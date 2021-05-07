اعتداءات على طفلة تجر شخصين إلى القضاء

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة مريرت، الخميس، من توقيف شاب وشابة يبلغان من العمر 27 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية وتعريض طفلة لاعتداءات جسدية بليغة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مريرت فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح أمس الخميس، على خلفية توصلها بمعطيات حول تعرض طفلة يقل عمرها عن سبع سنوات للعنف من طرف والدتها وشخص تربطه بها علاقة غير شرعية، وذلك قبل أن تقود التحريات الميدانية إلى الاهتداء إلى الضحية ومعاينة آثار عنف وكي بأعقاب السجائر في جسدها.

وذكرت مصادر هسبريس أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن توقيف الأم وشريكها المشتبه فيهما في هذه القضية، ليتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.