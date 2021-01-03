اعتداء مجهولين يودي بحياة تاجر نواحي الصويرة‎

اعتداء مجهولين يودي بحياة تاجر نواحي الصويرة‎
صورة: أرشيف
الأحد 3 يناير 2021 - 08:29

لقي خمسيني في الجماعة الترابية الحنشان بإقليم الصويرة مصرعه، السبت، إثر تعرضه لهجوم من قبل أشخاص مجهولين.

وكان الهالك، الذي يتاجر قيد حياته في الماشية، في طريقه إلى السوق الأسبوعي، لكن المعتدين اعتدوا عليه بالضرب والجرح ما أدى إلى وفاته.

وبعد تنفيذ الجريمة التي تعرض لها الضحية، الذي ينحدر من دوار أيت بلكمحة الحسينات، تم التخلص منه تحت إحدى القناطر بالمجال الترابي لجماعة الحنشان.

الجماعة الترابية الحنشان الضرب والجرح جريمة قتل وفاة خمسيني

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