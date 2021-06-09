مشاريع الصناعات الغذائية تخفض عجز الميزان التجاري بـ7 ملايير درهم

من المتوقع أن تتيح عدد من المشاريع الاستثمارية المنجزة مؤخرا في قطاع الصناعات الغذائية خفض عجز الميزان التجاري للمغرب بحوالي سبعة مليارات درهم.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، فقد جرى تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الصناعات الغذائية في إطار بنك المشاريع الذي أطلق في شتنبر الماضي لاستبدال الواردات بالتصنيع المحلي.
وحتى الآن، جرت المصادقة على 122 مشروعا استثماريا في قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليارات درهم؛ وهو ما من شأنه أن يوفر أكثر من 13 ألف منصب شغل.
ويُقدر حجم المبيعات المحتملة لهذه الاستثمارات بحوالي 5.1 مليار درهم و2.1 مليار درهم للتصدير؛ وهو ما يعني أن المغرب لن يضطر، بعد الآن، إلى استيراد 5 مليارات درهم وسيصدر ملياري درهم أخرى. ليكسب الميزان التجاري المغربي بفضل ذلك 7 مليارات درهم.
ويعرف قطاع الصناعات الغذائية دينامية كبيرة منذ سنوات، حيث حوالي 2100 شركة في هذا القطاع، وتوفر 161 ألف منصب شغل، وتحقق رقم معاملات يبلغ 161 مليار درهم؛ منها 32 مليار درهم في الصادرات، و39 مليار درهم كقيمة مضافة.
وتمثل السوق المحلية رافعة تنموية للقطاع؛ وهو ما تعمل وزارة الصناعة على تأكيده للفاعلين الصناعيين في هذا المجال، من خلال حثهم إلى الاهتمام بالمستهلك من أجل تلبية احتياجاته على أفضل وجه.
وتلعب الفضاءات التجارية الكبيرة والمتوسطة دورا رئيسيا في تحفيز الإقبال على المنتوج المحلي، لكونها قناة توزيع مهمة؛ وهو ما دفع وزارة الصناعة مع مجموعة “مرجان”، إحدى أكبر سلاسل التوزيع، إلى تطوير توريدها المحلي من المصنعين الوطنيين، وهو ما نتج عنه تسجيل نتائج جد مهمة.
وبخصوص التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، تطرق ملتقى الصناعات الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الثلاثاء، بحضور فاعلين في القطاع، إلى أهمية تحقيق استفادة من “صنع في المغرب” والترويج لها.
ولتحقيق ذلك، سيحتاج القطاع إلى تسريع وتيرة ديناميكيته لمواجهة التحديات التي يواجهها، على رأسها السيادة الغذائية للمملكة. كما يواجه القطاع أيضا رهان الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير والابتكار والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، وكذلك في عملية إزالة الكربون والرقمنة.
ومن أجل الاستعداد للسوق المحلية، والاستجابة على أفضل وجه ممكن لطلب المستهلكين، يتعين على قطاع الصناعات الغذائية العمل على تحسين القيمة المضافة للمنتج والجودة والسعر، بهدف تعزيز قدرته في مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق المحلية والولوج إلى أسواق تصدير أخرى.
الله يعطيكوم الصحة ، هذا شيء جميل ، لكن عندما تذهب الى المحاات الكبرى ، مازال هناك الكتيييييير من المنتجات المستوردة ، متل الاجبان و مستحضرات التجميل و الشامبو ، يتم استورادها بالعملة الصعبة
اغلاق كل المعابر التهريب مع سبتة وميليلة بي احكام مراقبة المعبر كركرات الحدود موريتانية يتم تهريب البضاءع الصينية ردءة بدون اداء الجمارك في المعبر الجزاءر ماشي مشكلة اصلا الجزاءر ليس لها ما تصدره او تهريبه المغرب هي لم توفر اصلا حتى حليب وسميد الزيت شعبها تحولت البلد مليون طابور الجزاءر جديدة وعدهم بيها رءيس كذبون كما اصبح يسميه الجزاءريين انفسهم رفع الجمارك على السلع تركيا البضاءع العدو الاسباني يجب رفع الجمارك 100 في مءة حتى المغربي ما يقدر يشريه كل هذه الاجراءات سوف تنعش الاقتصاد المغربي تشجيع الاستثمار توفير الفرص الشغل كان بضعة الاف حمالة يتم الاستغلالهم في المعابر التهريب تضيعوا ملايين المغاربة الفرص الشغل احد الاسباب سعران الاسباني هو ضربة القاضية اغلاق معابر مع سبتة ميليلة بعد كانت مدنتين تعيشان على حساب المغرب اصبحت عبىء على اسبانيا خص اسبانيا دابا تعطيها المساعدات بعدما كانت هي تاخذ الارباح هذا القالب دروا المغرب اسبانيا احست بي المه هذا ما يفسر تصرفات الانفعالية غير محسوبة
وذكر المتحدث أن قطاع الصناعات الغذائية شديد التنوع وله تاريخ عريق من خلال بعض الشركات الرائدة، مثل “كوسومار” التي تأسست سنة 1929، و”سنترال ليتيير” التي أنشئت عام 1940، و”لوسيور” التي رأت النور سنة 1941.
هذه منحة كورونا والحمد لله على نعم الله . محنة ترجع منحة . ربما لولا كورونا لما خرجت هذه المشاريع إلى الوجود .