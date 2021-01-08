اعتقال "سيدة تطوان" يعيد نقاش الحريات الفردية إلى الواجهة بالمغرب

طفا مجددا نقاش الحريات الفردية في المغرب إلى السطح، بعد اعتقال سيدة بمدينة تطوان ظهرت في مقطع فيديو إباحي جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائط التواصل الفوري، حيث اعتبر البعض الاعتقال “انتهاكا للحريات الفردية”؛ بينما أيده البعض بداعي أن المعنية “انتهكت الأخلاق والآداب العامة”، واعتبر آخرون أن فيه “تمييزا” ضد المرأة.
المنتقدون لاعتقال صاحبة الفيديو، الذي تم تصويره قبل سنوات، وكانت حينها فتاة واليوم أصبحت أما لطلفيْن، في تعليقاتهم على الموضوع، أنها لم ترتكب فعلا يشكل خطرا على المجتمع، وأن اعتقالها لا يتناغم مع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى الحريات؛ غير أن هذا الرأي يقابله رأي آخر مؤيد لتطبيق مقتضيات القانون على ممارسي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وذهب مؤيدو هذا الطرح إلى اعتبار أن اعتقال “سيدة تطوان” ليس فيه أي تجنٍّ في حقها، طالما أن القانون واضح، ويجرم العلاقات الجنسية غير الشرعية، مع تسجيلهم لوجوب اعتقال الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو، وليس الفتاة التي ظهرت بوجه مكشوف لوحدها.
ويجرم القانون الجنائي المغربي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، حيث ينص الفصل 490 من القانون المذكور على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
وكان موضوع الحريات الفردية في المغرب مثار جدل واسع بعد الشروع في تعديل منظومة القانون الجنائي، حيث طالبت هيئات حقوقية، بما فيها الرسمية، الحكومة بإلغاء مقتضيات القانون الجنائي المجرّمة للحريات الفردية؛ وهو الطلب الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة سنة 2019، حيث دعا إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين.
وفي المقابل، تحاول الحكومة مسك العصا من الوسط إزاء هذا الموضوع الشائك، حيث يتمسك الحزب المتزعم للتحالف الحكومي بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، دون أن يكون للدولة الحق “في اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميمياتهما”، على حد تعبير مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تصريحات سنة 2019.
تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الله عيد نزار، عضو منتدى الديمقراطية والحداثة، إن واقعة “سيدة تطوان”، من الناحية القانونية، “لا تتعلق بعلاقة جنسية خارج إطار الزواج، بقدر ما تتعلق بنشر صور لشخص دون موافقته”، معتبرا أن السيدة موضوع المتابعة هنا هي في الأصل ضحية وليس مذنبة، على حد تعبيره.
وعلل المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، موقفه بالقول: “القاعدة القانونية المتعلقة بالعلاقات خارج إطار الزواج تقتضي حالة التلبس، وهو ما لا يتوفر هنا أولا، وثانيا الدليل الذي يمكن أن يُستعمل ضدها لا يمكن أن يعتد به لأنه أخِذَ خارج إطار القانون، وهذا هو المنطلق الأساسي الذي نعتمد عليه في مطالبتنا بإطلاق سراحها”.
ويتجاذب موضوعَ الحريات الفردية في المغرب تيار يدعو إلى احترام الحياة الخاصة للناس، وتيار آخر، يبدو أنه يشكل الأغلبية، لا يزال يرفض هذه الحريات؛ غير أن عبد الله عيد نزار يرى أن الرفض الذي تبديه الفئة “المحافظة” من المجتمع إزاء العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج “يدخل ضمن إطار النفاق الاجتماعي الذي يجب أن نتجاوزه حتى يصبح مجتمعنا متجانسا مع قيمه الحديثة التي يمارسها عوض هذا التناقض بين القيم المعلن عنها والممارسات على أرض الواقع”.
وتساءل المتحدث ذاته “قضية العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وفي إطار التراضي هي قضية يعلم جميع المغاربة أن الأغلبية العظمى تمارسها، فما الغاية من وضع قانون لا يمكن أن يطبق على الجميع؟”.
وأردف: “وحتى عند تطبيق القانون فإن من يتم اعتقاله ومتابعته في هذا الإطار هم فقط أبناء وبنات الشعب الذين لا حول لهم ولا قوة؛ في حين أن الأحياء الراقية لا يقربها أحد”، مضيفا: “هنا، يصح أن نقول أن هذا القانون هو بنفسه قانون طبقي وتعسفي، وتطبيق القانون بصفة انتقائية يعد خرقا لحقوق الإنسان وتجاوزا”.
الحرية ليست أن تفعل ما تريد بل الحرية أن تفعل ما يجب أن تريد…. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك…
ما دامت ليست هي من نشرت الفيديو فلا يجب اعتقالها و متابعتها، بل يجب متابعة من نشر الفيديو. حتى من ناحية الدين فواجب على المؤمن أن يستر أخاه المؤمن و ليس أن يفضحه.
سؤالي و علاش منعتقلوش هداك المسؤول لي معرفش يقاد و يجهز المدينة و يقيها من الفيضانات و السيول ؟؟؟
او نقلبو الطاولة كما قال كوشنير في حديثه عن الموج و البحر
لنضع جانبا الطابع الأخلاقي، أنت كشخص ما هو الضرر الذي تسبب لك به الفيديو ؟ ماهي الخطورة التي تشكلها المعنية بالأمر على المجتمع لكي يتم سجنها ؟ يجب إعادة النظر في هذه القوانين، أنا مع فرض غرامة مثلا.
على القانون الجنائي ان يخرج من غرف النوم وان يهتم بالمجال العام فهو الأولى
علاش مايعتاقلوش المصور ؟ ولا الشخص لي نشر الفيديو ؟ كانطيحو فمجموعة ديال التناقضات. بسبب واحد نشر الفيديو البنت مشا ليها مستقبلها و ببساطة خرج ليها على حياتها.
خاص قانون الحريات الفردية يتدرس مزيان و يتخاد شي قرار واااضح و في مصلحة الجميع. حيت ماحدنا هاكا و تاواحد مادايها فراسو و حتا راجعين للور و ماعمر نتقدمو
هادشي ماشي غريب عند المغاربة عادي
المرأة التي ظهرت في الفيديو لم تسجل الفيديو ولم تقم باشهاره ولم تخن زوجها و كانت في مكان خاص ولم تأذي او تسرق احدا. اذا بالعقل و المنطق و العدل لماذا اعتقالها وهي ام لطفلين.
يجب اعتقال و المعاقبة الصارمة لمن صور الفيديو و لمن اشهره حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
قانون التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين المستورين يجب انهاهئه نهائيا لانه اصبح يستعمل اكثر لتصفية الحسابات مع الاحتفاظ بالعقاب في حالة الخيانة الزوجية.
ومن يقول هل ترضاه لامك و اختك اقول له راقب امك و اختك ولاشان لك في الاخرين.
بالنسبة لاطفال الشوارع فسببهم الرئيسي هو عدم تفعيل الفحص ا د ن في القانون المغربي لنسبهم لأبوهم.
المشكلة الحقيقية في المغرب هي مشكلة تشريع و قانون و ليس مشكلة اخلاق.
خلاصة القول نحن المسلمين بين قوسين نحب أن تشيع الفاحشة ونحب…….. وكنحماقو على الفضيحة من منا لم يرتكب خطيئة أو معصية دكورا واناتا وعير كطيح شي ضحية الكل يحاول التفنن ويحاول يزيد من راسو هادشي هو لي خلا العرب بصفة عامة الوراء الوراء لو كان الكل يديها فراسو لوكنا في مراتب متقدمة لكن للاسف ……. المسلمون بالاقوال لا بالافعال
صافي هنا غاتلقا التعليقات كاتكب على هاد المقال بالكثرة حيت ماشي بحال الفتاة ذو 13 سنة لي دكروا هاد الصباح لي غتاصبها المجرم بجزرة في الذبر وتلقت تعليقات قليلة جدا كأنهم يقولون للذكر قم بالمنكر اللذي تريدون فلن نعلق عليك بكثرة ولكن إن ظهر منكر المرأة فسوف نعلق عليها من حيت لا تدري
مادام مارست هذا الفعل في منزل بعيد عن انظار الناس فهذا شانها بين خالقها,يجب القبض على من صورها وسرب الفيديو. اما القبض عليها ورميها في السجن فهذا اصبح متجاوزا في هذا العصر.
فعلا ماخصهاش تعتاقل كلشي كيعرف أن العلاقات بالتراضي كاينة وموجودة ومستمرة وماشي هي لي دارت ليه التشهير أو شي حاجة الفيديو تسرب وخرج والمغاربة واصحاب القنوات لا يهمهم الى عدد الجيمات والمشاهدات كيبقاو يبارطاجيو بحال هادشي حتى كيجبدو الصداع وهادشي غادي يطيح فيه أي واحد الى بقات هاد العقلية منتشرة كاندعو أي واحد شاف لفيديو ديالها أو أي فيديو بحالو فاليوتوب أو أي موقع اخر باش يدير سينيالي منها نقيو اليوتوب لي كيدخلو ليه ولادنا منها نساهمو فستر اعراض الناس لي كيفضحوها هوما شفتي فيديو من هاد النوع سينياليه
الذي فضحها سيعذبه الله عذابا شديدا كذب عليها حتى فعلت معه الرذيلة وبعدها فضحها سيفضجه الله في اعز ما عنده ولن يغفر الله له ابدا ولا بد ان يؤدي الثمن مع الله.
طهروا الأنترنت والقنوات من التفاهة وعاقبوا كل من ينشر الرذيلة. وافتحوا للفقهاء و العلماء والمفكرين مجالا لنشر الفضيلة. وسترون جيلا صالحا مساهما في بناء المجتمع… الله الله في مكارم الأخلاق
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
لا افهم ما معنى الحرية الفردية: هلا افعل ما اشاء اينما اشاء رغم المساس بالاخر حرية ام وقاحة ،اذن لماذا نضع القوانين …..!
فعلا السيدة ارتكبت عملا يخل بالاداب العامة،دت دلك من سنوات،كان عليهم اخدوبعين الاعتبار ان لسيدة اصبحت اما طفلين وما قدةيتترب عن ذلك من حالة نفسية للاطفال والحالة الجتماعية للعاءلة،ربماوجب التعامل مع القضية بشيء من المیونة والعقلانية
كل من ينتقذ العلاقات خارج اطار الزواج فاعلم أنه غارق في الزنا حتى أذنيه ويظن أن الله لا يراه ويأتي وراء المواقع الالكترونية ليبين نفسه ملاك لا يأتيه الباطل.يطبق مقولة خالف تعرف ونحن مغاربة ونعرف أغلب أحاديت الذكور فيما بينهم في تجمعاتهم تدور حول الفتيات والجنس وحتى تجد هاتفيه مليء بهذا القبيل
اشمن علاقة رضاءية ولا رضاعية ….لالة مولاتي راها نعاماسيدي مبرعععععة مع راسها وعاجبها الحال وعايشا حياتها وصاحب صاحبها كيصور فيها…..قالااااا حكككا ما حككككا…..قالك اعتقال سيدة ….تمشي لسجن الصومال وتعاود ذاك الشيء من جديد…..
nous sommes à 2021 ! où nous a fait mal cette femme. c’est l’injustice de l’a emprisonner .
الفيديو الدي تسرب هوا فيديو ايباحي هذا من جهة ومن جيهة أخرى انا أضم صوتي للمطالبة بالحريات الشخصية . مادامت هذه الحريات لاتلمس حياء و حقوق اشخاص أخرين .
لا حول و لا قوة إلا بالله نشر الفيديو بعد أن أصبحت أم لطفلين!! أنا مع معاقبة و سجن كل من قام بنشر و تداول الفيديو. الحرام بين و الحلال بين و الإسلام وضع ضوابط لإثبات فاحشة الزنا و التسجيل بالفيديو يعتبر تجسس و هتك لعورات الناس يوجب العقاب، لست مع ما يعرف بعدم تجريم العلاقات الرضائية لأننا وصلنا ل ما بين 2000 و 5000 طفل خارج إطار الزواج مع التجريم فكيف سيصبح الحال برفع التجريم ؟؟ و أيضا لست مع نشر الفيديوات الجنسية لأي شخص و أطالب بتشديد العقوبات لمن يقوم بتسجيل فيديو و إن كان المسجل شريك في العلاقة. هادشي بسال بزااف كل مرة خارج فيديو !!
من نحن ؟
العرب يعيشون اليوم واقعا مأساويا من التمزق والتشرذم والضعف والهوان بسبب سوء إدارة بلدانهم وتسلط حكام فاسدين عليها, قد فتح شهية أعدائهم بتوجيه سهامهم المسمومة نحوهم , لدرجة نكرانهم لهويتها العربية والإقلال من شأنها , لتصفية حسابات أحقاد قديمة أكل عليها الدهر وشرب إمعانا بتمزيقها , مما يستلزم الوحدة والتكاتف بين أبناء البلد الواحد , والكف عن المهاترات الجانبية التي لن تكون في مصلحة أحد , وعلى كل منا الحفاظ على هويته القومية عربية كانت أم سواها , دون الإنتقاص من هويات الآخرين الذي شاركوهم العيش المشترك في كنف وطن واحد في أمن وأمان, فضياع الهوية إنما يعني بداية طريق ضياع الوطن لا سامح الله .
داخل حسن جريو
اكاديمي
لا يمكن تجريم علاقة بين شخصين ولو كانت خارج اطار الزواج ما دام الطرفين بالغين و مسؤولين عن افعالهما ما دام المغرب يضم مختلف الاديان و الثقافات و مدام القانون لا يطبق الا على ابناء الشعب المغلوبون على امرهم و مدام اصحاب النفوذ و الاموال يمارسونها بكل حرية فما الجدوى من هذا القانون من اساسه و ما قول المحكمة ان كانا مرتكب الفعل غير مسلم اوليس من العدل انصاف جميع شرائح المجتمع وبلا ميجيو صحاب لا حنا مسلمين راحنا عارفين ان اغلب المجتمع منافق يضهرون ما لا يبطنون و لي بغا يناقش دينيا يمشي يقلب على سوق النخاسة فالاسلام
المس بالحرية الفردية للاشخاص خط احمر. كفانا من الطابوهات.
الحرية الشخصية غير في………… راه عندنا العقل زعما ولا….. اولا خص داروري نكونو فحال الحيوان ……
قبل كل شي انتوما كصاحافة. تكلمو على المتشردين الي نتوما عارفي تكلمو على ناس الاطلس او على الناس الي ساكنين في البرارك مساكن والبرد والشتا… او قضية اخرا عندنا الحرية الفردية غير فالعرا
الشوهة هادي ومصدعيينا بحقوق الإنسان والهدرة الخاوية…لولا الخوف من الغرب لرجمتموها…شكون اللي سبب ليه هاد الفيديو شي ضرر؟ واش بزز منكم خاصكم تشوفوه؟ مالنا على النفاق؟ طلقو شرطة الشريعة في البلاد وهنيونا كاع…