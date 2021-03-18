اعتداء يُعَقد ملف "إقامة أوزود" بسيدي بوزيد

تشعب ملف إقامة أوزود بسيدي بوزيد، المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، بعد تعرض مأمور التنفيذ للمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها لتهجم لفظي من طرف الشركاء في شركة “سولوت” (Solute)، ما اضطره إلى وضع شكاية في الموضوع أمام القضاء.

وتعرض مأمور التنفيذ، الذي يشرف على تطبيق القرار القضائي الذي ينص على استئناف الأشغال بإقامة أوزود، لوابل من ألفاظ السب من طرف مسير “سولوت” واثنين من شركائه مست بشرفه المهني والشخصي.

وتزامنت هذه التطورات مع قرار محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة تأجيل النظر في قضية مسير شركة “الحدائق الخضراء”، البالغ من العمر 68 سنة، وشركاء شركة “Solute”، إلى جلسة يوم 8 أبريل 2021، بطلب من دفاع الطرفين نتيجة الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات تهم اللجان الداخلية لهيأة المحامين.

وفيما تتواصل أشغال التشطيبات النهائية لمشروع إقامة أوزود ووضع اللمسات الأخيرة لإتمام تهيئة المدخل الرئيسي للإقامة، تفاجأ عدد من الأشخاص المستفيدين من شقق المشروع بإقدام مسير شركة “سولوت” على وضع طلب إيقاف إتمام الأشغال أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، وهو ما اعتبره هشام حسنابي بالأمر الغريب.

وأوضح حسنابي، الذي يشرف على أشغال مشروع الحدائق الخضراء، أن مسير “سولوت” لم يتوقف عند تقديم طلب الإيقاف المذكور، بل تجاوزه إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأشغال التي تم إنجازها على مستوى المدخل، وإتلاف نظام للطاقة الشمسية ومضخة مائية كانت تؤمن للإقامة حاجياتها من الماء بشكل مؤقت في انتظار ربطها بشبكة الماء الصالح للاستعمال المنزلي.

وأضاف هشام حسنابي قائلا: “لقد اكتشفنا مجموعة من الأمور الغريبة التي صاحبت هذا الملف، تهم تزوير رسائل موجهة إلى إحدى الجرائد الحزبية، ومحاولة مسير سولوت توريط أحد الموظفين بهذه الجريدة، إلى جانب تزوير وثائق أخرى وأمور مستجدة سيأتي الوقت المناسب للكشف عنها”.

يشار إلى أن خبراء في مجال العقار قدروا الخسائر التي تسبب فيها مسيرو شركة “Solute” وبعض معاونيهم لهذا المشروع بنحو 500 مليون سنتيم. وعلمت هسبريس أن الشركة المتضررة ستباشر مساطر قضائية جنحية ضد “المعرقلين” للمطالبة بالتعويض المدني.