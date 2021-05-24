مصادر: ضباط الجيش يعتقلون الرئيس المالي "نداو"

اعتقل ضباط في الجيش الرئيس المالي با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه.

وقد اقتيد الموقوفون إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، وذلك وفق ما أعلنت عنه مصادر دبلوماسية وحكومية لرويترز.

ويوم الاثنين، عينت الحكومة المؤقتة في البلد، الواقع غربي إفريقيا، عددا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة.

وتم منح وزارات الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والمصالحة الوطنية لضباط في الجيش، بينما يتزايد الغضب في الشارع إزاء عدم تحقيق وعود الإصلاح.