اعتقال رجل تجاهل أعراض "كورونا" في إسبانيا

اعتقال رجل تجاهل أعراض "كورونا" في إسبانيا
صورة: أرشيف
السبت 24 أبريل 2021 - 20:33

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل أصاب أشخاصا آخرين بفيروس كورونا، وقد وجهت إليه تهمة الاعتداء.

وقالت الشرطة في مايوركا، اليوم السبت، إنه على الرغم من أن الرجل، البالغ 40 عاما، ظهرت عليه علامات واضحة للإصابة بـ”كوفيد-19″ إلا أنه استمر في الذهاب للعمل، والتدرب في قاعة رياضية بمدينة “ماناكور”.

وأضاف المصدر نفسه أن زملاء المعني بالأمر في العمل طلبوا منه، بمعية مديره، العودة إلى المنزل حتى لا يصيب أي شخص بالعدوى، لكنه استمر في الذهاب إلى العمل رغم ارتفاع حرارة جسمه إلى 40 درجة مائوية.

وجاءت نتيجة فحص “PCR” إيجابية، مما دفع زملاء الأربعيني في العمل إلى إجراء فحوص، وقد تم اكتشاف إصابة خمسة منهم بالعدوى، ونقلوه إلى أفراد أسرهم، ومن بين الماصبين يوجد ثلاثة أطفال حتى الآن.

وبحسب بيان الشرطة فإنه يعتقد أن الرجل أصاب ثلاثة أشخاص في القاعة الرياضية التي يتدرب فيها. بينما أوضح الأمنيون أن إجمالي 22 شخصا أصيبوا بالعدوى بسبب التصرف غير المسؤول للشخص عينه.

الشرطة الإسبانية تهمة الاعتداء فيروس كورونا نقل العدوى

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‫تعليقات الزوار

5
  • سليم المتوتر
    السبت 24 أبريل 2021 - 20:46

    هذه تعتبر جريمة كاملة الاركان لان السيد يعرف جيدا انه يحمل فيروس قاتل ولم يمنع نفسه من الاختلاط بالناس فكانه ينتقم من المجتمع مثله في ذالك مثل العاهرة التي تحمل فيروز الايدز وتصطاد ضحاياها رغم علمها باصابتها وهؤلاء لا يمكن التساهل معهم ابدا حتى من طرف المواطنين فبالاحرى السلطات.

    13
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  • المعلق الصغير
    السبت 24 أبريل 2021 - 20:47

    مستحيل ربط إصابة زملائه باصابته
    مستحيل تحديد مسؤوليته في هذا المجال
    اذن لن يتابع

    -28
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  • momo
    السبت 24 أبريل 2021 - 20:48

    انه مجرم يجبً معاقبته في سجن انفرادي، وسط جزيرة

    11
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  • Ayyoub
    السبت 24 أبريل 2021 - 20:56

    هههه. و هادي بزاف زعما هاد السيد هاد التقة كلها عندو مشا لخدما بكورونا.

    لو كان المغربي بدون أدنى شك أسبوعين عطلة غيشد بكل فرح و سرور.

    0
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  • عابر سبيل
    السبت 24 أبريل 2021 - 21:00

    إنه ليس اعتداء بل محاولة قتل اتجاه أبرياء.

    3
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