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‫تعليقات الزوار

61
  • زكرياء المغربي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:17

    مائير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يضرب له ألف حساب في الشرق الأوسط

    194
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  • ياسين الفكيكي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:21

    مرحبا بأبناء المغرب اليهود الاوفياء في ارض اجدادهم، الذين لم نرى مهم الا الوفاء والولاء و المحبة والسهر على الدفاع عن وحدة المغرب ومصالحه، ولكل الرافضين للسلام و الحانقين موتوا بغيضكم و لتذهب الى الجحيم قضاياكم البائسة وعروبتكم و شعاراتكم القومية والدينية التي لم نرى منها الا الارهاب والفتن والتقسيم و التخلف والحروب. الله يبارك في عمر سيدي نحن معك طول الخط الى ما لا نهاية.

    262
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  • متابع
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:23

    اللهم هو ما فيهم الخير على الجيران …. ما كاين لا خاوة خاوة و لا هم يحزنون…..
    اللهم الشيطان و لا هؤلاء الجيران الذين يريدون تقسيمنا

    145
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  • علي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:24

    مايير بن شباط مسؤوول كبير في دولة أخرى ويقول للملك الله يبارك فعمر سيدي بدون مركب نقص خدوا العبرة فهذه ليست عبودية وإنما تقدير واحترام يا بني خرخر

    371
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  • ملكي حتى النخاع
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:24

    عندما استقبل الراحل الحسن الثاني بيريز في ايفران استقبله في واضحة النهار كما قال الراحل هناك ناس كتسيل ريوقهم باش يشوفوه وها هو محمد السادس يستقبل الوفدين الأمريكي والإسرائيلي ولاحظوا كيف يقدم له االبيعة بن شباط لانه يعرف ويدرك أنه أمام ملك شهم سليل العظماء الشرفاء أنه التاريخ

    244
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  • Rachid
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:25

    العز و النصر قادم ان شاء الله. مرحبا بكم في المغرب

    141
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  • عاش الملك
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:26

    أتمنى من الله عز وجل أن يكون في هذه الأتفاقات خير للإسلام والمسلمين و لبلدنا الحبيب المغرب من طنجة لكويرة.
    ولم ولا ولن ننسى أبدا ماعانا وما يعاني الشعب الفلسطيني الحبيب من القهر والقتل والتهجير والإستيطان من إسرائيل .

    115
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  • عصام
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:26

    من الطرائف في هذا الاستقبال الملكي هو اللهجة المغربية التي تحدث بها صموئيل بن شبات وتغيير اسم رئيس الحكومة من سعد الدين العثماني إلى صلاح الدين العثماني

    114
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  • سباتة
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:27

    شجرة المحمدية خلف جلالة الملك. صورة جميلة. الله انصر سيدنا ؤ يحفظوا لينا.
    مرحبا بالمغاربة ف بلدهم كيفما كانت ديانتهم.

    129
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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:27

    السيد العثماني على طاولة التوقيع يشبه ذاك العريس المرغم على الزواج..

    203
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  • mourad
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:27

    مازالت الهيبة الملكية يتكلم ولا يعرف ماذا يقول يترجل في كلامه

    72
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  • [email protected]
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:28

    إنه لمن دواعي سروري أن أرى رئيس الوفد الاسرائيلي يقدم الولاء لامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، انه انتصار حقيقي الدبلوماسية المغربية تحت قيادته وليس استسلام أو انهزام ،الصلح بعد الانتصار أكبر انتصار وليس خضوع.

    131
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  • اليوسفي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:29

    ملك البلاد حفضه الله داير الكمامة والناس فالشارع ممسوقينش ومدايرينش الكمامة إلا من رحم ربي

    98
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  • سي كوريط
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:29

    رئيس الشباك الاسرائيلي كل من يقف أمامه ينسى أمه وابوه ..و عندما وقف أمام الملك داخ انا متأكد انه مكرهش يقبل يديه…هادي هي هبة الملك الي حلم بيها بومدين و بوتفليقة و موصلوش ليها …هذا هو المغرب الحقيقي بلد السلم و السلام و التعايش بيهوده و مسلميه .

    172
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  • صلاح الدين العثماني؟؟؟
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:30

    واش سمعتوا صلاح الدين العثماني أولا وذني اتقالت؟؟؟؟

    65
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  • مغربية أصيلة
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:30

    يخليلي التحية الملكية و الصواب د المغاربة :الله يبارك في عمر سيدي، لن نتغير مهما بعدنا عن وطننا ونبقى نفتخر بوطننا طالما حيينا.

    132
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  • مغربي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:32

    ميغركمش التمسكين ديالهم هادي طبيعتهم، اليهود وما أدراك ما اليهود، قاتلو و معذبو الأنبياء و الرسل، الله تعالى هو لي عارفهوم مزيان، كون باغين السلم كما يدعون كون كاع ميقتلو الأطفال و النساء في فلسطين.

    -42
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  • Do Fassi
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:33

    إنمـا الأمـم الأخلاق مـا بقيـت فإن هم ذهبت أخلاقـهم ذهبــواً

    56
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  • الخميس
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:33

    الحمد لله لقد تحقق الهدف ونشكر للسيد كوشنير على هذه الخطوة المباركة التي جمعت طرفي الشعب المغربي لقد لاحظتم بأنفسكم أننا نتكلم نفس اللهجة ولاحظتم أن اليهود والمسلمين جميعهم يحترمون أمير المؤمنين.

    83
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  • جعافير صباط
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:36

    مائير شباط مغربي الاصل لم ينسى ولاءه لملك البلاد ، فعلا علاقة يهود العالم بملوك المغرب قوية جدا

    76
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  • [email protected]
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:36

    اليهود اوفياء يحبون بلدهم يدافعون عنه في المحافل الدولية ويجي واحد يقولك منطبعش لانه الفلسطينيين اكثر ميولا لبوليزبال اكثر من المغرب بالرغم ان المغرب قدم لهم كل شيء بين الخرائر لم تقدم سوى الهدرة سواء في الحرب او السلم
    افتخر بابناء وطني كيفما كانت هويته او لغته او معتقده
    والعز لولاد لبلاد

    80
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  • عبدالله
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:42

    افتخر يا مغربي، افتخر يا من كان يشكك ويسمع خوانة الداخل والخارج.
    انه المغرب يا ناس ، انظر الى فخامته محمد السادس الذي يحترمه الكبير والصغير، انظر الى النخوة الملكية التي تتمناها كل دولة في العالم، افتخر يا مغربي بملكيتك التي تعطيك قيمة في العالم وتضعك بين الدول التي يحسب لها الف حساب.
    اينكم يا اعداء الوطن الدين قتلتهم الغيرة والحسد يسبوننا ليلا نهارا بالعياشة لانهم لن يصلو اليها والقط الى ما وصلش لللحم يقول خانز.
    هادي هي صفقة القرن ديال المتوسطي التي اغلقت الباب على كل عدو كان يتمنى المغرب ضعيفا وخسر أموالا طاءلة مدة خمسين سنة لتخريب المغرب وفِي الاخير اخد قالب السكر كهدية او ثلت الخمس الله يرحم الحسن التاني.
    من اين داك الشبل ؟ من هاداك لي زاروه أقوى دولة في العالم البارحة في الضريح ديال حسان.
    موتو بغيضكم يا اعداء هو اي بقى ليكم اما الكركرات قفلت بابها وعليكم ان تجدو باب اخرى كي تسترزقو وخلق مشكلة اخرى كي تستحمرون شعبكم الكانبو الذي صدقكم من كل هاته السنوات وضيع نصف عمره مع قضية الصنادلية.
    عاش ملكنا الحبيب وعاشت المملكة الحبيبة شامخة امام كل عدو والصحراء

    78
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  • موحا
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:45

    مرحبا بالمغاربة من الديانة السماوية اليهودية في بلدهم المغرب.

    41
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  • تك فريد
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:47

    يقول المثل المغربي :” اللي ما عرفك خسرك”
    اول مرة كنسمع الملك ديانا الله يحفظو كيهضر بالدارجة ههه.
    عجبني ليهودي المغربي هو ولدو كيقولو للملك ديانا “نعم سيدي” بكل معاني التقدير والاحترام.

    49
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  • عادل
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:52

    أظن لولا كورونا لكان قبل يد جلالة الملك،فهذه الصفة التي يعيبون علينا فيها،من تقاليدنا،تقبيل اليد من الإحترام و التقدير هكذا تربينا،و ليسا ذلا كما يقول البعض.

    46
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  • متابع
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:56

    هذا هو الخط الاحمر الءي اشار اليه العثماني وهاهو يوقع فوقه البطل

    16
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  • مغربي حر
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:57

    الله ايبارك في عمر سيدي مع دوام الصحة والعافية

    36
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  • medmod
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:02

    100000000000 مرحبا بهذه المبادرة نطلب من الله ان يطيل عمر جلالة الملك وان يرزقه الصحة .

    46
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  • Me again
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:04

    تبارك الله على صلاح الدين العثماني الذي حرر القدس. اما سعد الدين العثماني فهو تورط كيفما تورط بنكيران ومجبر على التوقيع!
    ضحكت عندما سمعت صلاح الدين!
    المرجو نشر الرأي الآخر و شكرا!

    -41
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  • كمال إسبانيا
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:05

    أهلا وسهلا بإخواننا اليهود في المغرب المسالم ، اليهود عاشوا آلاف السنين في المغرب ولم يشهد التاريخ أنهم أصابوه بسوء ، بعكس من ذالك فهم كانوا دوما عمليين مجدين ومتعاونين مع المغرب والمجتمع المغربي ، وحتى في الأندلس كانوا دوما بجانب المغاربة هناك حتى انتقموا منهم ملوك الكاثوليك فطردوهم مع المغاربة الى المغرب … نفتخر باليهود المغاربة في هذا المجتمع المسالم المتنوع …

    46
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  • علي قادر
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:13

    اقرؤا الواقع والتاريخ لتعرفوا.جيدا من هم الصهاينة، لايؤمن لهم، ان طبعوا مع بلد الا يجيء الا الخراب منهم، ولاءهم للاساطير المؤسسة للكيان الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم.
    ولا حول ولاقوة الا بالله.

    -60
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  • عز العرب زكراوي إدريسي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:22

    الله يبارك ف عمر سيدي!
    الفرحة تغمر كل المغاربة الأحرار بهذا الإنجاز التاريخي.

    31
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  • badr
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:34

    ليشهد العالم ان صلاح الدين العتماني هو من وقع الإتفاقية وليس سعد الدين العتماني لكي لا نأتي غدا ونتهم العدالة والتنمية هههه

    26
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  • الملك الهمام
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:38

    ملكنا الهمام سليل الدوحة النبوية الشريفة. اطال الله عمره و متعه بالصحة و العافية.**ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم **

    23
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  • Me again
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:38

    ضحكت عندما سمعت صلاح الدين العثماني!

    صلاح الدين زمننا هذا وقع على تحرير القدس!

    11
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  • مغربي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:48

    مرحبا أشقائنا الإسرائيليين واليهود من جميع أنحاء العالم في بلدكم الثاني المملكة المغربية. بلد التسامح والسلام. والخزي والعار للنظام الجزائري المقيت.

    32
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  • فخورين بالدبلوماسية الملكية
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:51

    ماشاء الله،،، دبلوماسية جلالة الملك متفوقة ومتميزة سواء على الصعيد العربي أو الأفريقي أو الدولي. …… عاشت المملكة المغربية وعاش الشعب المغربي،،،،،،،

    34
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  • جريء
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:55

    سبحان مبدل الاحوال.
    نتمنى الخير للجميع، ويكون فيها خير للقضية الفلسطينية كذلك

    17
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  • خالد
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 17:59

    مرحبا باليهود المغاربة في وطنهم الاصلي .مرحبا و الف مرحبا

    20
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  • يانيس منعم
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:05

    شكرا لجلالة الملك…كل المحبة ❤️

    24
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  • Jamila Aarfan
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:18

    الله يحفظ المغرب ويحفظ ملكنا محمد السادس ويحفظ الشعب المغربي من كل سوء يا رب العالمين

    25
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  • الله ابارك ف عمر سيدي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:22

    مرحبا بكم والله اكثر خيركم . جيتو ؤ جبتو معاكم تمغربيت لحقيقة لي مابقات عند شي وحدين لي تافضلو لاخر على مصلحة بلادو .

    17
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  • الحسين
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:30

    لكوشنير لم يبقى له في بيت الابيض الا اسبوعين ويحول إلى المحاكم الأمريكية
    لمحاكمته هو وترامب .على المخالفات التي اقترافوها خلال أربع سنوات التي امضوها في البيت الأبيض لخدمة الصهاينة وليس المواطنين الأمريكيين.

    -31
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  • خريبگي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:32

    اقسم بالله ان اليهود المغاربة مخلصين لوطنهم ويحبونه ولن ينسوا ابدا وطنهم وانتماءهم للمغرب…

    11
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  • الصالحي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:52

    هذا المسؤول الاسراءلي هو اليد اليمنى للوزير الأول نتنياهو و هو من دبر الحروب كلها على قطاع غزة مند 2008 و التاريخ شاهد على ذلك فقد قتل من الفلسطينيين بالماءات و شرد الكثير منهم بلا رقيب و لا حسيب.
    بمن يرغب في التعرف على هذه الشخصية ان يبحث عن اسم مءير بنشبات في الموقع غوغل.
    لا يمكن أن ننسى إخواننا الفلسطينيين في محنهم للتخلص من الاحتلال .

    2
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  • علاء
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 18:55

    واش التعليقات ديال الشعب المغربي المسلم. انا تصدمت من التعليقات كثر من التطبيع. او هاد التعليقات جنود محندة فقط لا تعبر عن شعبي المغربي

    -8
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  • مواطن
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 19:13

    المغرب بلد الواقع وليس بلد الكلام والتنديدات التي لا أثر لها القضية الفلسطينية تحتاج إلى حوار مباشر مع الإسرائيلين الاعتماد على الجامعة العربية والتنديدات طواه الزمن دولة إسرائيل واقع مساند دوليا أقرب الطرق واقعيا هي الحوار المباشر وهذا ما نهجه المغرب أما زمان غيفارا والدول الثورية والشعارات الفارغة فهو في ذمة الله

    10
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  • محمد
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 19:15

    لم يكن الوفد من مستوى رئاسة أو عضوية الحكومات، لا صهر ترامب ولا المسؤول عن الامن القومي الإسرائيلي لهما وضعيات حكومية…

    كان يمكن تكليف اليوبي ديال وزارة الصحة او الحموشي من الأمن أو التامك من مندوبية السجون لتوقيع الاتفاقية الثلاثية….

    ما لم تكن النية هي إذلال العثماني…..!

    -28
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  • خبير في الشؤون الاستراتيجية
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 19:57

    ملي كاتقرا التعليقات كاتعرف المستوى ديال الشعب هابط ولاعلاقة زعما بغيتوا تردوا إسرائيل خايفة منكم ياكم ماتييقتوا راسكم حاكمين العالم؟

    حنا شفنا بأم عيننا المسؤول ديال البروتوكول كيوجه السيد مائير بن شباط وهو كلو محني كان غايطيح على وجهو. واباراكا من العياقة.

    يقول مثل أسترالي التفاخر ليس قوة.

    -25
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  • badria
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 20:00

    افتخر بملكي وملك الشعب المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وانا جد سعيدة بالتطبيع مع اخوتنا اليهود اتمنا من هاد التعاون والتلاحم والتشارك ان يعود على الدولتين بالخير

    14
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  • من هولندا
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 20:33

    لن يكون هناك سلام و أرضنا و شعبنا في فلسطين يقتل صباح مساء. نحن على العهد باقون. فلسطين عربية إسلامية و لا مكان لشيء هناك إسمه إسرائيل. الصحراء مغربية و لا دخل لهذا في ذاك مطلقا.

    -27
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  • بارك
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 20:38

    بسم الله الرحمان الرحيم مايير بن شباط مسؤوول كبير و الرجل القوي في دولة إسرائيل العظمى ويقول للملك الله يبارك فعمر سيدي بدون مركب نقص لولا جائحة كورونا لقبل يد جلالة الملك المعظم كما يناديه اليهود المغاربة و الأمازيغ المقدر عددهم بالمليون و مأتين ألف خدوا العبرة فهذه ليست عبودية وإنما تقدير واحترام وإجلال لصاحب الجلالة ملك المملكة المغربية العلوية الشريفة
     

    16
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  • amazigh
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 20:59

    ان ينحني شبان ويقدم البيعة للملك اعتقد لها دلالة تاريخية وروابط بين الشعبين خصوصا وان شبان له وزان في المنطقة

    16
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  • طنجاوي غضبان
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 21:04

    اتمنى ان تكون هذه العلاقة الجديدة والاتفاقيات التي وقعت علامة خير وبركة للمغرب. الان يجب ان نرى ماذا سيفعل الرئيس الامريكي الجديد باين عندما يتقيد الحكم في البيت الأبيض هل سيؤيد الاعتراف بغربة الصحراء أو سيتراجع فيه.

    -15
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  • marocaine pur
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 21:08

    لو لا التباعد الجسدي بسبب كورنا،لقبل يد الملك،،احترام كبيير وتقدير .دليل على مكانة ملكنا وقوة بلادنا.عاش الملك مفخرة البلاد

    8
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  • ولد الجنوب
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 21:37

    شوفو هبة الملك محمد السادس الله إنصرو .المخيير كايقفقف حداه

    10
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  • Dieu , Patrie , Roi
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 22:34

    الهيبة ولمن أتاها الله; الله يبارك فعمر سيدي
    الله الوطن الملك

    6
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  • سليمان ادريس خضراوي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 00:10

    والله الا بكيتي من شفت رجل دو قيمة و مسؤول كبير يهودي ينحني امام جلالة الملك اعزه الله و طول في عمره.
    الصراحة ملكنا مهيب او واعر بزااااف ويضرب له الف حساب .

    2
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  • Rania
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 09:31

    الله احفضنا من شي دقة إرهابية وخرج هاد العام علي خير

    1
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  • حميد مسلم عربي أمازيغي مغربي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 10:15

    كاتقرا التعليقات كتصدم واش الناس زعما كتهضر وهي في كامل قواها العقلية ( كيقفقف هههه). عندنا واحد اليهودية في الدوار كلها صواب وهضرة حلوة ولكن جيرانها قربت ترحلهم من كثرة الشكاوى والمضايقات.
    سولو شي مول البزار إلى دخلو عندوا سياح يهود .
    نسأل الله أن يحفظنا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين .

    -1
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  • فيصل
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 16:57

    اليهود الله يعمرها دار…
    لولا اليهود واسرائيل لكانت فلسطين متل اليمن الجوع والفقر…
    إسرائيل نحن المستفيدون من التطبيع معها اقتصاديا وسياحيا…
    بداية الازدهار المغربي .

    1
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