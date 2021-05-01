استئنافية مراكش تؤخر ملف صفقات "كوب 22"

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، إلى 2 من شهر يونيو المقبل.

وتتابع هذه الغرفة العربي بلقايد، الذي يرأس جماعة مدينة مراكش، باسم حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول البرلماني يونس بنسليمان، الذي انضم أخيرا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس.

وجاء هذا التأخير بعد تخلف رئيس جماعة مراكش عن جلسة اليوم نفسه، ولاستدعاء مدير المصالح الجماعية، والوكيل القضائي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف قرر متابعة بلقايد وبن سليمان بـ”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.

وقرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني متابعة العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه، طبقا للفصول 129، 241 و381 من مجموعة القانون الجنائي.