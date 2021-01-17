استثمارات مباشرة تعزز العلاقات المغربية الإسرائيلية

لا حديث في الأوساط المالية للدار البيضاء إلا عن بعض الجهات التي تسابق الزمن، خلال الأيام الأخيرة، لتعبئة أوعية عقارية، صناعية وتجارية، بما فيها بعض المحلات المهملة أو المفلسة، قصد إعادة المتاجرة بها أمام المستثمرين، الذين صاروا يفكرون في الدخول إلى المغرب بعد توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وبينما تؤكد عدة مصادر قرب تدشين مكتب الاتصال المغربي الإسرائيلي من جديد، تأكد في الأوساط المالية، خاصة في العاصمة الاقتصادية، وجود استعدادات مكثفة للتخلي عن “الترانزيت التجاري” بين البلدين، وتعويضه باستثمارات مباشرة، على غرار ما سيقع بالنسبة للرحلات السياحية أو السياح الإسرائيلين، الذين كانوا يتوافدون على المغرب انطلاقا من بلدان أخرى.

وترجح أغلب المصادر تدشين حركية مالية كبيرة بين المغرب وإسرائيل بشكل مباشر، عقب افتتاح الخطوط التجارية بين البلدين، وكذا بعد الانتهاء من موجة التلقيح العالمية ضد فيروس “كورونا”.