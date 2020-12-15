استقرار وضع الوباء يعدل التدابير الاحترازية بوجدة

بعد استقرار الوضعية الوبائية، قرّرت السلطة بعمالة وجدة – أنكاد، بناء على توصيات لجنة التتبع، تخفيف وتعديل بعض الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر الشروع فيها ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وقد تقرر، وفق ما جاء في بلاغ للعمالة، توصلت به هسبريس، إغلاق المقاهي والمطاعم وجميع المحال التجارية والمهنية والخدماتية، بما فيها المتواجدة بالفنادق، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ومنع التجوال من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا؛ بعدما كان من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا في السابق.
كما تقرر منع البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم، وإلغاء الإجراءات المتعلقة بإغلاق الأسواق الأسبوعية وتوقيت اشتغال أسواق القرب، مع الاستمرار في اعتماد رخص التنقل الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة وجدة – أنكاد، واعتماد 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للحمامات العصرية والتقليدية وقاعات الحلاقة والقاعات الرياضية المغطاة، و75 في المائة من الطاقة الاستيعابية بجميع وسائل النقل العمومي.
كما أعلنت عمالة وجدة – أنكاد عن إعادة فتح الحدائق العمومية، واعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب بفيروس “كورونا”، ومنع جميع التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصا، بما في ذلك التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومآتم.
وأهابت السلطات الترابية بجميع المواطنات والمواطنين بالتقيد بكل الإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه وكذا تلك المعمول بها وطنيا، لا سيما ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي وتدابير السلامة للحد من انتشار الجائحة.
كما حثّت جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بُعد كلما كان ذلك متاحا، مسجلة أن إلغاء هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية أو التخفيف منها أو تشديدها رهين بتطور الوضعية الوبائية بتراب عمالة وجدة – أنكاد.
مشرعو هذه القوانين يعجبوك غي فالتعبير والشفوي.أما التطبيق على أرض الواقع فهو موجود ولكن بنسبة 1 فالمائة.مثلا 50\100 من الطاقة الإستعابية للقاعات الرياضية والحمامات ووسائل النقل. والحال أن هذه الأخيرة تشتغل بنسبة ملأ 100\100 منذ التخلي عن الصحي.كما أن السيارات وجميع وسائل النقل تدخل وتخرج من وجدة إلى ومن عمالات بعيدة جظا فما بالك بالقريبة .وذلك بمرأى من الشرطة والدرك..نريد تفعيلا للقوانين وليس سنها فقط
فرضوا الكمامة فرضوا إغلاق المقاهي فرضو فرضوا.
ولكن يجب إلغاء رخصة التنقل بين المدن أضرت بالاقتصاد المغربي واضرت كثيرا بمصالح المواطنين لأن هذه الرخصة لا تعطى إلا بمقابل أو لمن لهم سلطة .
نرجو من منقذ البلاد الملك محمد السادس نصره الله إلى التدخل لإلغاء رخصة التنقل بين المدن لأننا سئمنا مثلا طنجة هذه المذلة فرضت علينا منذ 15 مارس 2020 إلى اليوم.هذا ظلم .
في إحدى الأقاليم ،تفتقت عبقرية السلطات على إحداث موقع إلكتروني مخصص لتسجيل طلبات الحصول على رخصة التنقل المشؤومة . الطلب لا يقبل إلا إذا كان مدعوما بمبرر عبارة عن وثيقة مع ملاحظة أن هذا الموقع يصاب بالعطل أحيانا كثيرة . مصالح الناس لا يمكن تبريرها كلها بالوثائق . باشا إحدى المدن المتعجرف جدا جدا …لا يقبل بغير ذلك في حين أن السلطات في مدن أخرى تتسم بالمرونة حينما يتعلق الأمر بمصالح ملحة للمواطنين .مرة أخرى أناشد السيد وزير الداخلية على التدخل لوضع حد للشطط في استعمال السلطة وتأديب بعض المسؤولين المتكبرين والمتعجرفين والذين يتناسوا أن المؤسسات التي يوجدون على رأسها إنما هي لخدمة المواطن وليست ضيعات معمرين .