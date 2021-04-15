استعدادا للصيف .. هكذا تتخلصين من اللون الداكن للإبطين

استعدادا للصيف .. هكذا تتخلصين من اللون الداكن للإبطين
صورة: د.ب.أ
الخميس 15 أبريل 2021 - 02:28

أوردت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية أنه يمكن للمرأة التخلص من اللون الداكن للإبطين استعدادا للصيف بواسطة كريمات التفتيح “Brightening Creams”، موضحة أن هذه الكريمات تحتوي على مواد تفتيح خفيفة، والتي تحد من اختلالات التصبغ حتى لدى البشرة الحساسة.

وأضافت البوابة الألمانية أنه يمكن التخلص من اللون الداكن للإبطين من خلال وصفة منزلية بسيطة أيضا تتمثل في مسحوق الخَبز ” Baking Powder “، موضحة أنه يمكن تحضير مُقشِّر يتألف من مسحوق الخبز وزيت جوز الهند لتفتيح الجلد تحت الإبطين.

البشرة اللون الداكن للإبطين المرأة كريمات التفتيح

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