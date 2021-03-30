استئنافية مراكش تؤخر ملف "جريمة لاكريم"

أخرت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة المتورطين في جريمة “لاكريم” التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 18 ماي المقبل، بطلب من الدفاع.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف المتهمين الهولنديين “edwin gabriel” و” semerel chardyoun ” بعقوبة الإعدام.

وقضت المحكمة ذاتها في حق 5 متهمين بـ20 سنة سجنا نافذا، وبـ15 سجنا نافذا في حق صاحب المقهى، و8 سنوات سجنا نافذا و10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين آخرين، مع غرامة 40.000 درهم.

كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة موقوفة التنفيذ و10 سنوات في حق 7 متهمين، وآخر بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وأدانت متهمين آخرين بأحكام تراوحت بين 3 و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية.