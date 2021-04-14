استمرار إغلاق سوق يغضب نشطاء ابن الطيب

أثار استمرار إغلاق السوق البلدي الذي شيد في سنة 2012 بجماعة ابن الطيب، إقليم الدريوش، سخط فاعلين جمعويين بالمنطقة، الذين طالبوا بفتح أبواب السوق أمام التجار المتضررين الذين هدمت حوانيتهم في وقت سابق.

وفي هذا الصدد، قال زكرياء بوعبسلام إن “مشكل السوق البلدي قائم منذ حوالي 9 سنوات، وهو المشروع الذي طال انتظار افتتاحه لدى تجار المنطقة”.

وأضاف المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “السوق تحول إلى مأوى للمخمورين والمتشردين ومطرح لرمي الأزبال والنفايات وتجمع الكلاب الضالة، حتى صار كمنشأة مهجورة”.

وأبرز بوعبسلام أن فاعلين جمعويين بالمدينة طرحوا المشكل أكثر من مرة على مسؤولي المجلس البلدي، لكن الأمور بقيت على حالها، موردا أن “نائب رئيس المجلس صرح سابقا للإعلام بأن افتتاح السوق سيتم في أفق سنة 2018، لكن وعده ظل حبرا على ورق”.

وفي اتصال هاتفي لهسبريس بمحمد الفاضلي، رئيس المجلس البلدي لابن الطيب، قال إن “عدم افتتاح السوق يتعلق بمشكل الوعاء العقاري الذي يعود إلى أملاك الدولة”

وأضاف أن “المجلس توصل إلى حل لشراء الوعاء العقاري للسوق بـ260 مليون سنتيم بعد التفاوض حول الثمن، وهو المبلغ الذي استغرق مدة لتوفيره”.

وأكد الفاضلي أن “المجلس ما زال في انتظار إعطاء الإذن بفتح السوق الذي سيمكن عددا من التجار من استئناف نشاطهم التجاري”، مشيرا إلى أن “مشكل السوق يعد من القضايا العامة ذات الأولوية التي يعمل المجلس على معالجتها”.