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قلوبنا معكم اخواتنا اخواننا الصحفيين بجريدة اخبار اليوم نتمنى من العلي القدير أن تجد مطالبكم المشروعة آذان صاغية لتخفيف عنكم مما أنتم فيه من محن