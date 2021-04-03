ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه جرى، اليوم السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله.

المعطيات الأولية تشير إلى أن اعتقال باسم عوض الله وأشخاص آخرين يعود إلى “أسباب أمنية”؛ دون الكشف عن تفاصيل.



وقال مصدر أمني، ضمن تصريح للوكالة، إن الاعتقال هم أيضا الشريف حسن بن زيد وآخرين، وجاء “بعد متابعة أمنية حثيثة” بينما “التحقيق في الموضوع جار”.