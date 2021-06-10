استطلاع يرصد انقسام مواقف المغاربة بشأن إسرائيل وأمريكا والصين

أفاد “البارومتر العربي” بأن دعم اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والمغرب قد عرف “نسبة 21 بالمئة فقط في العراق، ثم 14 بالمئة في لبنان، وأقل من شخص واحد من كل 10 أشخاص” في باقي الدول المشمولة بالاستطلاع.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن الاستثناء الوحيد في دول المنطقة كان المغرب، الذي يرفض 59 في المائة من سكانه اتفاق التطبيع، بينما عبر 41 في المائة عن تفضيلهم له، الشيء الذي رُجِّح تفسيره باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بسيادة المغرب على صحرائه بالتزامن مع “إعلان التطبيع”.
ورصد “الباروميتر العربي” التزايد الأكبر في تقييم الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمغرب وليبيا، بأزيد من 36 نقطة مئوية، منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية (2020).
وقال الاستطلاع إن تحسن الآراء في المنطقة حول أمريك، “يرتبط جليا” بتغير إدارتها عقب انتخابات نونبر 2020، بعدما كان الرئيس جو بايدن، قبل انتخابه، “المرشح المفضل بفارق أربعة أضعاف عن الرئيس السابق ترامب في ست من بين سبع دول مشمولة بالاستطلاع”.
وأورد أن 52 بالمئة في تونس قالوا إنهم يعتقدون أن سياسات بايدن ستكون أفضل بكثير للمنطقة مقارنة بـ 12 بالمئة قالوا الأمر نفسه عن سياسات ترامب، وكانت النتائج مشابهة في الجزائر بنسبة 43 بالمائة مقابل 7 بالمائة، وبليبيا بنسبة 38 بالمئة مقابل 10 بالمئة، وبالمغرب بنسبة 39 بالمئة مقابل 9 بالمئة.
هذه الرؤية يمكن رصدها أيضا، وفق نتائج الاستطلاع، في تصنيف مواطني المنطقة المتحدثة باللغة العربية لسياسات الإدارتين، حيث قال أقل من خُمُسهم، في أكتوبر 2020، إن سياسات الرئيس ترامب “جيدة أو جيدة جدا”، وكان دعمها الأعلى في لبنان بنسبة 18 بالمئة، ثم المغرب بنسبة 15 بالمئة، والجزائر بنسبة 12 بالمئة، في حين بلغ هذا التقييم نسبة 7 بالمئة في الأردن و6 بالمئة في تونس.
في حين قال 19 بالمئة على الأقل في الدول كافة، في مارس وأبريل 2021، إنهم يرون أن سياسات الرئيس بايدن جيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت أعلى التقييمات في ليبيا بنسبة 47 بالمئة، والمغرب بنسبة 46 بالمئة، وبلغت حدها الأدنى في الجزائر بنسبة 23 بالمئة، ولبنان بنسبة 19 بالمئة.
وحافظت الصين على موقعها في تصورات مواطني المنطقة، وفق المصدر ذاته، علما أن أعلى دعم لها يوجد في الجزائر بنسبة 65 بالمئة، ثم المغرب بنسبة 62 بالمئة.
وقال “البارومتر” إن هذا التحسن في المغرب بنسبة عشر درجات، “ربما يعود إلى تمكن المغرب من الحصول على اللقاحات الصينية في سياق حملة التلقيح الناجحة ضد فيروس كورونا.”
وخلص الاستطلاع إلى أن شعبية الولايات المتحدة الأمريكية والصين في كل من الأردن والمغرب متساوية، معتبرا أن ذلك “يبدو مدفوعا بالآمال المرافقة لتغير السياسات في عهد بايدن”، قبل أن يزيد أنه “نظراً لأن الاستطلاعات قد أجريت في الأيام الأولى من عهد بايدن، فهذا التغير الإيجابي الكبير يرجّح أن يعود سببه إلى الآمال لا التغير الفعلي في السياسات؛ إذ لم يرَ مواطنو المنطقة تغيرات في السياسات الخارجية الأمريكية نحو المنطقة في عهد بايدن”، وبالتالي “من المرجح أن تنحسر شعبية الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى.”
معارضي التطبيع ماذا قدم الفليسطينيون للمغرب هل اعترفوا بوحدته التربية .بالعكس هما اقرب للجزائريين من المغاربة
الجرائد الإسرائيلية خصوصا الناطقة بالعربية منها تدعم المغرب أكثر من أي دولة عربية. بل أحيانا أكثر من بعض الجرائد المغربية.
إسرائيل إلى زوال قريبا إن شاء الله ، تطبيع المملكة المغربية يلزم الملك فقط، ولايلزم الشعب المغربي…
المغاربة انقسموا في كل شيء حتى في الجانب العقائدي صار عندنا من يبوح جهارا بإلحاده.. وفي الجانب الانتمائي صاركذلك من يبوح جهارا بتطرفه العرقي ومعاداته للآخر .. أما مسألة الخارج فتغلب عليها المصالح المنفعية كالصين. والجاتب الديني كفلسطين.
اظن ان الاستطلاع الحقيقي سيىجح كفة المناهضين لتطبيع بنسبة كبيرز. المغاربة في صف القضية الفلسطينية وصرهم كصيىا هءا التطبيع الذي جاء عكس توقعاتهم. اظن لو استشير الشعب من قبل لكن الرفض سيد الموقف بدون شك. الكيان الغاصب هو قوة شر هدفها تخريب وتقويض الامن والسلن الاجتماعي في كافة الدول العربية والمغرب ليس استثناء.
أحسن حاجة يمكن يديرها الواحد يخدم ايلى لقى شي خدمة ويدخل سوق راسو.
التطبيع مع إسرائيل شر لابد منه ، ولعل المغرب يتبع سياسة اخوك مظطر لا بطل ، اما مسألة إعتراف امريكا بالصحراء المغربية فماهو الا مسألة مصالح مشتركة .
انا مع مصلحة المغرب اينما كانت. لا يمكننا دعم الفلسطينين او غيرهم من الشعوب الاخرى على حساب مصلحتنا اذا كان حالنا باءسا. هناك ملايين المغاربة داخل البلاد يعيشون اوضاعا مزرية اكثر من الفلسطينين و هم اولى بالدعم و التضامن. و هناك ملايين المغاربة يعيشون في الشتات و الغربة (غالبا بحثا عن لقمة العيش ام تتوفر في بلدهم) .. عندما يكون حالنا جيد و يكون بلدنا متطور و قوي عندها سيكون من المنطقي تبني مواقف اخرى. انا المزايدات الكلامية و الصراخ و المقاطعة و غيره من البطولات الحنجرية فلا مصلحة لبلادنا فيها.
و للاسلاميون اقول ان لكم اردوغان (بطلكم) خير مثال على شخص يفضل مصالحه بلاده ، فهو عضو في الناتو و يستضيف قواعد امريكية فيها قنابل نووية و هو صديق لاسراءيل و له معها علاقات رسمية و سفراء و صفقات بالملايير حتى ان حجم التبادل التجاري بين تركيا و اسراءيل اكبر من نظيره مع اي بلد عربي اخر و لا يزال في تصاعد.
الآن اصبحت المصالح هي الغالية خصوصا بالنسبة للمغرب حيث ان اصطفافه الى جانب اسرائيل والولايات المتحدة اعطى اكله وهذا طبعا لن يؤثر على موقف المغرب من قضية فلسطين واسأل الرافض لعلاقات المغرب بإسرائيل وامريكا ماذا فعلت الدول العربية للمغرب ماعدا دول الخليج للمغرب في وحده الترابية بل هناك من اصطف الى جانب اعداء وحدتنا الترابية.
سياسة المغرب الخارجية هي من اختصاص صاحب الجلالة نصره الله ولهذا فهي تحقق نجاحات مضطردة وجعلت المغرب رقم صعب على الصعيد الدولي .
لماذا يهمكم رأي العرب والمسلمين بالخصوص في قيمة هده الدول ما الغرض من دلك؟ ! الجواب أن العرب والمسلمون عامة هم المستهدفون من جميع النواحي والكل يتآمر عليهم حتى من أبناء جلدتهم
وكيف توصل البرومتر العربي إلى هذه النسب المئوية وهم لم يسألونني ولم يسألوا أحدا من عائلتي ولا حتى من جيراني رغم اننا كلنا موافقون على التطبيع لأن مصلحة بلدنا هي الأهم وليست العواطف التي تدغدغ عقول السدج بدون التفكير في المصالح.هذه الاستطلاعات لا مصداقية لها ولا يعتد عليها.يسألون بضع آلاف الأشخاص أو بضع مئات الاشخاص ويعممون أجوبتها على ملايين السكان التي تعيش في كل منطقة على حدا