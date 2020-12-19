اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يربك حسابات الجارة الإسبانية‬

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أخيرا عن موقفها من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، معتبرة أنه “لا مجال للانفراد” في هذه القضية، وأنها ستسعى إلى التعددية عن طريق مفاوضات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير الموقف الأمريكي.
وقالت أرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، ضمن تصريح إذاعي، إن “حل النزاع الإقليمي لا يعتمد على إرادة دولة واحدة مهما كان حجمها، وأن الحل هو بيد الأمم المتحدة”.
وأوردت المتحدثة بأن حكومة الائتلاف اليساري تسعى إلى إقامة مفاوضات مع فريق عمل جو بايدن، “لإقامة تعددية في موضوع الصحراء؛ نظرا لأنه لا مجال للأحادية في العلاقات الدولية”.
وفي هذا الإطار، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسبانيا كان يفترض أن تكون أول من يقر بمغربية الصحراء؛ نظرا لأنها هي المستعمر السابق للمنطقة، ضدا على السيادة المغربية.
وقال الحسيني، ضمن تصريح لهسبريس، إن إسبانيا وقّعت مع المغرب اتفاقيات أرجعت بموجبها الأقاليم المستعمرة إلى البلاد؛ منها إقليم طرفاية وسيدي إفني، وهي التي أرجعت الأراضي الصحراوية في إطار اتفاقية مدريد.
وتابع المتحدث قائلا إن “إسبانيا تفهم جيدا أن هذه الأراضي لم تكن دون مالك، بل كان فيها سكان وسلطة؛ وذلك باعترافها”، مفيدا بأنه حينما حصل المغرب على استقلاله لم يتم بكيفية مباشرة مثل ما حصل في الجزائر، بل بشكل متجزئ.
وأوضح الحسيني أن المبادرة التي كان من المفترض أن تأتي من قبل إسبانيا جاءت اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه سيكون لها “ثقل قوي في نزاع الصحراء”.
وأردف: “شيء عادي أن يكون الحل منتظرا من طرف الأمم المتحدة؛ فالأمر يتعلق بملف مفتوح في إطار المفاوضات القائمة، والهدف هو التوصل إلى حل سياسي”، مؤكدا أن تصريحات الخارجية الإسبانية “لن تغير شيئا على الإطلاق، وستبقى دار لقمان على حالها أمام ثقل استثنائي للمبادرة الأمريكية”.
ومنذ اعتراف أمريكا بمغربيّة الصّحراء والأوساط الإسبّانية تنسجُ مآلات هذا الاتّفاق وتأثيراته المحتملة على وزن مدريد في المنطقة ومصالحها الإستراتيجية، وكذا علاقتها مع الرّباط، إذ ترى في الدّعم الأمريكي تهديداً حقيقياً قد يجعلها لاعباً ثانوياً في الصّحراء، لا سيّما مع دخول فواعل جديدة في ساحة التّجاذبات الإقليمية.
أصدقاء البعد أحسن من جيران القرب المهم يجب على المغرب أن يهتم بالتنمية البشرية و البحث العلمي لأن ملف الصحراء 90 % انتهى
خاص السلطات تطلق عليهم كل المهاجرين غير الشرعين وخصوصا الافارقة !
عكس اخوتي المغاربة…كنت دائما ارى في اسبانيا العدو رقم 1
المرجو الضغط على هؤلاء ،
غض الطرف عن الهجرة الغير الشرعية ، خليو الحراكة يدوزو عندهوم ، شي من الشمال لاسبانيا وشي من الصحراء المغربية الى لاس بالماس
الحق داءما يعود لصاحبه مهما طال الزمان لان المحتل يبقى محتلا فما على اسبانيا الا حفظ ماء وجهها
الجارة كانت تضع مسألة الصحراء ورقة احتياط ضد المغرب نفس الشيء بالنسبة لفرنسا فهي كانت تريد الاحتفاظ بنفودها في شمال افريقيا باللعب بورقة الڤيتو في مجلس الامن، لكن ربما الأمور تسوء عندهم بالقرار الأمريكي الدي يؤسس لواقع جديد يتسم بتنامي النفود الانجليزي الامريكي و الله اعلم
بدات تتساقط كثير من الاقنعة ,وجب الان من دبلوماسيتنا الالتفات للمصالح المغربية فقط , طرح ملف سبتة و مليلية بالامم المتحدة , بالاضافة الى اعادة النظر في ملف الصيد البحري و ترسيم الحدود المائية , و فتح الحدود للمهاجرين الافارقة لاوروبا , مع اعادة النظر في ملف علاقة المغرب بالانفصاليين الكتالانيين .
بطبيعة الحال فإبقاء موضوع الصحراء المغربية في اطار المتنازع عليه في صالح الدول المستعمرة لانها تستفيد من هذا الوضع و لا مصلحة لها اطلاقا في تسويته
سبحان الله ، جيراننا كلهم أفاعي لاسعة وثعاليب ماكرة .
حسبنا الله فيهم
اسبانيا ترتعد! سبةً ومليلية والجزر الجعفرية كلها اسباب تجعل من اسبانيا خائفةً من المغرب العقدة الازلية لها. وجب تطوير الصناعة الحربية والاستفادة من التجربة التركية فالمغرب محاط بالأعداء لكن الشعب المغربي شعب لا يقهر والتاريخ يشهد!
اسبانيا تريد ان تبقى قضية الصحراء كما كانت لانه من الان فصاعدا فستدرك ان نهاية استعمار سبتة ومليلية قريبة وخصوصا ان الاوراق انقلبت.
في المقابل يجب على المغرب ان يطالب الوزيرة الاسبانية بالخروج من سبتة ومليلية وارجاعها للمغرب ومساندةاقليم كاتالونيا حتى ينال استقلاله وكذلك الرضوخ لترسيم الحدود البحرية المغربية الاسبانية.
و بالفيريتي اسبانيا كتقول للولايات المتحدة الأمريكية صبعي ثمة .يعني اسبانيا امنين احشاتها ليها امريكا رجعات تطلب .وليني القرار راهو ما ابيد لا امريكا ولا اسبانيا القرار راه مغربي والصحراء مغربية احب من احب وكره من كره واحنا راه غير امساعفينهم في اهبالهم .الصح هو يتكا المغرب اعلى اولاد لبلاد من يهود المغرب واسرائيل حاكمة العالم الحقيقية.
هذا الارتباك ماهو إلا دق ناقوس الخطر بالنسبة لاسبانيا على الأراضي المحتلة كمدينة سبتة و مليلية و كذلك جزيرة ليلى، و هذه الخريطة التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية هي كوثيقة اعتراف كذلك أن أراضي المغرب مُحفظة و غدا سياطلب المغرب بارجاع كل حبة رمل لحدوده الاصلية، و إسبانيا ليس من صالحها ربح قضية الصحراء المغربية لأن سياسة المغرب ستنصب مباشرة للمطالبة بحقه منها
حسنا سقط القناع على وجه العدو الشمالي يجب على المغرب من الان فصاعدا ان يتخد الاجراءات اللازمة لاركاع سبنيول و له اوراق عديدة في جعبته, هدا الجار الشمالي الخبيث يريد اطالة المشكل لانه يخدم مصالحه, يجب ان تقرؤوا مادا يكتب في صحفهم من حقد و كراهية للمغرب
يجب على الجارة الشمالية ان تغير سياستها اتجاه المغرب وتعترف بسيادته الكاملة على اقاليم اراضيه الجنوبية فمصالح اسبانيا العليا مع المغرب وحان الوقت لعدم عرقلة تسوية ملف الصحراء المغربية خصوصا بعد الاعتراف الامريكي وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة واتمنى ان تحدوا اسبانيا الى فعل نفس الشيء.
بدأت ملفات ساخنة تطرح على طاولة على مغرب مطالبة بإسترجاع سبتة ومليليا. أما صحراء سننتضر حكم أمم متحدة
اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء اخرج أعداء المغرب من جحورهم، لأن مصالحهم تزعزعت،
الجزائر لم تستطع ستر حسدها وعدائها، واسبانيا هي الاخرى احست بالبساط يسحب من تحت رجلها,
هذه هي بداية النهاية لابتزاز المغرب ، سيرفع المغرب رأسه عاليا فهو في أرضه وتحت سمائه.
القافلة تسير والكلاب تنبح المغرب على أرضه والاعتراف بحق المغرب المشروع على الصحراء المغربية تتوالى وتتسع وأعداء الوحدة مفزوعون لم يعد لهم وزن انتهى الأمر المغرب حقق الانتصار و انتهينا إنه النصر المبين أما ما تبقى من كلام ما هو إلا سفسطة وما شاء آلله كان
لا أضن أن اسبانيا في الموقع الذي يجعها قادرة على تغيير قرارات الولايات المتحدة الأمريكية السيادية وأن مثل هذه القرارات تتخد في إطار المؤسسات الأمريكية التي تستجيب للمصلحة الأمريكية الإستراتيجية البعيدة المدى
يبدو أن القرار أربك الحسابات السياسية لكثير من الدول التي كانت تبتز المغرب بموضوع الصحراء
بهذا القرار أفرز المغرب أصدقاءه الحقيقيين من أعدائه الحقيقيين وبالمناسبة للمغرب أصدقاء حقييقين في أمريكا لن يسمحوا بالعبث بهذا القرار من طرف اليسار الإسباني
للمغرب ملفات عالقة مع اسبانيا سيتم فتحها بعد الانتهاء من صحرائنا المغربية وتعلم ذلك
مغرب اليوم بالنسبة لإسبانيا مغرب منتصر بجيش قوي يستطيع الدفاع عن نفسه سلينا الهدرة
الي عتا الله عتاه ًان الاوان لتدفعوا ثمن ازدراءىكم على المغرب والمتاجرة بوحدته الترابية. خيرا فعلت يا جلالة الملك حفضك الله و رعاك.
Le president Trump a montre la face cachee et oportuniste de l’ Espagne. Le Maroc doit abroger les accord de peche avec l’ Union Europeenne. La France joue le meme jeux. Merci au president Trump pour son realisme, vive sa majeste le roi Mohammed 6, vive le peuple Marocain. et vive le Sahara Marocain.
الجارة الاسبانية ابانت عن قلق ما بعده قلق…
باللائحة عكس ما تبدو لا تضهر فقط تمعض الجزاير ولكن اثارة حقد دول عديدة كروسيا والدول السكاندنافية وجهاة في دول عدة في أفريقيا….يبدو ان معسكر المستفيد من تجارة التسلح وتعويضات الموجعة الى الجمعيات والمنضمات والمؤسسات الاعلامية والحقوقية يتجاوز ما يتخيله العقل…اموال ترسل الى جمعيات لا حكومية حيت تترابط السياسة بالمال بالصحافة والخاسر الوحيد في كل هدا هي المواجهة الخاسرة و المباشرة بين اامغرب والجزاير، والرابحون عديدون…من وراء البحار..حيث قواعد الربح….
ومنذ اعتراف أمريكا بمغربيّة الصّحراء والأوساط الإسبّانية تنسجُ مآلات هذا الاتّفاق وتأثيراته المحتملة على وزن مدريد في المنطقة ومصالحها الإستراتيجية، وكذا علاقتها مع الرّباط، إذ ترى في الدّعم الأمريكي تهديداً حقيقياً قد يجعلها لاعباً ثانوياً في الصّحراء، لا سيّما مع دخول فواعل جديدة في ساحة التّجاذبات الإقليمية.
لقد انتهى الموضوع ،و الصحراء مغربية ،و الاسد المغربي قادم إنشاء الله .لا خوف على بلادي العزيزة بعد اليوم .
مزيد من العمل و الاجتهاد إخوتي و أخواتي المغاربة في كل أنحاء العالم من أجل وطن قوي مزدهر متقدم إن شاء الله .أما اسبانيا فموعدها مع مسيرة زرقاء في إتجاه الشمال عاجلًا أم آجلا .العز و الفخر لكل المغاربة و على رأسهم جلالة الملك الحبيب .
هل لي قلنا هاهو العدو الحقيقي.ليس إسرائيل. يا من اضجرتمونا بالقضية الفلسطينية.وماذا عن القضية المغربية. انها ورقة يتسلطون بها على الشعب .يجب التصعيد مع السبليون،تكفيكم ما تستعمرون.اين طارق وابن تشافين ويعقوب وعبد المالك وعبد الكريم.
ها هوما المنافقين بداو يبانو شي تابع شي. قال ليك الجارة الشمالية، و حنا ضايرين بينا جيران السوء من كل اتجاه. الله ينعل بوها جورة. اللهم مع ميريكان و قاضيين حاجة ولا مع هاد المنافقين مالين زوج وجاه
نحن لانمانع في دخول الاستثمارات الاسبانية والفرنسية والأمريكية والإنجليزية للمنطقة إلا أننا لا نقبل أن يضغط الوزير الاسباني على الحكومة الأمريكية القادمة لأن هذا تدخل في شؤون المغرب وسوف يقابل بالشجب والرفض ومقاطعة المنتوجات الاسبانية .
قضي الأمر وحسمت النتيجة ما تحاول اسبانيا أن تتيره من إحداث قليل من الضوضاء عسى أن تصرف أنظار نا عن سبتة ومليليه و نكور بالحسيمة وكل الجيوب لن ينفعها في شيئ. وإسبانيا تدرك جييدا أن الوقت والمستقبل ليس في صالحها.والمملكة المغربية وشعبها وملوكها العظام لطالما فاجؤا الأعداء والأصدقاء حينما يتأكدون من صحة حسابهم يعزمون ثم يتوكلون. والله يحب المتوكلين.
صاحب التعليق 6 شرحت كل شيء كل شيء كل شيء بإذن الله سننمي المنطقة
ما قلناه لأخوتنا المغاربة الدي ينتقدون استئناف العلاقات مع إسرائيل هو أن الكل في هذا العالم يجري واء مصالحه. إسبانيا تعرف تاريخيا بأن الصحراء مغربية لكنها ترفض ضهور قوة مغربية يمكن أن تخل في المستقبل بالتوازن الذي رسمته في مخيلتها. يحيط بالمغرب للأسف أعداء يكنون لنا العداوة فما على المغرب إلا البحث عن مصلتحته أولا. مرحبا بعلاقة مع دولة إسرائيل القوية. أكثر من 10 وزراء إسرائليون هم مغاربة و يكنون الحب و الإحترام لبلدنا الحبيب ولنا جالية يهودية كبيرة في إسرائيل تحب المغرب.
أطلب من هذا المنبر أن تنتقد الخارجية المغربية الموقف الإسباني و بشدة.
قبل 1975 اسبانيا والجزائر تتآمران على المغرب حتى لا يسترجع صحرائه. وحتى اليوم مخابرات العساكرية في الجزائر تشتغل وتتامر في سبتة ومليلية مع اسبانيا لكي لا يسترجع المغرب المدينتين المحتلتين. اسبانيا تريد ان يبقى الوضع بدون حل حتى تربك المغرب وتضغط عليه وتبتزه في عدة ملفات ولن تتراجع حتى تسقط جميع اوراقها. على المغرب ان يستعمل اوراقه للضغط على هذه الدولة الاستعمارية خاصة الهجرة غير الشرعية والامن ويمكنه ان يدفع حلفائه الفاعلين لاستعمال ورقة سبتة ومليلية للضغط المستمر عليها.
حاليا علينا طرد البواخر الاسبانية من مياهنا الإقليمية و لا نتحمل مسؤولية مراقبة الحدود الشمالية للمملكة من قضية الهجرة السرية.مع تقليص الاستثمارات الاسبانية .وعلى المجتمع المدني و الأحزاب والنقابات أن يتحركوا في هدا الشأن وليس الحكومة كما تفعل اسبانيا نفسها.المعاملة بالمثل لأنه عندما تسأل الحكومة تقول لك ماشي شغلي عادتك راه الأحزاب والمجتمع المدني وانا لست مسؤولة عليهم.فيقوا أيها المغاربة من النوم.
واخيرا ابانت اسبانيا عن خبتها ونيتها الفاسدة في ملف الصحراء حيث من مصلحتها خلق ووبقاء الفتنة في الصحراء لانها خاصة والا تحاد الاوربي عامة يعلمون ان قوة المغرب العربي واتحاده وقوة المغرب ليس من مصلحتها وهذا ما لا يفهمه ولا يستصيغه الجزاءريين هم يريدون ان نبقى ضعفاء ومفرقين حتى يبقو مسيطرين علينا و لكن هاذا عهد جديد والمغرب اقوى من خبتهم وكيدهم اتمنى ان يكثف ويسارع المغرب في تطبيعهه مع اسراءيل وامريكا والصين ولا يترك لهم مجال وكدالك المطالبة بسبتة ومليلية امام منضمة الامم المتحدة وان يتبرا من موقعه كدركي لحبس تدفق الهجرة الافريقة كفانا من الصبر والاستسلام لسياستهم الدنيءة
بورقعة خرج من الروندة ديالو…….حس بالصهد ههههههه
عهد الا سثفزازات قد انتهي المغرب الْيَوْمَ ليس هو مغرب ما قبل الاعتراف الامريكي علي الصحراء. القادم بعد كفيد١٩ سيكون عسير ا علي اسبانيا و هي تعرف ذلك جيدا.الورقة التي كانو يدغطون بها على المغرب قد سحبت منهم فجاءة .المغرب الان قد رتب اوراقه و سوق يعرف في المستقبل القريب كيف سوف يرد الصاع صاعين لكل من يحاول عداء وحدته الترابية.المحود الثلاثي المغرب،أمريكا العظمى و اسرائيل سيقولون كلمتهم في القريب العاجل و االله المستعان.
c est le moment de réclamer Sebeta, melilia et les îles Canaries. les espagnols sont comme algerie se nourrissent de la crise
إسبانيا كانت تراوغ بكلامها الفضفاض عن الحل السياسي الواقعي والمتفاوض بشأنه من أجل إطالة أمد النزاع وإضعاف المغرب وابتزازه في علاقتها معه. لكن سقط عنها القناع مثلها مثل الفرنسا التي لم تعلن موقفها الرسمي لحد الآن. هدفهما هو استمرار العداوة بين المغرب والجزائر لابتزازهما وحلبهما كيفما شاءتا. لهذا على المغرب والجزائر قراءة الوضع والتخلص من عداوتهما إلى الأبد لمواجهة الضفة الشمالية للبحر المتوسط وإلا بقيتا تابعتين وضعيفتين.
على اسبانيا الاهتمام بقضاياها الداخلية وايجاد حل لمشكلة الهجرة لان المغرب ليس دركي او شرطي لمراقبة حدودها اما قضية الصحراء المغربية فاسبانيا قد تجاوزتها الاحدات و دخلت اطراف اخرى على الخط كا الولايات المتحدة الأمريكية
إدا على هدا القبال يجب على المملكة المغربية بأن تستخدم كل أوراقها ضد ٱسبانيا كملف سبتة و مليلية المحتلتين وورقة الصيد البحري وملف الهجرة وملف المخدرات وملف الأمن لردع أي تصرف يضر لمصلحة بلادنا وخاصة وحدتنا الترابية لدى يجب على الدبلوماسية المغربية أن تكون صارمة مع اسبانيا .
على الغرب ان يفتح خط بحري بين البرتغال مدينة Faro و طنجة و يعلق كل الخطوط البحرية مع اسبانيا .
كان معروف أن تخرج إسبانيا الخبيثة بهذا القرار لأنه ليس في صالحها بأن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء أولا لأن وجهة المغرب ستكون سبتة و مليلية والجزر الجعفرية وكذلك ترسيم الحدود البحرية والصيد البحري التي تستفيد منه السفن الإسبانية في إستنزاف خيراته البحرية الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
أنا اريد فقط ان يطلق المغرب على اسبانيا جحافل المهاجرين من طنجة الى لكويرة ، اما الصحراء المغربية فقد اعترف بها اسيادهم .
من المؤسف أن تنساق إسبانيا خلف الجزائر وتخضع لضغوطات العسكر المعتوه مقابل النفط والغاز الذي تشتريه بثمن زهيد، ترى ما هو موقف الإتحاد الأوروبي مما يحدث وهل سيترك إسبانيا تتلاعب بمصالحه مع المغرب؟ من جهة أخرى فالمغرب مطالب بإدراج سبتة ومليلية والجزر المحتلة ضمن أشغال لجنة تصفية الإستعمار بالأمم المتحدة،
اسبانيا تدرك جيدا ان المغرب سيتقوى اقتصاديا وسياسيا وسيسترجه سبة ومليلية وتريد ان يطول امد النزاع لتستفيد هي وتجعل المغرب تحت ضغط الصحراء مسكينة شحال من دولة خرج ليها هذ القرار فجنب لانها كتستغلو هذ اسبانيا نزيدوها على الجزائر
سنرى من له الكلمة عند أمريكا هل إسرائيل أم إسبانيا.. على المغرب ألا يكون له رد فعل سريع في هدا الموضوع. بل حتى يتأكد الأعداء أن المغرب قوي و له أصدقاء أقوياء. انداك لا نريد ليونة في جميع المجالات مع أعداء الشرق و الشمال..
مصلحة البلد اولا و لو بتحالف المغرب مع الشيطان من هذا المنبر اقسم لكم يمينا مغرب ما بعد كرونا ليس ما قبل و سيتعاقد المغرب مع إسرائيل لشراء براءات اختراع أسلحة إسرائيلية لتصنع في المغرب و عقد اتفاقيات في التكنولوجيا الزراعية لجعل الصحراء القحلاء خضراء.
مصلحة البلد فوق كل اعتبار خصوصا اننا جيراننا الشرقيين و الشماليين يسعون بكل ما أوتو من قوة لجعل المغرب ضعيفا
لسوء حض المغرب أنّ له جارين لا يريدن له الخير لأنهم يعلمون أنّ مغرباً قويا ليس في صالح إسبانيا إقتصادياً وعسكريا و ليس في صالح الجزائر إقتصاديا و إجتماعيا و عسكريا…
كانو كيبتزونا بالصحراء فاتحين ليهم اسواقنا التهريب ، غادي يتزيرو دابا ، يا ربي السلامة الطمع و حب الاستغلال ، تبا للجزائر وضعتنا في هدا الموقف ، قصوحية الراس ديالها غاترجع عليها ، قضيتنا عادلة ، اللامم المتحدة في يد الدول العظمى ، اسبانيا خصها تحشم و تشوف البارشلونيين و الباسكيين بغاو الانفصال ، لي حفر حفرة لخوه يطيح فيها
أعلنت إسبانيا عن نواياها. فهي دولة متلاعبة يجب أخذ الحيطة منها. يجب معاملتها بالمثل. يجب المطالبة بالمدن و الجزر المحتلة. يجب أن يرفع المغرب شكاوى ضد الجزائر وإسبانيا لاسترجاع أراضيه.
هاتان الدولتان تراوغ المغرب من أجل كبح تقدمه. هاتان الدولتان حاسدتان. فلا عجب من يحسدك جيرانك إن كان عندك نوع من التقدم الإقتصادي. فاسبانيا لولا الإتحاد الأوروبي لاكلها الجوع.
يجب أن يكون المغرب أكثر صرامتا. المستقبل هي الولايات المتحدة ودول الخليج و الدولة العبرية. يجب تأمين علاقات جد جيدة مع هذه الدول لتأمين الدعم القوي لقضية الصحراء بعيدا عن الشعارات الكاذبة. شعارات السبعينات التي بسببها اندحرت جميع الشعوب العربية. نعلم أن العلاقات بين الدول قائمة على المصالح. مصلحة المغرب الأولى هي صحراؤه. إذن فمن تعدى على هذا الخط الأحمر يجب صده.
قرار الولايات المتحدة الأمريكية يربك حكام اسبانيا لأنها تعرف انها ما زالت تحتل ثغور و أراضي مغربية أخرى وسياتي الوقت القريب لوضع ملفها أمام الأمم المتحدة
هنا يجب التحرك قبل التحرك
يجب التحرك لمواجهة الاعداء.،وهنا يجب ان ننبهه اللوبي اللذي كان له الفضل في تقارب وجهات النظر بين المغرب وواشنطن ان يصد لهذه التحركات
فرنسا و اسبانيا مصدومتان من اعتراف الولايات المتحدة لسبب بسيط هو هذا الاعتراف فضحهم و فضح سياستهم التي تهدف الى تمديد امد المشكل في الزمان من اجل الاستمرار الى ما لا نهاية في ابتزاز المغرب اقتصاديا و امنيا و ..الخ
هتين الدولتين هما المستعمرين للمغرب و يعرفان حقيقة و تاريخ و وضع المنطقة قبل استعمارها ابتداءا من 1884 و لو كانتا تريدان الخير للمغرب لكانتا الدولتين الاولى للاعتراف بمغربية الصحراء وجزء من الجنوب من ما يسمى الجزاءر دون الكلام عن اراضي شاسعة اخرى لا اريد تسميتها