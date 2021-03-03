استهلاك مؤثرات عقلية ينهي حياة فتاة في سلا

استهلاك مؤثرات عقلية ينهي حياة فتاة في سلا
صورة: أرشيف
الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:01

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا تحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات استهلاك ثلاثة أشخاص (فتاتان وشخص من ذوي السوابق القضائية) مؤثرات عقلية ترتبت عنها إصابة أحدهم بمضاعفات صحية خطيرة نقل على إثرها في حالة غيبوبة إلى قسم الإنعاش، بينما تعرضت إحدى الفتاتين لطارئ صحي توفيت إثره بالمستشفى صباح الأربعاء.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أوردت أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بإشعار حول دخول ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة بغرفة في سطح أحد المنازل بحي الرحمة، حيث تمت معاينة فتاتين في حالة غير طبيعية وبرفقتهما شخص يبلغ من العمر 53 سنة في حالة غيبوبة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث تم الاحتفاظ به بقسم العناية المركزة، بينما تم إيداع الفتاتين رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكشف طبيعة المادة المخدرة التي تم استهلاكها.

وشدد البلاغ على أن إحدى الفتاتين تعرضت لطارئ صحي على مستوى البطن صباح الأربعاء، ما تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها توفيت بالمؤسسة الاستشفائية.

وتم وضع جثة المتوفاة بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، لكشف أسباب الوفاة وطبيعة المواد التي تم استهلاكها، بينما تواصل الشرطة القضائية أبحاثها في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

احترام شروط الصحة والسلامة الشرطة القضائية سلا مؤثرات عقلية وفاة

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‫تعليقات الزوار

7
  • نبيل
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:11

    مرة أخرى أعيد قولها، حان وقت تأهيل الأسرة للقيام بالدور المنوط بها.

    20
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  • red
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:12

    يارب السلامة هاد الحي فيه غير الكوارث يجب على الدولة تحديد الاسباب و معالجتها.

    13
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  • كريم
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:12

    السموم تجتاح المدارس والثانويات ولا من يحرك ساكنا.

    20
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  • محاسبة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:18

    بدل يديوهم للسبيطار يديرو لهم غسل المعدة داوهم للكوميسارية،عادي أن يموت مزلوط في ضيافة المخزن فهو لايساوي شيئا………
    حكام المغرب مقلقين من سفارة ألمانيا لدعمها جمعيات حقوق الإنسان وخرجو بيان يطالب بعدم التعامل معها بلا مايقولو علاش،حيت حشمو يبانو دكتاتوريين.
    إلا خرجات شي جمعية تطالب بمحاسبة المسؤول عن إهمال المتوفية فستتهم بالتعامل مع سفارة ألمانيا

    -2
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  • عبدالله
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:34

    ضاع شباب المغرب بالقرقوبي فهو ياتينا من حدب وصوب وصلت حتى الى المدارس حتى مراقبة الاطفال اصبحت صعبة.

    3
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  • غير مفهوم
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:35

    حالة أخرى يتم قتلها من طرف البوليس، بما أنها في حالة تخدير متقدمة و ظاهر عليها المرض لماذا لم يتم نقلها الى المستشفى و هل مخفر الشرطة فيه أدنى مقومات الجلوس ناهيك عن الاستشفاء، هذا في حالة لم يتم ضربها و تعنيفها من قبل هؤلاء.

    5
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  • stop
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:38

    بدل يديوهم لسبيطار يديرو غسل المعدة داوهم للكوميسارية،المزلوط يموت ماشي شي حاجة هتفيق الحكام لي مشغولين بسفارة ألمانيا فقط لأنها تتساعد جمعيات حقوق الإنسان

    0
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