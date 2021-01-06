استعادة سيف تمثال جنرال بعد مرور 40 عاما

أرجع أحد المحاربين القدامى بـ”ويستفيلد ماساتشوستس”، سيفا سرقه من تمثال جنرال في الحرب الثورية قبل 40 عاما. كما أنه أبلغ رئيسة اللجنة التاريخية لمدينة ماساتشوستس أنه نادم على أخذه.

وذكرت صحيفة “أ بي سي نيوز”، وفق مصادرها، أن “سيندي بي جايلورد”، رئيسة اللجنة التاريخية في “ويستفيلد”، قالت إن رجلا اتصل بها ويصرح بأنه سرق السيف من تمثال البلدة يخص الجنرال “ويليام شيبرد” في عام 1980.

وتردف “جايلورد” أنها وافقت على عدم الكشف عن هوية الرجل الضخم، حسب وصفها، الذي أعاد السيف البرونزي ورتبت على استلامه في منزلها، مفيدة أنه كان يشعر بالخجل الشديد والندم. زد على هذا أنه محارب قديم ويريد من قصته أن تنشر.

وتضيف الصحيفة عينها، أنه بعد استبدال السيف المسروق بمساعدة نحات محلي ودفع ثمنه متبرع مجهول، من المرجح أن يحتفظ متحف محلي بالسيف الأصلي المسروق.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال “ويليام شيبرد” ولد في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، وقاتل كرجل عصابات وجندي في حروب متعددة، بما في ذلك الحرب الثورية، وبعد ذلك أقيم له التمثال البرونزي عام 1919.