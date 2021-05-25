استرجاع سبتة ومليلية

سبتة مدينة مغربية محتلة، وجزء كبير من هذه الأحداث يدخل في عداد الشأن الداخلي للمغرب، لولا أن “الاحتلال” يفرض قوانينه ويسدل صباغته الدعائية على كل ما يرتبط بالثغرين المحتلين سبتة وامليلية، عن طريق جيوش وقواعد إعلامية معروفة؛ بل إن المغاربة الخبراء في مثل هذه الملفات والمتتبعين الملمين بالتاريخ يعرفون نوعية “الأسلحة” التي تستعمل عند كل أزمة نتيجة التراكم والتكرار والاجترار..

تضمر الدولة الإسبانية العميقة عداء كبيرا للمغرب، بسبب العقد التاريخية، ومن التاريخ أيضا أن الأجهزة الإسبانية تورطت منذ زمن بعيد في “محاولة قلب نظام المغرب”؛ بل إن التاريخ يؤكد أن بعض الأطراف الإسبانية حلمت، في وقت من الأوقات، بتسليم عرش المغرب إلى خادم محسوب عليها، بعد أن جندت “جاسوسا” تسلل إلى حاشية السلطان الذي كان يغدق عليه بسخاء..

في زمن السلاطين، لم يكن ممكنا الحديث عن الصراع بين المملكة المغربية وإسبانيا، دون الحديث عن البعد الطائفي للصراع، وهذا أخطر أنواع الصراع. وقد تتبع المغاربة كيف حاولت بعض الجهات تحريك ورقة الدين، في قضية عادية لتسلل مهاجرين غير شرعيين إلى سبتة المحتلة؛ بل إن الأمر وصل إلى حد تنظيم وقفات استنكارية، بشعارات متناقضة أساسها “الصراع الديني” بين محسوبين على هذا الدين أو ذاك..

لنترك هذا الجمل جالسا، لأن الفتنة الطائفية تحرق الجمل بما حمل.. ولنعد إلى الصراع السياسي والمخابراتي، حيث وجهت المخابرات المغربية ضربة قوية إلى نظيرتها الإسبانية، بكشفها معطيات عن تسلل زعيم الجمهورية الوهمية إلى الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، في رحلة علاج تورطت فيها الأجهزة الجزائرية كذلك.. ومعلوم أن صديق العدو هو امتداد للعدو.. وعلى الرغم من أن أصدقاء الأعداء أشهروا ورقة الدواعي الإنسانية في وجه منتقديهم، فإنهم لا يعرفون أن المغرب يعمل بهذه الدواعي الإنسانية منذ زمن بعيد؛ حتى إن السلطات سمحت في وقت سابق بتبادل الزيارات بين المرضى أو من هم على فراش الموت مع أقربائهم المعروفين بولائهم لـ”البوليساريو”، بغض النظر عن مسار رحلتهم.. وبالتالي، فإن استعمال ورقة “الدواعي الإنسانية” لم يكن صائبا، وما يؤكد سوء النية هو اللجوء إلى التزوير وتقديم بيانات مغلوطة إلى سلطات المطارات والمستشفى..

صراع المخابرات بين البلدين قديم جدا، والمملكة المغربية ليست بتلك السهولة التي يعتقدها الخصوم، وأقل ما يمكن قوله في هذه اللحظات هو أن “النظام العريق” يستمر في تقديم الدروس إلى الأنظمة المنفوخة بالدعاية..

وتستمر الدروس، فالمغرب يصعد في حربه الدبلوماسية؛ لكنه لم يرد على الاستفزازات بتصعيد أكبر، إذ يكتفي بتحذير الإسبان من مغبة تعطيل القضاء في مواجهة متهم بارتكاب جرائم إبادة.. أما التصعيد الأكبر، الذي لم يبلغه المغرب، فهو إحياء ملف استرجاع سبتة وامليلية.. ومعلوم أن الدور الإسباني في ملف الصحراء لا يخرج عن دائرة خلق المشاكل والتوتر، لأن استمرار “مشكل الصحراء” يضمن استمرار احتلال سبتة وامليلية.. وفي ذلك قاعدة قديمة لا يمكن إهمالها، حيث يكرر بعض الإسبان قاعدة تاريخية منسوبة إلى القصر الإسباني تقول بأن: “المغرب لن يستطيع فتح ملف سبتة وامليلية قبل أن يقفل ملف الصحراء”.. ولكن صاحب هذه المقولة لا يعرف، بالتأكيد، تاريخ المغرب..