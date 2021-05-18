استدعاء المترجم يؤخر ملف "جريمة لاكريم"

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة المتورطين في جريمة “لاكريم”، التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 08 يونيو المقبل، لإحضار المتهمين واستدعاء المترجم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف أدانت المتهمين الهولنديين “edwin gabriel” و”semerel chardyoun” بعقوبة الإعدام.

وقضت المحكمة في حق 5 متهمين بـ20 سنة سجنا نافدا، وبـ15 سجنا نافذا في حق صاحب المقهى، و8 سنوات و10 سنوات سجنا نافدا ضد متهمين آخرين، وغرامة 40.000 درهم.

كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة حبسا موقوف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 متهمين، وأدانت آخرين بأحكام تراوحت بين 3 و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية.