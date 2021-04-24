اعتقال رجل تجاهل أعراض "كورونا" في إسبانيا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل أصاب أشخاصا آخرين بفيروس كورونا، وقد وجهت إليه تهمة الاعتداء.

وقالت الشرطة في مايوركا، اليوم السبت، إنه على الرغم من أن الرجل، البالغ 40 عاما، ظهرت عليه علامات واضحة للإصابة بـ”كوفيد-19″ إلا أنه استمر في الذهاب للعمل، والتدرب في قاعة رياضية بمدينة “ماناكور”.

وأضاف المصدر نفسه أن زملاء المعني بالأمر في العمل طلبوا منه، بمعية مديره، العودة إلى المنزل حتى لا يصيب أي شخص بالعدوى، لكنه استمر في الذهاب إلى العمل رغم ارتفاع حرارة جسمه إلى 40 درجة مائوية.

وجاءت نتيجة فحص “PCR” إيجابية، مما دفع زملاء الأربعيني في العمل إلى إجراء فحوص، وقد تم اكتشاف إصابة خمسة منهم بالعدوى، ونقلوه إلى أفراد أسرهم، ومن بين الماصبين يوجد ثلاثة أطفال حتى الآن.

وبحسب بيان الشرطة فإنه يعتقد أن الرجل أصاب ثلاثة أشخاص في القاعة الرياضية التي يتدرب فيها. بينما أوضح الأمنيون أن إجمالي 22 شخصا أصيبوا بالعدوى بسبب التصرف غير المسؤول للشخص عينه.