استدعاء المترجم يؤخر ملف "جريمة لاكريم"

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة المتورطين في جريمة “لاكريم”، التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 08 يونيو المقبل، لإحضار المتهمين واستدعاء المترجم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف أدانت المتهمين الهولنديين “edwin gabriel” و”semerel chardyoun” بعقوبة الإعدام.
وقضت المحكمة في حق 5 متهمين بـ20 سنة سجنا نافدا، وبـ15 سجنا نافذا في حق صاحب المقهى، و8 سنوات و10 سنوات سجنا نافدا ضد متهمين آخرين، وغرامة 40.000 درهم.
كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة حبسا موقوف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 متهمين، وأدانت آخرين بأحكام تراوحت بين 3 و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية.
سؤال : ألم يكن يعلموا من قبل أنهم سيحتاجون ترجمان…!
الغريب في هذه القضية هو كيفاش حكمو على صاحب المقهى لي كان داخل المغرب سنين ودار مشاريع ديالو ومدخل فلوس صحاح وفاش جات عندو المافيا تصفيه حيت هو لي كان ضحية و يتحكم ب 15 هو و الاقرباء ديالو ؟ كنظن فيها مؤامرة باش تسد ديك المقهى ويعاودو فيها البيع كما تم الحجز على جميع ممتلكاته وممتلكات عائلته !! وغير لقاوهم ريافة من ناظور و دار الكبداني لصقو ليهوم التهمة بدون دليل فقط الدليل هو دوك العناصر لي جاو من هولندا يصفيوها لهداك السيد فتصفية الحسابات بين المافيا الريفية في هولندا .. الدلائل غائبة في حقه في المغرب وتحكم ب 20 سنة و 15 بزاااف