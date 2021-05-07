اعتداءات على طفلة تجر شخصين إلى القضاء

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة مريرت، الخميس، من توقيف شاب وشابة يبلغان من العمر 27 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية وتعريض طفلة لاعتداءات جسدية بليغة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مريرت فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح أمس الخميس، على خلفية توصلها بمعطيات حول تعرض طفلة يقل عمرها عن سبع سنوات للعنف من طرف والدتها وشخص تربطه بها علاقة غير شرعية، وذلك قبل أن تقود التحريات الميدانية إلى الاهتداء إلى الضحية ومعاينة آثار عنف وكي بأعقاب السجائر في جسدها.
وذكرت مصادر هسبريس أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن توقيف الأم وشريكها المشتبه فيهما في هذه القضية، ليتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
اللهم رحمتك نرجو وسترك ياكريم القصاص لهما حتى يكونو عبرة لمثيلهم اما الخيانة راجلها يتابعها قضائيا وذيك البنيا الطفلة البريئة لها الله والقلوب الرحيمة (غياب ولاحظور للاب طمة كبرى مامحله من الاعراب )))
أم أولا هادي بعيدة كل البعد على صفة الأم زد على ذلك وحدة دايرة علاقة غير شرعية مع واحد اشمن أخلاق عندها باش تربي لينا جيل تربية حسنة الله ياخد فيهم الحق تايتعداو عاى اطفال ابرياء
تخون زوجها و تعذب طفلتها و تذهب مع هذا الخليل الذي يفعل بها ما يريد و يستمتع بها مجاناً ,, اهذا ما تريدون الوصول اليه ايتها الجمعيات محاربة الزواج و تسهيل العلاقات التي تكون ضحاياها فقط هم النساء و الاطفال .. هذا هدفكم يا جمعيات العوانس ؟