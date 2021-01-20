استفادة تلاميذ من لوحات إلكترونية بسيدي إفني

أشرف مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، الثلاثاء، على عملية توزيع اللوحات الإلكترونية على التلاميذ المنخرطين في مشروع APT2C، بثانوية المغرب العربي الإعدادية في جماعة مستي التابعة لمديرية سيدي إفني.

وأكد الأصفر، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية مشروع دعم وتعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي، الذي ينسجم مع توجيهات الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، خصوصا في الجانب المتعلق بالحد من انتشار فيروس “كوفيد 19″، في تناغم تام مع توجيهات السلطات الصحية المختصة.

وأشاد مدير أكاديمية وادنون بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر التربوية والإدارية، التي بوأت إعدادية المغرب العربي مرتبة تمثيل الجهة على الصعيد الوطني في مشروع APT2C، بفضل مثابرة التلميذات والتلاميذ وكافة مكونات المؤسسة ودورها الكبير في تنشيط الحياة المدرسية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم وتعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي، هو ثمرة اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة التربية الوطنية والرابطة المحمدية للعلماء مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ويرتكز أساسا على مجال الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية، عبر التفعيل الأمثل للأندية المدرسية وتزويدها بكافة وسائل العمل الضرورية.