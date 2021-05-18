استدعاء المترجم يؤخر ملف "جريمة لاكريم"

استدعاء المترجم يؤخر ملف "جريمة لاكريم"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 23:30

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة المتورطين في جريمة “لاكريم”، التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 08 يونيو المقبل، لإحضار المتهمين واستدعاء المترجم. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف أدانت المتهمين الهولنديين “edwin gabriel” و”semerel chardyoun” بعقوبة الإعدام.

وقضت المحكمة في حق 5 متهمين بـ20 سنة سجنا نافدا، وبـ15 سجنا نافذا في حق صاحب المقهى، و8 سنوات و10 سنوات سجنا نافدا ضد متهمين آخرين، وغرامة 40.000 درهم.

كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة حبسا موقوف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 متهمين، وأدانت آخرين بأحكام تراوحت بين 3 و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية.

جريمة "لا كريم" حبس محكمة الاستئناف مراكش

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • فؤاد
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 23:51

    سؤال : ألم يكن يعلموا من قبل أنهم سيحتاجون ترجمان…!

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ناظوري
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 00:03

    الغريب في هذه القضية هو كيفاش حكمو على صاحب المقهى لي كان داخل المغرب سنين ودار مشاريع ديالو ومدخل فلوس صحاح وفاش جات عندو المافيا تصفيه حيت هو لي كان ضحية و يتحكم ب 15 هو و الاقرباء ديالو ؟ كنظن فيها مؤامرة باش تسد ديك المقهى ويعاودو فيها البيع كما تم الحجز على جميع ممتلكاته وممتلكات عائلته !! وغير لقاوهم ريافة من ناظور و دار الكبداني لصقو ليهوم التهمة بدون دليل فقط الدليل هو دوك العناصر لي جاو من هولندا يصفيوها لهداك السيد فتصفية الحسابات بين المافيا الريفية في هولندا .. الدلائل غائبة في حقه في المغرب وتحكم ب 20 سنة و 15 بزاااف

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حريق يلتهم محاصيل زراعية
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 23:05 3

حريق يلتهم محاصيل زراعية

صوت وصورة
دركي صغير بأورير
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 22:32 7

دركي صغير بأورير

صوت وصورة
قنابل مسيلة للدموع بسبتة
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 18:06 32

قنابل مسيلة للدموع بسبتة

صوت وصورة
قصص الأنبياء: موسى عليه السلام
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:30 9

قصص الأنبياء: موسى عليه السلام

صوت وصورة
الهجرة نحو سبتة المحتلة
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:36 28

الهجرة نحو سبتة المحتلة

صوت وصورة
من إنزكان إلى الفنيدق
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:13 5

من إنزكان إلى الفنيدق