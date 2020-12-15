استقرار وضع الوباء يعدل التدابير الاحترازية بوجدة

بعد استقرار الوضعية الوبائية، قرّرت السلطة بعمالة وجدة – أنكاد، بناء على توصيات لجنة التتبع، تخفيف وتعديل بعض الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر الشروع فيها ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وقد تقرر، وفق ما جاء في بلاغ للعمالة، توصلت به هسبريس، إغلاق المقاهي والمطاعم وجميع المحال التجارية والمهنية والخدماتية، بما فيها المتواجدة بالفنادق، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ومنع التجوال من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا؛ بعدما كان من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا في السابق.

كما تقرر منع البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم، وإلغاء الإجراءات المتعلقة بإغلاق الأسواق الأسبوعية وتوقيت اشتغال أسواق القرب، مع الاستمرار في اعتماد رخص التنقل الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة وجدة – أنكاد، واعتماد 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للحمامات العصرية والتقليدية وقاعات الحلاقة والقاعات الرياضية المغطاة، و75 في المائة من الطاقة الاستيعابية بجميع وسائل النقل العمومي.

كما أعلنت عمالة وجدة – أنكاد عن إعادة فتح الحدائق العمومية، واعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب بفيروس “كورونا”، ومنع جميع التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصا، بما في ذلك التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومآتم.

وأهابت السلطات الترابية بجميع المواطنات والمواطنين بالتقيد بكل الإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه وكذا تلك المعمول بها وطنيا، لا سيما ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي وتدابير السلامة للحد من انتشار الجائحة.

كما حثّت جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بُعد كلما كان ذلك متاحا، مسجلة أن إلغاء هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية أو التخفيف منها أو تشديدها رهين بتطور الوضعية الوبائية بتراب عمالة وجدة – أنكاد.