استئناف حركة الربط الجوي بين بريطانيا وفرنسا

تم استئناف حركة الطيران بين بريطانيا وفرنسا بعد توقف دام يومين، رغم أن القيود الموضوعة أدت إلى انخفاض أعداد المسافرين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن طائرة تابعة لشركة “بريتيش إيروايز” غادرت مطار “هيثرو” في لندن صباح اليوم متجهة إلى باريس، تبعتها رحلة أخرى إلى مدينة نيس الفرنسية، حسب الموقع الإلكتروني للمطار.

وكانت أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم علقت السفر من بريطانيا وإليها، عقب رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل البريطانية إن السفر مازال مقصورا على الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن معظم المسافرين مواطنون فرنسيون عائدون إلى بلادهم للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس).

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني إنه يجب أن يخضع المسافرون القادمون من المملكة المتحدة لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

كما بدأ استئناف حركة القطارات التي تربط وسط لندن بفرنسا عبر نفق القنال الإنجليزي. وقالت شركة يوروستار المشغلة للقطارات إنه لن يسمح بسفر الأشخاص إلى باريس دون تقديم شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، خلال الـ 72 ساعة السابقة على السفر.