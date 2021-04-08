استئنافية مراكش تؤيد سجن رئيس جماعة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق عبد الرحيم الكامل، المتابع بتهمة تلقي رشوة من أجل خدمة إدارية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 600 ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كطرف مدني، في حق هذا الرئيس.

وضبط عبد الرحيم الكامل من طرف الشرطة القضائية متلبسا بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة، بلغت قيمته 110.000 درهم (11 مليون سنتيم)، مقابل رخصة إدارية تعتبر من وظيفته كرئيس جماعة قروية.

وتابع قاضي التحقيق هذا المسؤول الجماعي في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه سجن لوداية ضواحي مراكش بتهمة الارتشاء، طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 21 يناير المنصرم، حين تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتسلم الرشوة بمقر سكناه، على إثر شكاية تقدم بها منعش عقاري من مغاربة العالم إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر.

وبعد انتهائها من التحقيق التمهيدي، أحالت الشرطة القضائية رئيس جماعة سيدي إبراهيم، يوم الجمعة 24 يناير، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.