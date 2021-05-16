استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية بغزة
هسبريس - أ.ف.بالأحد 16 ماي 2021 - 10:40
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، ليرتفع عدد الشهداء منذ تصاعد العدوان، الاثنين الماضي، إلى 147.
وقالت الوزارة إن بين الشهداء 47 طفلا و29 امرأة، كما ارتفعت حصيلة الجرحى جراء الضربات، منذ الاثنين أيضا، إلى 1200؛ بينما ما زال العدد مرشحا للازدياد وفق المصدر نفسه.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
موتانا في الجنة و موتاكم في النار،نصرة بيت المقدس واجب ديني،
لا حول ولا قوة الا بالله، وما ذنب اولائك الاطفال الابريااااء، اللهم انتقم من اليهو د وانصر اخواننا في فلسطين الحبيبة❤️
المسلمون اذا أصابتهم مصيبة يقولون إن لله وإنا إليه راجعون
هناك تحول كبير في الاعلام بعد الإعلان الملكي عن تقديم مساعدات مغربية للشعب الفلسطيني. ومصطلح شهداء عوض قتلى خير دليل.. وبعد قليل سنسمع لغة جديدة لمندوب المغرب في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد الآن
نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعوة إخواننا اليهود المغاربة للعودة لبلدهم المغرب لأن هذا بلدهم أما فلسطبن فهي للفلسطينيين و كفى قتلا و استعمارا للشعب الفلسطيني المنكوب منذ خلق الكيان المزعوم..
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ
[آل عمران: 173-174].
حسبنا الله ونعم الوكيل………