اعتداء مجهولين يودي بحياة تاجر نواحي الصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 3 يناير 2021 - 08:29
لقي خمسيني في الجماعة الترابية الحنشان بإقليم الصويرة مصرعه، السبت، إثر تعرضه لهجوم من قبل أشخاص مجهولين.
وكان الهالك، الذي يتاجر قيد حياته في الماشية، في طريقه إلى السوق الأسبوعي، لكن المعتدين اعتدوا عليه بالضرب والجرح ما أدى إلى وفاته.
وبعد تنفيذ الجريمة التي تعرض لها الضحية، الذي ينحدر من دوار أيت بلكمحة الحسينات، تم التخلص منه تحت إحدى القناطر بالمجال الترابي لجماعة الحنشان.
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