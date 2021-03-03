استهلاك مؤثرات عقلية ينهي حياة فتاة في سلا

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا تحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات استهلاك ثلاثة أشخاص (فتاتان وشخص من ذوي السوابق القضائية) مؤثرات عقلية ترتبت عنها إصابة أحدهم بمضاعفات صحية خطيرة نقل على إثرها في حالة غيبوبة إلى قسم الإنعاش، بينما تعرضت إحدى الفتاتين لطارئ صحي توفيت إثره بالمستشفى صباح الأربعاء.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أوردت أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بإشعار حول دخول ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة بغرفة في سطح أحد المنازل بحي الرحمة، حيث تمت معاينة فتاتين في حالة غير طبيعية وبرفقتهما شخص يبلغ من العمر 53 سنة في حالة غيبوبة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث تم الاحتفاظ به بقسم العناية المركزة، بينما تم إيداع الفتاتين رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكشف طبيعة المادة المخدرة التي تم استهلاكها.

وشدد البلاغ على أن إحدى الفتاتين تعرضت لطارئ صحي على مستوى البطن صباح الأربعاء، ما تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها توفيت بالمؤسسة الاستشفائية.

وتم وضع جثة المتوفاة بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، لكشف أسباب الوفاة وطبيعة المواد التي تم استهلاكها، بينما تواصل الشرطة القضائية أبحاثها في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.