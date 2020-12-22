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‫تعليقات الزوار

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  • نواس المصطفى
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:20

    قلوبنا معكم اخواتنا اخواننا الصحفيين بجريدة اخبار اليوم نتمنى من العلي القدير أن تجد مطالبكم المشروعة آذان صاغية لتخفيف عنكم مما أنتم فيه من محن

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