استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية بغزة

استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية بغزة
صورة: أ.ف.ب
الأحد 16 ماي 2021 - 10:40

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 17 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، ليرتفع عدد الشهداء منذ تصاعد العدوان، الاثنين الماضي، إلى 147.

وقالت الوزارة إن بين الشهداء 47 طفلا و29 امرأة، كما ارتفعت حصيلة الجرحى جراء الضربات، منذ الاثنين أيضا، إلى 1200؛ بينما ما زال العدد مرشحا للازدياد وفق المصدر نفسه.

إطلاق صواريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي العدوان العسكري قطاع غزة

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‫تعليقات الزوار

7
  • Jamal
    الأحد 16 ماي 2021 - 10:46

    موتانا في الجنة و موتاكم في النار،نصرة بيت المقدس واجب ديني،

    23
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  • خديجة
    الأحد 16 ماي 2021 - 10:49

    لا حول ولا قوة الا بالله، وما ذنب اولائك الاطفال الابريااااء، اللهم انتقم من اليهو د وانصر اخواننا في فلسطين الحبيبة❤️

    21
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  • مواطن
    الأحد 16 ماي 2021 - 10:50

    المسلمون اذا أصابتهم مصيبة يقولون إن لله وإنا إليه راجعون

    17
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  • مواطن من المغرب
    الأحد 16 ماي 2021 - 11:04

    هناك تحول كبير في الاعلام بعد الإعلان الملكي عن تقديم مساعدات مغربية للشعب الفلسطيني. ومصطلح شهداء عوض قتلى خير دليل.. وبعد قليل سنسمع لغة جديدة لمندوب المغرب في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد الآن

    0
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  • Bruce
    الأحد 16 ماي 2021 - 11:07

    نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعوة إخواننا اليهود المغاربة للعودة لبلدهم المغرب لأن هذا بلدهم أما فلسطبن فهي للفلسطينيين و كفى قتلا و استعمارا للشعب الفلسطيني المنكوب منذ خلق الكيان المزعوم..

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  • حسبنا الله ونعم الوكيل
    الأحد 16 ماي 2021 - 11:15

    الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ
    [آل عمران: 173-174].

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  • مصطفى
    الأحد 16 ماي 2021 - 11:16

    حسبنا الله ونعم الوكيل………

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