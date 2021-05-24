مصادر: ضباط الجيش يعتقلون الرئيس المالي "نداو"

مصادر: ضباط الجيش يعتقلون الرئيس المالي "نداو"
صورة: أرشيف
الإثنين 24 ماي 2021 - 23:39

اعتقل ضباط في الجيش الرئيس المالي با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه.

وقد اقتيد الموقوفون إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، وذلك وفق ما أعلنت عنه مصادر دبلوماسية وحكومية لرويترز.

ويوم الاثنين، عينت الحكومة المؤقتة في البلد، الواقع غربي إفريقيا، عددا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة.

وتم منح وزارات الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والمصالحة الوطنية لضباط في الجيش، بينما يتزايد الغضب في الشارع إزاء عدم تحقيق وعود الإصلاح.

اعتقال الجيش الحكومة المؤقتة الرئيس المالي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • Patate
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 00:51

    يحق القول أنه انقلاب كما تعود عليه الأفارقة والذي يظهر مدى التخلف الذي ما زال يسكن أذهانهم.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد لعيوني
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 00:58

    اقسم بالله بان العبث في أفريقيا وليس الشياسةً
    لماذا جيوش أفريقيا هب وحدها من تتدخل في الشأن السياسي
    ادا أردت الجيش فاحترم قوانينه وانضباطه واخرس الحدود
    وإذا أردت السياسة فأبقى في السياسة
    أنا لا اعرف كيف لحامل السلاح ان يتدخل في ازاحة رءيس منتخب
    على مجلس الأمن ان يسن قوانين زجرية تمنع الانقلابات العسكرية وأي انقلاب يرفض فورا ويوضع القادة في قفص الاتهام ويحاكمون جناءية في المحاكم الدولية وتقوم جميع الدول بقطع العلاقات معها وطرد سفراءها لدى كل الدول
    ابزاف هاد العسكر
    كما يقول المثل عن أفريقيا
    الي فاق بكري اشد الحكم اي من استيقظ باكرا ياخد الحكم
    لا اعتراف باي انقلاب عسكري مهما كانت الظروف
    فحتى ان طغى الرءيس مثلا فالمحكمة آو البرلمان او الجيش هما من يعطونه مدة 3 اشهر لإجراء الانتخابات الرءاسية وإدا رفض فاذاك يمكن للجيش ان يتدخل

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي حر و افتخر
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 01:03

    هده هي أفريقيا جنوب الصحراء . لي فاق بكري كيحكم البلاد . او لي قلق ماما فرانسا آر عاص مصالحها ف الدول الأفريقية من نهب خيرات البلاد .فهو تيبات رئيس البلاد ولكن فاش تيصبح الحال تيلقى راسو ف السجن متهم بالبداري او لي ماداروش

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وزير خارجية موريتانيا بالمغرب
الإثنين 24 ماي 2021 - 20:20 9

وزير خارجية موريتانيا بالمغرب

صوت وصورة
قهوة تركية على الرمل
الإثنين 24 ماي 2021 - 19:20 9

قهوة تركية على الرمل

صوت وصورة
حفل تخرج الملحقين القضائيين
الإثنين 24 ماي 2021 - 18:30 4

حفل تخرج الملحقين القضائيين

صوت وصورة
جدل أثمنة الباركينغ في مراكش
الإثنين 24 ماي 2021 - 17:39 23

جدل أثمنة الباركينغ في مراكش

صوت وصورة
الشارف وهرطقات حاجب
الإثنين 24 ماي 2021 - 16:39 15

الشارف وهرطقات حاجب

صوت وصورة
سماعات هواوي الجديدة
الإثنين 24 ماي 2021 - 12:59 4

سماعات هواوي الجديدة