ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه جرى، اليوم السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله.
المعطيات الأولية تشير إلى أن اعتقال باسم عوض الله وأشخاص آخرين يعود إلى “أسباب أمنية”؛ دون الكشف عن تفاصيل.
وقال مصدر أمني، ضمن تصريح للوكالة، إن الاعتقال هم أيضا الشريف حسن بن زيد وآخرين، وجاء “بعد متابعة أمنية حثيثة” بينما “التحقيق في الموضوع جار”.
جدير بالذكر أن باسم عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني بين 2006 و2007، ثم أصبح مدير المكتب الخاص للملك عبد الله الثاني من 2007 إلى 2008.
عوض الله من الشخصيات المقربة من العربية السعودية. والأردن علاقته فاثرة مع اال سعود. وهذا احد اسباب توقيف هذا الرجل..
التخابر مع دولة اجنبية و الله اعلم فالاخوة العرب في المشرق مصر الاردن سوريا العراق معروفون بهاد البلية عافانا و اياكم الله
انباء عن انقلاب مدني في الاردن وقد اجري اعتقال اشخاص اخرين في المحاولات الانقلابية .