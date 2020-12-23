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تعليقات الزوار61
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مائير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يضرب له ألف حساب في الشرق الأوسط
مرحبا بأبناء المغرب اليهود الاوفياء في ارض اجدادهم، الذين لم نرى مهم الا الوفاء والولاء و المحبة والسهر على الدفاع عن وحدة المغرب ومصالحه، ولكل الرافضين للسلام و الحانقين موتوا بغيضكم و لتذهب الى الجحيم قضاياكم البائسة وعروبتكم و شعاراتكم القومية والدينية التي لم نرى منها الا الارهاب والفتن والتقسيم و التخلف والحروب. الله يبارك في عمر سيدي نحن معك طول الخط الى ما لا نهاية.
اللهم هو ما فيهم الخير على الجيران …. ما كاين لا خاوة خاوة و لا هم يحزنون…..
اللهم الشيطان و لا هؤلاء الجيران الذين يريدون تقسيمنا
مايير بن شباط مسؤوول كبير في دولة أخرى ويقول للملك الله يبارك فعمر سيدي بدون مركب نقص خدوا العبرة فهذه ليست عبودية وإنما تقدير واحترام يا بني خرخر
عندما استقبل الراحل الحسن الثاني بيريز في ايفران استقبله في واضحة النهار كما قال الراحل هناك ناس كتسيل ريوقهم باش يشوفوه وها هو محمد السادس يستقبل الوفدين الأمريكي والإسرائيلي ولاحظوا كيف يقدم له االبيعة بن شباط لانه يعرف ويدرك أنه أمام ملك شهم سليل العظماء الشرفاء أنه التاريخ
العز و النصر قادم ان شاء الله. مرحبا بكم في المغرب
أتمنى من الله عز وجل أن يكون في هذه الأتفاقات خير للإسلام والمسلمين و لبلدنا الحبيب المغرب من طنجة لكويرة.
ولم ولا ولن ننسى أبدا ماعانا وما يعاني الشعب الفلسطيني الحبيب من القهر والقتل والتهجير والإستيطان من إسرائيل .
من الطرائف في هذا الاستقبال الملكي هو اللهجة المغربية التي تحدث بها صموئيل بن شبات وتغيير اسم رئيس الحكومة من سعد الدين العثماني إلى صلاح الدين العثماني
شجرة المحمدية خلف جلالة الملك. صورة جميلة. الله انصر سيدنا ؤ يحفظوا لينا.
مرحبا بالمغاربة ف بلدهم كيفما كانت ديانتهم.
السيد العثماني على طاولة التوقيع يشبه ذاك العريس المرغم على الزواج..
مازالت الهيبة الملكية يتكلم ولا يعرف ماذا يقول يترجل في كلامه
إنه لمن دواعي سروري أن أرى رئيس الوفد الاسرائيلي يقدم الولاء لامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، انه انتصار حقيقي الدبلوماسية المغربية تحت قيادته وليس استسلام أو انهزام ،الصلح بعد الانتصار أكبر انتصار وليس خضوع.
ملك البلاد حفضه الله داير الكمامة والناس فالشارع ممسوقينش ومدايرينش الكمامة إلا من رحم ربي
رئيس الشباك الاسرائيلي كل من يقف أمامه ينسى أمه وابوه ..و عندما وقف أمام الملك داخ انا متأكد انه مكرهش يقبل يديه…هادي هي هبة الملك الي حلم بيها بومدين و بوتفليقة و موصلوش ليها …هذا هو المغرب الحقيقي بلد السلم و السلام و التعايش بيهوده و مسلميه .
واش سمعتوا صلاح الدين العثماني أولا وذني اتقالت؟؟؟؟
يخليلي التحية الملكية و الصواب د المغاربة :الله يبارك في عمر سيدي، لن نتغير مهما بعدنا عن وطننا ونبقى نفتخر بوطننا طالما حيينا.
ميغركمش التمسكين ديالهم هادي طبيعتهم، اليهود وما أدراك ما اليهود، قاتلو و معذبو الأنبياء و الرسل، الله تعالى هو لي عارفهوم مزيان، كون باغين السلم كما يدعون كون كاع ميقتلو الأطفال و النساء في فلسطين.
إنمـا الأمـم الأخلاق مـا بقيـت فإن هم ذهبت أخلاقـهم ذهبــواً
الحمد لله لقد تحقق الهدف ونشكر للسيد كوشنير على هذه الخطوة المباركة التي جمعت طرفي الشعب المغربي لقد لاحظتم بأنفسكم أننا نتكلم نفس اللهجة ولاحظتم أن اليهود والمسلمين جميعهم يحترمون أمير المؤمنين.
مائير شباط مغربي الاصل لم ينسى ولاءه لملك البلاد ، فعلا علاقة يهود العالم بملوك المغرب قوية جدا
اليهود اوفياء يحبون بلدهم يدافعون عنه في المحافل الدولية ويجي واحد يقولك منطبعش لانه الفلسطينيين اكثر ميولا لبوليزبال اكثر من المغرب بالرغم ان المغرب قدم لهم كل شيء بين الخرائر لم تقدم سوى الهدرة سواء في الحرب او السلم
افتخر بابناء وطني كيفما كانت هويته او لغته او معتقده
والعز لولاد لبلاد
افتخر يا مغربي، افتخر يا من كان يشكك ويسمع خوانة الداخل والخارج.
انه المغرب يا ناس ، انظر الى فخامته محمد السادس الذي يحترمه الكبير والصغير، انظر الى النخوة الملكية التي تتمناها كل دولة في العالم، افتخر يا مغربي بملكيتك التي تعطيك قيمة في العالم وتضعك بين الدول التي يحسب لها الف حساب.
اينكم يا اعداء الوطن الدين قتلتهم الغيرة والحسد يسبوننا ليلا نهارا بالعياشة لانهم لن يصلو اليها والقط الى ما وصلش لللحم يقول خانز.
هادي هي صفقة القرن ديال المتوسطي التي اغلقت الباب على كل عدو كان يتمنى المغرب ضعيفا وخسر أموالا طاءلة مدة خمسين سنة لتخريب المغرب وفِي الاخير اخد قالب السكر كهدية او ثلت الخمس الله يرحم الحسن التاني.
من اين داك الشبل ؟ من هاداك لي زاروه أقوى دولة في العالم البارحة في الضريح ديال حسان.
موتو بغيضكم يا اعداء هو اي بقى ليكم اما الكركرات قفلت بابها وعليكم ان تجدو باب اخرى كي تسترزقو وخلق مشكلة اخرى كي تستحمرون شعبكم الكانبو الذي صدقكم من كل هاته السنوات وضيع نصف عمره مع قضية الصنادلية.
عاش ملكنا الحبيب وعاشت المملكة الحبيبة شامخة امام كل عدو والصحراء
مرحبا بالمغاربة من الديانة السماوية اليهودية في بلدهم المغرب.
يقول المثل المغربي :” اللي ما عرفك خسرك”
اول مرة كنسمع الملك ديانا الله يحفظو كيهضر بالدارجة ههه.
عجبني ليهودي المغربي هو ولدو كيقولو للملك ديانا “نعم سيدي” بكل معاني التقدير والاحترام.
أظن لولا كورونا لكان قبل يد جلالة الملك،فهذه الصفة التي يعيبون علينا فيها،من تقاليدنا،تقبيل اليد من الإحترام و التقدير هكذا تربينا،و ليسا ذلا كما يقول البعض.
هذا هو الخط الاحمر الءي اشار اليه العثماني وهاهو يوقع فوقه البطل
الله ايبارك في عمر سيدي مع دوام الصحة والعافية
100000000000 مرحبا بهذه المبادرة نطلب من الله ان يطيل عمر جلالة الملك وان يرزقه الصحة .
تبارك الله على صلاح الدين العثماني الذي حرر القدس. اما سعد الدين العثماني فهو تورط كيفما تورط بنكيران ومجبر على التوقيع!
ضحكت عندما سمعت صلاح الدين!
المرجو نشر الرأي الآخر و شكرا!
أهلا وسهلا بإخواننا اليهود في المغرب المسالم ، اليهود عاشوا آلاف السنين في المغرب ولم يشهد التاريخ أنهم أصابوه بسوء ، بعكس من ذالك فهم كانوا دوما عمليين مجدين ومتعاونين مع المغرب والمجتمع المغربي ، وحتى في الأندلس كانوا دوما بجانب المغاربة هناك حتى انتقموا منهم ملوك الكاثوليك فطردوهم مع المغاربة الى المغرب … نفتخر باليهود المغاربة في هذا المجتمع المسالم المتنوع …
اقرؤا الواقع والتاريخ لتعرفوا.جيدا من هم الصهاينة، لايؤمن لهم، ان طبعوا مع بلد الا يجيء الا الخراب منهم، ولاءهم للاساطير المؤسسة للكيان الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم.
ولا حول ولاقوة الا بالله.
الله يبارك ف عمر سيدي!
الفرحة تغمر كل المغاربة الأحرار بهذا الإنجاز التاريخي.
ليشهد العالم ان صلاح الدين العتماني هو من وقع الإتفاقية وليس سعد الدين العتماني لكي لا نأتي غدا ونتهم العدالة والتنمية هههه
ملكنا الهمام سليل الدوحة النبوية الشريفة. اطال الله عمره و متعه بالصحة و العافية.**ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم **
ضحكت عندما سمعت صلاح الدين العثماني!
صلاح الدين زمننا هذا وقع على تحرير القدس!
مرحبا أشقائنا الإسرائيليين واليهود من جميع أنحاء العالم في بلدكم الثاني المملكة المغربية. بلد التسامح والسلام. والخزي والعار للنظام الجزائري المقيت.
ماشاء الله،،، دبلوماسية جلالة الملك متفوقة ومتميزة سواء على الصعيد العربي أو الأفريقي أو الدولي. …… عاشت المملكة المغربية وعاش الشعب المغربي،،،،،،،
سبحان مبدل الاحوال.
نتمنى الخير للجميع، ويكون فيها خير للقضية الفلسطينية كذلك
مرحبا باليهود المغاربة في وطنهم الاصلي .مرحبا و الف مرحبا
شكرا لجلالة الملك…كل المحبة ❤️
الله يحفظ المغرب ويحفظ ملكنا محمد السادس ويحفظ الشعب المغربي من كل سوء يا رب العالمين
مرحبا بكم والله اكثر خيركم . جيتو ؤ جبتو معاكم تمغربيت لحقيقة لي مابقات عند شي وحدين لي تافضلو لاخر على مصلحة بلادو .
لكوشنير لم يبقى له في بيت الابيض الا اسبوعين ويحول إلى المحاكم الأمريكية
لمحاكمته هو وترامب .على المخالفات التي اقترافوها خلال أربع سنوات التي امضوها في البيت الأبيض لخدمة الصهاينة وليس المواطنين الأمريكيين.
اقسم بالله ان اليهود المغاربة مخلصين لوطنهم ويحبونه ولن ينسوا ابدا وطنهم وانتماءهم للمغرب…
هذا المسؤول الاسراءلي هو اليد اليمنى للوزير الأول نتنياهو و هو من دبر الحروب كلها على قطاع غزة مند 2008 و التاريخ شاهد على ذلك فقد قتل من الفلسطينيين بالماءات و شرد الكثير منهم بلا رقيب و لا حسيب.
بمن يرغب في التعرف على هذه الشخصية ان يبحث عن اسم مءير بنشبات في الموقع غوغل.
لا يمكن أن ننسى إخواننا الفلسطينيين في محنهم للتخلص من الاحتلال .
واش التعليقات ديال الشعب المغربي المسلم. انا تصدمت من التعليقات كثر من التطبيع. او هاد التعليقات جنود محندة فقط لا تعبر عن شعبي المغربي
المغرب بلد الواقع وليس بلد الكلام والتنديدات التي لا أثر لها القضية الفلسطينية تحتاج إلى حوار مباشر مع الإسرائيلين الاعتماد على الجامعة العربية والتنديدات طواه الزمن دولة إسرائيل واقع مساند دوليا أقرب الطرق واقعيا هي الحوار المباشر وهذا ما نهجه المغرب أما زمان غيفارا والدول الثورية والشعارات الفارغة فهو في ذمة الله
لم يكن الوفد من مستوى رئاسة أو عضوية الحكومات، لا صهر ترامب ولا المسؤول عن الامن القومي الإسرائيلي لهما وضعيات حكومية…
كان يمكن تكليف اليوبي ديال وزارة الصحة او الحموشي من الأمن أو التامك من مندوبية السجون لتوقيع الاتفاقية الثلاثية….
ما لم تكن النية هي إذلال العثماني…..!
ملي كاتقرا التعليقات كاتعرف المستوى ديال الشعب هابط ولاعلاقة زعما بغيتوا تردوا إسرائيل خايفة منكم ياكم ماتييقتوا راسكم حاكمين العالم؟
حنا شفنا بأم عيننا المسؤول ديال البروتوكول كيوجه السيد مائير بن شباط وهو كلو محني كان غايطيح على وجهو. واباراكا من العياقة.
يقول مثل أسترالي التفاخر ليس قوة.
افتخر بملكي وملك الشعب المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وانا جد سعيدة بالتطبيع مع اخوتنا اليهود اتمنا من هاد التعاون والتلاحم والتشارك ان يعود على الدولتين بالخير
لن يكون هناك سلام و أرضنا و شعبنا في فلسطين يقتل صباح مساء. نحن على العهد باقون. فلسطين عربية إسلامية و لا مكان لشيء هناك إسمه إسرائيل. الصحراء مغربية و لا دخل لهذا في ذاك مطلقا.
بسم الله الرحمان الرحيم مايير بن شباط مسؤوول كبير و الرجل القوي في دولة إسرائيل العظمى ويقول للملك الله يبارك فعمر سيدي بدون مركب نقص لولا جائحة كورونا لقبل يد جلالة الملك المعظم كما يناديه اليهود المغاربة و الأمازيغ المقدر عددهم بالمليون و مأتين ألف خدوا العبرة فهذه ليست عبودية وإنما تقدير واحترام وإجلال لصاحب الجلالة ملك المملكة المغربية العلوية الشريفة
ان ينحني شبان ويقدم البيعة للملك اعتقد لها دلالة تاريخية وروابط بين الشعبين خصوصا وان شبان له وزان في المنطقة
اتمنى ان تكون هذه العلاقة الجديدة والاتفاقيات التي وقعت علامة خير وبركة للمغرب. الان يجب ان نرى ماذا سيفعل الرئيس الامريكي الجديد باين عندما يتقيد الحكم في البيت الأبيض هل سيؤيد الاعتراف بغربة الصحراء أو سيتراجع فيه.
لو لا التباعد الجسدي بسبب كورنا،لقبل يد الملك،،احترام كبيير وتقدير .دليل على مكانة ملكنا وقوة بلادنا.عاش الملك مفخرة البلاد
شوفو هبة الملك محمد السادس الله إنصرو .المخيير كايقفقف حداه
الهيبة ولمن أتاها الله; الله يبارك فعمر سيدي
الله الوطن الملك
والله الا بكيتي من شفت رجل دو قيمة و مسؤول كبير يهودي ينحني امام جلالة الملك اعزه الله و طول في عمره.
الصراحة ملكنا مهيب او واعر بزااااف ويضرب له الف حساب .
الله احفضنا من شي دقة إرهابية وخرج هاد العام علي خير
كاتقرا التعليقات كتصدم واش الناس زعما كتهضر وهي في كامل قواها العقلية ( كيقفقف هههه). عندنا واحد اليهودية في الدوار كلها صواب وهضرة حلوة ولكن جيرانها قربت ترحلهم من كثرة الشكاوى والمضايقات.
سولو شي مول البزار إلى دخلو عندوا سياح يهود .
نسأل الله أن يحفظنا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين .
اليهود الله يعمرها دار…
لولا اليهود واسرائيل لكانت فلسطين متل اليمن الجوع والفقر…
إسرائيل نحن المستفيدون من التطبيع معها اقتصاديا وسياحيا…
بداية الازدهار المغربي .