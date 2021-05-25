استطلاع يرجح كفة ماكرون في الرئاسيات الفرنسية

كشف استطلاع رأي لنوايا التصويت، نشر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يفوز على زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ماكرون سيحصل على نسبة تتراوح بين 25 و28 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى، وفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “إيفوب-فيدوسيال” لصالح صحيفة “لو فيغارو” ومحطة “إل. سي. آي”.

وسوف تحصل لوبان، وفق المصدر نفسه، على نسبة تتراوح بين 27 بالمائة و30 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، ثم سيحقق ماكرون فوزا بنسبة 54 بالمائة في الجولة الثانية.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت خلال الفترة بين 18 و20 من ماي الجاري، 1363 شخصا بالغا.