استطلاع: "كورونا" تزيد استعمال المغاربة لشبكات التواصل الاجتماعي

ذكر استطلاع حديث أن استعمال المغاربة للشبكات الاجتماعية زاد ما بين سنتي 2020 و2021 تزامناً مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجموعة “سونيرجا”، في استطلاع حول الشبكات الاجتماعية، إن نسبة استعمال المغاربة لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” كانت في حدود 65 في المائة سنة 2020 قبل كورونا، وأصبحت اليوم في حدود 84 في المائة، بزيادة 19 نقطة.

وحسب الجهة المنظمة للاستطلاع فإن الحجر الصحي وقيود التنقل والعمل عن بعد كلها أسباب أدت إلى زيادة استعمال الشبكات الاجتماعية من قبل المغاربة، إذ أصبحت اليوم راسخة في حياتهم اليومية وستزداد ترسخا في السنوات القادمة.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 79 في المائة من المغاربة يستعملون “واتساب” بشكل يومي، وفي الوسط الحضري يصل المعدل إلى أكثر من 90 في المائة.

وبخصوص “فيسبوك”، يتجلى أن 72 في المائة من المغاربة يستعملونه سنة 2021 مقابل 53 في المائة بداية سنة 2020، بزيادة 16 نقطة؛ وبالتالي نجد اليوم أن 3 مغاربة من أصل أربعة يستعملون هذه المنصة.

وارتفعت كذلك نسبة استعمال منصة “أنستغرام” من 26 في المائة قبل فيروس كورونا إلى 42 في المائة سنة 2021، بزيادة 16 نقطة؛ كما أن 28 في المائة من المعنيين يستعملونه بشكل يومي.

ويتجلى من معطيات الاستطلاع أن هناك زيادة ملحوظة في استعمال المغاربة أيضاً لتطبيق “سناب شات”، من 14 في المائة سنة 2020 إلى 21 في المائة سنة 2021، وتطبيق “تيكتوك”، الذي زاد استعماله من 5 في المائة سنة 2020 إلى 14 في المائة سنة 2021، أي بزيادة 9 نقاط.

وسجلت نسبة استعمال المنصة الاجتماعية المهنية “لينكدين” من طرف المغاربة زيادة بعشر نقاط، إذ انتقلت من 2 في المائة إلى 12 في المائة. فيما لم تسجل منصة “تويتر” أي زيادة تذكر، بعدما استقرت في 5 في المائة ما بين 2020 و2021.

ويبلغ عدد المغاربة المستعملين للشبكات الاجتماعية المتعددة، وفق نتائج الاستطلاع، حوالي 31 مليون مغربي ومغربية، وهو ما يمثل 86 في المائة بزيادة 13 نقطة مقارنة بما كان عليه الحال في يناير من سنة 2020.

وتحضر النساء بشكل أكبر من الرجال في بعض الشبكات الاجتماعية، منها “واتساب”، حيث يمثلن 89 في المائة مقابل 79 في المائة من الرجال، و”أنستغرام” بـ49 في المائة مقابل 34 في المائة، و”سناب شات” بـ31 في المائة مقابل 11 في المائة.