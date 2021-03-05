استهلاك مادة مخدرة يوقف ضابط أمن بسلا‎

استهلاك مادة مخدرة يوقف ضابط أمن بسلا‎
صورة: أرشيف
الجمعة 5 مارس 2021 - 15:06

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، توقيف ضابط أمن، يعمل بالهيئة الحضرية بالأمن الإقليمي بسلا، مؤقتا، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المنسوبة له أثناء مزاولته لمهامه، وذلك على ضوء نتائج البحث القضائي المنجز في القضية.

المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المخالف يشتبه في ارتكابه لأفعال إجرامية وإخلالات مهنية أثناء ممارسته لمهامه بمركز الحراسة بشاطئ البحر بسلا، بسبب الاشتباه في استهلاكه لمادة مخدرة، وهي الوقائع التي تم توثيقها في مقاطع مسجلة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية بمدينة سلا فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الجرمية المرتكبة، بينما سيعرض الشرطي المخالف على أنظار المجلس التأديبي لترتيب الجزاءات الإدارية المقررة في حقه، وذلك بعد الانتهاء من البحث القضائي المنجز في هذه القضية.

استهلاك المخدرات المديرية العامة للأمن الوطني سلا ضابط أمن

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‫تعليقات الزوار

2
  • موغرابي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 15:29

    عوض فصله إستمعوا إليه و عرضوه على على أخصائي نفسي و التعرف على الأسباب التي دفعته إلى التعاطي مع هذه و معالجتها بدلا من فصله اما المعلقين اصحاب الإنتقادات كما يقال بالعامية((ما عندنا مانديرو بيهم بحال حاميها حراميها و لا لفقيه اللي كنا نتسناو براكتو ادخل لجامع ببلغتو وغيرها من الأمثلة لحقاش هادشي ماحدو كيزيد و كيكثر ))

    -2
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  • WAH
    الجمعة 5 مارس 2021 - 15:31

    الحشيش هو دواء يعالج مضاعفات البطالة و التهميش…….

    -4
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