استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية بغزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، ليرتفع عدد الشهداء منذ تصاعد العدوان، الاثنين الماضي، إلى 147.

وقالت الوزارة إن بين الشهداء 47 طفلا و29 امرأة، كما ارتفعت حصيلة الجرحى جراء الضربات، منذ الاثنين أيضا، إلى 1200؛ بينما ما زال العدد مرشحا للازدياد وفق المصدر نفسه.