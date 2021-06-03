استطلاع: "خيانة إسبانية عظمى" في حق المغرب

خلص استطلاع رأي جديد إلى أن إسبانيا ما تزال تتعامل مع المغرب بـ”منطق القرن الماضي”، معتبرا استقبالها لزعيم البوليساريو “خيانة”.

الاستبيان المنجز من طرف مختبر الدراسات والابحاث والتدريب التابع لحكومة الشباب الموازية، تحت عنوان “استقراء رأي المغاربة تجاه علاقات المغرب بإسبانيا على خلفية استقبال هذه الأخيرة للمدعو غالي”، خلص إلى أن 67.3 بالمائة من المغاربة يرون أن إسبانيا ما تزال تتعامل مع المغرب بمنطق القرن الماضي، متناسية أن موازين الضغط تغيرت وأن المغرب أصبح قوة وازنة إقليميا ودوليا.

وقال 93 بالمائة من المغاربة المستطلعة آراؤهم إن إسبانيا ارتكبت خيانة عظمى في حق المغرب عندما استقبلت المدعو غالي وأدخلته ترابها بوثائق مزورة، وعبر 87.4 بالمائة من المغاربة عن فقدانهم الثقة في الحكومة الإسبانية الحالية، فيما قال 86.9 بالمائة إنهم يثقون في الشراكة مع إسبانيا.

وأجاب 74.3 بالمائة من المغاربة بأن الاقتصاد الإسباني لا يستطيع إحداث قطيعة مع الاقتصاد المغربي، واعتبر 61.9 بالمائة أن مستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا سيعرف تراجعا وتوترا كبيرين.

ورأى 67.3 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو لا يعكس الإرادة الشعبية الإسبانية.

ورجح 39.4 بالمائة من المغاربة المستجوبين تردد إسبانيا بخصوص محاكمة المجرم “غالي” بسبب “انقسام المسؤولين الإسبان بخصوص هذا الخطأ السياسي الجسيم، أو الخوف على مصالح إسبانيا مع الجزائر”.

وقال حوالي 65.2 بالمائة من المشاركين في الاستقراء إن القضاء الإسباني يعتمد مبدأ جس النبض وانتظار ما ستؤول إليه الأمور سياسيا حتى يتخذ قراره بشأن “غالي”، فيما رأى 28.3 بالمائة أن سلوك القضاء الإسباني هذا لا يمكن تفسيره إلا بكونه “قضاء غير مستقل”، في حين عبرت نسبة ضئيلة تقدر بـ 6 بالمائة عن ثقتها في القضاء الإسباني، معتبرة إياه نزيها ومستقلا.

وبخصوص سؤال يقلب المعادلة وفعل التموقع، ويتعلق بما إذا قامت المملكة المغربية باستقبال أحد زعماء الانفصال الإسباني على التراب المغربي، كان رأي 59.5 بالمائة من المغاربة المستجوبين هو أن إسبانيا ستحتج بقوة على ذلك، ولربما تذهب، بحسب تقدير 33.5 بالمائة منهم، إلى أبعد من ذلك من خلال قطع العلاقات معه، وهو ما يعكس، بدون أدنى شك، حالة السكيزوفرينيا السياسية التي تتخبط فيها الجارة الشمالية عن وعي أو دونه، الأمر الذي أكدته نسبة جد مهمة من المستطلعة آراؤهم بلغت 64 بالمائة.