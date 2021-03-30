استئنافية مراكش تؤخر ملف "جريمة لاكريم"

أخرت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة المتورطين في جريمة “لاكريم” التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 18 ماي المقبل، بطلب من الدفاع.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف المتهمين الهولنديين “edwin gabriel” و” semerel chardyoun ” بعقوبة الإعدام.
وقضت المحكمة ذاتها في حق 5 متهمين بـ20 سنة سجنا نافذا، وبـ15 سجنا نافذا في حق صاحب المقهى، و8 سنوات سجنا نافذا و10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين آخرين، مع غرامة 40.000 درهم.
كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة موقوفة التنفيذ و10 سنوات في حق 7 متهمين، وآخر بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وأدانت متهمين آخرين بأحكام تراوحت بين 3 و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية.
اعدام…..واعدام….وسنوات سجن….
لماذا لا تحكم المحاكم المغربية للقتل العمد بالإعدام. الا نادرا..
القتل العمد هو هو ..باسلاح الناري او الابيض.او السم ..او رمي في بءر…..
لماذا لا تصدر حكم الاعدام. ….تكتفي ب 15 سنة. 12 سنة …..
القاتل العمد. مع الاصرار …اعدام شنقا…ينفذ…ونردع كل مجرم
. مرت سنوات على الملف…التأخير في الأحكام القضائية بالسنوات يدل على بطء وفساد منظومة العدالة في المغرب. حيث ان في الشرع يجب الفصل والحكم في أجال محددة . والتأخير يسبب تعطيل المصالح
قضت المحكمة الابندائية على المتهمين بالاعدام وسنوات السجن من ستة اشهر الى عشرين سنة على ماذا؟!! ماهي التهمة الموجهة لهم؟!، انا اعرف انها تهمة قتل لكن هناك من يقرأ هذا الخبر لاول مرة ولذالك يجب التذكير بالتهمة حتى لا يبقى الامر غامضا بالنسبة له
لو لم يكن إبن القاضي هو من قتل (الله يرحمو) هل كنا سوف نسمع بالحكم على 17 شخص و كنا سوف نسمع بحكم الإعدام ؟! و الله أعلى و أعلم