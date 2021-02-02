استطلاع: المغاربة لا يعتبرون التدين معيارا للتصويت في انتخابات 2021‬

60 في المائة من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية المغربية، ذلك ما جاءت به خلاصة استطلاع للرأي حول الانتخابات المقبلة، شمل 532 فردا بالغين 25 سنة فما فوق؛ فيما عبر 11.5 في المائة فقط عن ثقتهم فيها.
ووفق الاستطلاع الذي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب فقد سجل 42 في المائة درايتهم بالأحزاب السياسية وبرامجها وتوجهاها، فيما سجل 22.3 في المائة أن درايتهم متوسطة، واعتبر 10.3 بالمائة أنهم لا يتوفرون على أي معلومات حولها.
وبخصوص اعتبار التدين معيارا للتصويت، قال 82.4 في المائة من العينة المستجوبة إن التدين لا يعتبر معياراً لاختيار الحزب، فيما أورد حوالي 11 في المائة أنه أساسي في اختيارهم، بينما لم يحدد 5 بالمائة من العينة أي موقف.
وشدد 60.2 في المائة من المستجوبين على أن اللائحة الوطنية للشباب ريع سياسي، فيما اعتبر 24 في المائة أنها مكسب سياسي للشباب، بينما لم يحدد 15.7 بالمائة أي موقف منها.
وأوضحت الدراسة ذاتها، بخصوص إمكانية التصويت لشخص ما فقط لجنسه أو سنه، أن أزيد من 90 في المائة متفقون على كونهم لن يصوتوا لمرشح ما فقط لكونه ذكراً أو أنثى، أو لأنه شاب أو شيخ، في مقابل 6.2 بالمائة ساندوا فكرة استحضار الجنس والسن.
ويتطلع حوالي 51 في المائة من المستجوبين إلى تحسين قطاع التعليم، فيما عبر 31 في المائة عن رغبتهم في تحسين المنظومة الصحية، و33.53 في المائة عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر.
كما يصر 34.54 في المائة على ضرورة خلق فرص جديدة للشغل؛ فيما عبر 35 في المائة عن رغبتهم في تحسين دخل الأسر المغربية، و34 في المائة عن تطلعهم إلى تحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي.
نهار صوتنا على من يدّعون الدين، ندمنا حيث لا ينفع الندم
يجب ان نصوت لمن لديه كفاءات و شواهد عليا ويريد فعلا ان يخدم هذا الوطن وليس من يريد ان يزيدا ثراءا على حساب هذا الشعب المقهور
بالله عليكم لماذا سيذهب المواطن إلى صناديق الاقتراع وهو يرى الأصوات في المزاد العلني تباع وتشترى، ونفس اللصوص يحنون إلى العودة إلى البرلمان لاستكمال رضاعة البقرة الحلوب
جمعتوني تا انا …ما سولني حد ….و غالبا 90% من المغاربة ما استجوبهم حد …كولشي كايقرا 60% كايقول هير انا لي كنت غايب ههههههههه
ماهي المعايير المتخذة لاجراء هذا الاحصاء ؟
ثم لمذا تجزيء التعليم والصحة ؟ هادو جوج ركائز ديال اي مجتمع لي هو مجتمع.
اكيد ان الدين ماعندو علاقة، بل و بالعكس وجب فصل الدين عن الدولة، علاش ؟ ها الدليل ديال 10 سنوات من الارتجالية، قالها فروج فودة ف 1992 بان الاحزاب الاسلامية ماعندهاش برامج سياسية، ثم قتل من طرف الاخوان المسلمين !
اما هادو راه قتلو شعب ديال 40 مليون !
من يصوت او ينتخب باسم الدين او عقيدة او اديولوجية فهو مثل الذي يذهب الى العشاب و يترك الدكتور المتخصص.
لا يجب الخلط بين السياسة و العقاءد او الدين لان المجتمع المغربي متنوع من هو غير ديني او ملحد او ربوبي او مسيحي او بهاءي .
يجب كل المغاربة ان يعيشوا في سلم و سلام وتعايش.بدون خلق الفتن او العنصرية بين المواطنين.
العلم نور و الجعل عار.
نعم يهيؤنانا لنصوت على المثاليين والادينيين واليهود هاكادا يريدوا
التدين الشكلي ذلك النمطَ السطحي المجوّف من التديّن أما الدين الحقيقي يعتمد على الشورى
ليس هناك تصويت بل هنالك المقاطعة المقاطعة المقاطعة حتى رجوع المياه إلى مجاريها هذا هو الحل
للاسف.. ماكينش معيار.
المعيار هو شحال تعطيني باش نعطيك صوتي.
حيت مايمكنش ومستحيل نتكلمو على المعايير والاحزاب كلها كتتبت مرة على مرة فشلها وانها مجرد مجموعة مصلحية ومع ذلك كنتخبو عليهم كل مرة.
المعيار هنا هو درجة كلاخ الشعب.
انا من رأيي يخرج ظهير ملكب بجمع كل الاحزاب فحزبين فكثلتين.. حزب يساري وحزب يميني وشوف تشوف. مع ان هذا ماغادي يغير والو.
الاصل هو ان المجالس العليا راه كافية وقاضية الغرض وباراكا من تضياع الفلوس هاكداك.