ارحموا أنفسكم من الدعاية فالوطن غفور رحيم

“لا يمكن أن تعولوا منذ الآن على العمل العسكري لتحقيق أي مكاسب في الصحراء، لأن موازين القوى العسكرية ليست في صالحكم تماما”، هكذا تحدث “بيدرو ألتاميرانو”، الناطق الرسمي باسم المجموعة الدولية لدعم الصحراويين، قبل أن يضيف موجها كلامه لجبهة البوليساريو: “لم تعد هناك أية إمكانية للنصر من خلال الحرب”، وقد تأسف الرجل على حال المغرر بهم في “حرب مزعومة”، بينما قادة الجبهة “يعيشون في ظروف جيدة إما في منطقة فيكتوريا بضواحي مدينة برشلونة الإسبانية أو في العاصمة الفرنسية باريس”، حسب قوله.
وليس هذا الصوت الأوروبي الوحيد الذي اختار التنبيه إلى انزلاقات البوليساريو؛ فقبل أسابيع، استقال البرلماني الألماني خواكيم شوستر من رئاسة ما يطلق عليه “المجموعة المشتركة للصحراء الغربية”، بعد “تبجح” الميليشيات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقد قال في رسالته إلى زملائه من البرلمانيين الأوروبيين: “أعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار خطأ استراتيجي خطير. ولا أرى كيف يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز حل سلمي للنزاع، بل أرى في ذلك تصعيدا من شأنه تأجيج هذا الخلاف بشكل كبير. ولا أعتقد أن هذا يخدم مصالح الساكنة الصحراوية”.
حمل السلاح في وجه العالم من طرف البوليساريو، خاصة بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، شبيه بالانتحار، ومقدمة لهزيمة شنعاء، وميليشيات البوليساريو تعرف أكثر من غيرها مدى صرامة الجيش الملكي المغربي في حماية الحدود، ومع ذلك تواصل الجبهة الدعاية لغارات ومعارك وهمية، وهي تلقي القنابل فوق رؤوس قاطني تندوف. وقد تكون الدعاية للحرب فرصة أخرى لمزيد من التنكيل بالصحراويين واحتجازهم، بدعوى حالة الطوارئ الناتجة عن إطلاق النار من جانب واحد.
ولا حدود للجنون في الجهة الأخرى، حيث تطلق الجارة الجزائر العنان لمهاجمة الأمم المتحدة، فقط لأن أمينها العام يحاول التسريع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى الصحراء، والجنون نفسه هو الذي يجعل مواقع البوليساريو تروج لمعارك وهمية ضد الجيش المغربي، والواقع أن تلك المعارك الإعلامية تقع كلها خلف الجدار الذي بناه المغرب، لتأمين ترابه ولتأمين مناطق عيش الساكنة. وفي جميع الحالات، يبقى الموقف المغربي واضحا؛ فهو بقدر “تشبثه الراسخ بوقف إطلاق النار”، يظل متشبتا بالحزم ذاته لـ”الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمن وطمأنينة مواطنيه”، وهذا الكلام أكده الملك محمد السادس في اتصال هاتفي بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
هي إذن دعوات تتبلور في مختلف أنحاء العالم للبوليساريو من أجل إلقاء السلاح، والدخول في رحمة الوطن، بدل الارتماء في حقل المجهول. لكن الجبهة تواصل الترويج لأكاذيب وشروط تعرف مسبقا أن العالم لا يقبل بها، ومن ذلك شرطها الاعتراف بالكيان الوهمي كدولة، وهو ما روجت له وكالة الأنباء الجزائرية.
إن أكبر خطر يهدد قادة البوليساريو وينذر بمزيد من التشرد للمغرر بهم، هو تصديق الدعاية الكاذبة، لأن الواقع اليوم هو أن الجبهة على حافة الطرد من الاتحاد الإفريقي، وعلى حافة الطرد من رحمة الوطن، فارحموا أنفسكم لأن الوطن مازال غفورا رحيما حتى الآن.
بقليل من الحكمة يمكن للمرتزقة و الجزائر من ورائها ان يتعلما من درس الكركرات ان المغرب يصبر و لكن عندما يتحرك فانه يدحر الاعداء
عقلية البيضان و هي نقيض السودان ، و من التسمية بيض و سود ، و مجتمع البيضان يطلقه الصحراويون على انفسهم ، و هو لقب اشبه ب white supremacist , او تفوق العرق الابيض ، و لهذا تجد الى الان بموريتانيا قضايا العبودية حاضرة بقوة ، لديهم ايضا عقدة و احتقار للشلوح ، و كم من فيديو لعناصر البوليساريو يسبون المغاربة بالشلوحة الكلاب الشلوحة …. عقليتهم مبنية على العنصرية ، فصعب الحديث معهم و اقناعهم فهم يعتبرون نفسهم انهم افضل ما يوجد من اعراق بالمنطقة و لديهم قناعة ان الشلوحة لا يمكن ان يحكموهم ، و منهم الملك امه امازيغية ، و هذه العقلية تفاجأت بها مؤيدة لهم كانت بصدد القيام بروبرتاج لصالحهم حتى اكتشفت مظاهر العبودية بالمخيمات و تحدثت للطفلة و اخبرتها انها عبدة و اختطفت من مالي طفلة صغيرة ، و ان الكبار بالمخيمات يشجعون الاطفال على سبها بكلمات عنصرية ، فيلم stolen , الصحراويون لا يتم السيطرة عليهم الا بالحديد و النار ، فعقليتهم صعب التعامل معها في هذا القرن بالحوار ، فمشكلتهم اعمق من انشاء دولة و تلك الخطابات الجوفاء لديهم مشكل عقلية و تفكيير و كيفية رؤية الاخر ،
فلتربح بهم العصابة المكونة من الجنرالات العجزة ديكتاتوري ولاية الجزائر مقاطعة فرنسا
المغاربة لايريدون أولئك القطاع الطرق محترفي الكدب والتسول بأسماء شريحة من المغاربة ليس فقط إلا لتحقيق أجندة أوهام جارة السوءوهو الاطلالة على المحيط الاطلسي
يا قادة الجبهة الشعبية لتحرير السراب …أرجوا لصوابكم قبل فوات الأوان لأ ساكنة تندوف المحتجزين ستمزقكم وترمي بكم للدءاب ….أما حكام الجزائر فأنتم كارت محروق ….إن الوطن غفور رحيم …يسع الكل
عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة . و كما قالوا جدادنا الأولين ( المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو ) و المغربي كيبقى مغربي الى ان يرث الله الأرض ومن عليها . و الحمد لله المغرب لا ينزع الجنسية المغربية عن المواطن مهما أساء و تحت اي طارئ . الوطن غفور رحيم فعلا . عاش المغرب
سيرفع سلاح الجزاءر ضدهم..سلاح اهدته الجزاءر حتى ولو كان خردة سوفياتية من العصر المنصرم..يعد سلاح ..وسيرفعه اللقيط الجزاءري في وجه ابناء الجزاءر الاحرار..وسيموت الكثير من الجزاءريين على يد لقيط ربوه حكام الجزاءر في احضانها ..والذي سيكون سببا في شقاءها ..بعدما ارهقها ماديا والجزاءريين معنويا..فالجنرالات الذين يعيشون رفقة حكام اللقيط في النعيم باموال الشعب الذي لا يجد الدقيق ولا الحليب دون ان نذكر اشياء اخرى …فهذا اللقيط سيصبح عاق لمن تبناه ورعاه لان اللقيط لا يعرف اباه…وسيكون الشعب الجزاءري هو الضحية….فبعد 45سنة من ضياع المال من طرف الجينيرالات لقضية لا تنفع الجزاءر ولا الجزاءريين ..بل هي في صالح العسكر ورعاة البوزبال لانهم يقتاتون باموال جزاءرية هم و جماعة من مرتزقة لا نفع فيهم للجزاءريين سوى كونهم مستهلكين للمال العام الجزاءري اكثر من الشعب….وغدا يكونون اعداءهم…
لقد دخل حكام الجزائر العسكريين ومرتزقتها البول زاريو الارهابية في نفق مظلم وبدون خروج .
لم يبقى لي ما أقوله لإخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف أكثر مما قاله لهم و وضحه هذآ الشخص الذي لطال ما ترأس المدافعين عن الغي و الضلال حتى توصل عن اقتناع لمعرفة الحقائق في آخر المطاف