استنفار أمني يرفع مستوى حماية مركز تخزين لقاح كورونا بالدار البيضاء

ضربت المصالح الأمنية بالدار البيضاء طوقا أمنيًا على مركز التبريد الذي تم فيه وضع جرعات لقاح كورونا التي توصل بها المغرب زوال أمس الجمعة من الهند.
واستنفرت السلطات بولاية أمن الدار البيضاء عناصرها، إلى جانب عناصر القوات المساعدة التابعة لولاية الجهة، ومنتمين إلى الوقاية المدنية، من أجل حماية فضاء الوكالة المستقلة للتبريد والتثليح المتواجد بمقاطعة سيدي عثمان.
وتضرب السلطات بالدار البيضاء، منذ عملية محاكاة استقبال لقاح كورونا، طوقا أمنيًا على فضاء وكالة التبريد، وذلك لحماية جرعات اللقاح التي ستتوصل بها المملكة.
وتمنع المصالح الأمنية المواطنين من الاقتراب من مركز التبريد والتثليج، خصوصا في الجانب المخصص للقاح كورونا، وذلك في إطار الحماية المخصصة لهذه الجرعات.
وحطت زوال أمس الجمعة، بعد ترقب كبير، بمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء طائرة للخطوط الملكية المغربية محملة بشحنة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “أسترازينيكا”، قادمة من الهند.
وهذه أول شحنة من اللقاح المضاد لكورونا تصل إلى المملكة المغربية، وتتكون من حوالي مليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني المصنع في دولة الهند؛ فيما تعثر وصول اللقاح الصيني لأسباب لم تكشف عنها الحكومة المغربية.
وأفادت وزارة الصحة بأنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد 19 خلال الأسبوع المقبل. وستهم هذه العملية الوطنية، التي ستتم بصفة تدريجية، الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض کوفید -19 ومضاعفاته، وهم مهنيو الصحة البالغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.
تحية كبيرة لرجال الأمن ورجال القوات المساعدة تحياتي
بعض المستملحات و المواقف لإظهار القوة الخارقة جدا للأمنيين في هذه المرحلة شأنها شأن الباراجات المنتشرة في كل الوطن و التي تتتبع و تمنع تنقل فيروس كوفيد بين المواطنين عبر السيارات الخاصة خصوصا!!!!
راكم غادي تحمقونا او فين باغين توصلوا بنا راحنا عارفين كاين لقاح كوفيد19 ديال الصين هو تحت الحراسة الأمنية مشددة او غير مشددة ما الهدف من هذه الادعاءات والضوضاء ؟حمولاتين من سينو فارم الصينية لقد شاهدنا انها موجودة بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان بالوكالة المستقلة للتبريد بالدارالبيضاء,اما الحمولة القادمة من الهند لم نعرف بتاتا اين هي؟؟؟ شاهدنا مسار الطائرة الى ان حطت بمطار محمد الخامس اما وجهة شحونة اللقاح لا علم لنا ،و نتمنى من هيسبريس ان تنور الرأي العام و ان تعطوننا اين اتجهت وشكرا على تفهمك وانتباهكم ،
لماذا كل هذه البهرجة وهذا الأمن المغاربة ليسوا مهتمون بهذا اللقاح ولم يعودا واتقين في هذه الحكومة ولا في الأحزاب
سلام يا مسؤولين احذروا الظلم فالظلم ظلمات يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بوجه حين اقول للقائمين على تسيير مستشفى المستعجلات بمدينة تفلت انا ممرضة سمعت ان احدى الطلبات الاربع لم تتوصل بمنحة كوفيد 19 رغم اني اشهد انها و الله شاهد انها تقوم بعملها احسن قيام و طيبة لكنها لا تعرف النفاق او المراوغة و كل استفاد التي من كانوا غاءلين خوفا من العدوى لكن الله موجود يمهل و لا يهمل
يبدو أن الجهاز الأمني أعطى أكثر من اللازم إن لم نقل أنه عمل خارق لذا يجب أن يمر من فترة راحة حتى تبقى المردودية مرتفعة.
هل جلبتم مادة البلوتونيوم أم الزئبق الأحمر هههههه مجرد لقاح قيد التجريب لا يساوي شيئا و لا يهتم له أحد، هل هو عرضة للسرقة مثلا ههههه مجرد استعراض مخزني بئيس لا يحرك ساكنا في المواطن المثقل بالفقر و المرض و الديون. شبعو باللقاح ديالكم ولا خلعوه هههههه
الله ينصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، ونسأل الله له الشفاء العاجل….
قاليك اللي ما اوصل للرئة كيقول خانزة.الشعب فرحان بوصول اللقاح او فرحان بالملك انتاعو اوفرحان امنين غادي انرجعوا انشاء الله للحياة العادية انتاعنا في رمضان بحول الله ولا عزاء للحاقدين.اوا ابقاو امقابلين المغرب.