استعدادات الأشبال تتواصل .. ومشوار التأهل يبدأ بمواجهة الجزائر

يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة تحضيراته بتونس لمباراته الأولى أمام نظيره الجزائري المقررة بعد غد الجمعة، ضمن منافسات دوري شمال إفريقيا، الذي يجرى خلال الفترة الممتدة ما بين الـ15 الـ27 من دجنبر الجاري، والمؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها بموريتانيا السنة المقبلة.

وكانت العناصر الوطنية قد أجرت أول حصة تدريبية أول أمس الاثنين بملعب برج السدرية بتونس، ركز خلالها المدرب زكرياء عبوب على التفاصيل الخاصة بالجانب التكتيكي والبدني والتقني. كما خاض “الأشبال”، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، الحصتين الثالثة والرابعة بالملعب الملحق لملعب رادس، بمشاركة جميع اللاعبين المنادي عليهم.

وأكد مصدر مقرب للأشبال، في تصريح لـ”هسبورت”، أن مجموعة زكرياء عبوب يسودها تفاؤل كبير، وتسعى إلى الظهور بمستوى جيد لتحقيق نتائج إيجابية والظفر ببطاقة التأهل إلى النهائيات، خاصة في ظل ووجد أسماء مميزة من الفرق الوطنية أو اللاعبين المحترفين بالأندية الأوروبية.

ويبصم “الأشبال” على أول ظهور في البطولة خلال مواجهة المنتخب الجزائري، بعد غد الجمعة؛ في حين ستلاقي العناصر الوطنية منتخب “نسور قرطاج” في المباراة الثانية في الـ21 من الشهر الجاري، على أن يُقابلوا المنتخب الليبي في المباراة الثالثة في الـ24 من دجنبر، ثم يختتم المنتخب الوطني المغربي المنافسة بمواجهة منتخب مصر يوم الـ27 من الشهر الحالي.

وكانت مهمة تدريب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة قد أسندت للإطار الوطني زكرياء عبوب، بعدما انفصلت الجامعة عن المدرب الفرنسي برنارد سيموندي ومساعده جمال العليوي لعدم تمكنهما من تقديم الإضافة اللازمة.

يُشار إلى أن دورة شمال إفريقيا هي بطولة تأهيلية إلى نهائيات كأس إفريقيا، حيث أقدم الجهاز الوصي على الكرة في القارة “السمراء” نظام خمس مناطق حسب التقسيم الجغرافي للقارة الإفريقية، إذ تضم كل مجموعة خمسة منتخبات، ويتأهل المنتخبان المحتلان للمركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بموريتانيا.