استغراب مصري من استبعاد بانون وبنشرقي

استغرب أيمن يونس، اللاعب الدولي المصري السابق، استبعاد الثنائي المغربي بدر بانون وأشرف بنشرقي من لائحة المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال يونس، أثناء مروره عبر إذاعة “أون تايم سبور” المصرية، إن استبعاد بانون وبنشرقي من قائمة “الأسود” أمر غير مفهوم.

وتفهم اللاعب السابق للزمالك ردة فعل الثنائي المغربي، عقب استبعادهما من لدن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن خاليلوزيتش لم يكن مقنعا عندما تحدث عن سبب استبعاد بانون.

وعزا البوسني اختيار سفيان شاكلا، لاعب خيتافي الإسباني، بدل مدافع الأهلي المصري إلى البنية الجسمانية، بالإضافة إلى المستوى التقني لـ”الليغا” الإسبانية.

ويلاقي المنتخب الوطني مضيفه الموريتاني في الـ27 من مارس الجاري، ضمن خامس جولات المجموعة الخامسة، على أن يستقبل في الـ30 من الشهر ذاته بوروندي في الجولة الأخيرة.

ويتصدر “أسود الأطلس” ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 5 عن المنتخب الموريتاني الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ4 نقاط، متقدما بنقطة عن إفريقيا الوسطى رابع الترتيب.

وتحتاج العناصر الوطنية إلى نقطة وحيدة من مباراتيها المقبلتين لضمان التأهل بشكل رسمي إلى “كان” الكاميرون.