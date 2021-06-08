حادثة صفع الرئيس ماكرون توقف شخصين بفرنسا
هسبريس - متابعةالثلاثاء 8 يونيو 2021 - 14:46
تمكنت الشرطة الفرنسية من إيقاف شخصين على خلفية حادثة صفع أحدهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء.
وكان مقطع فيديو قد أظهر الرئيس الفرنسي وهو يصافح أحد الجماهير خلال حملته الانتخابية، قبل أن يقوم هذا الأخير بالإمساك بيده بيسراه محاولا صفعه بيمينه، ليتدخل الحرس الخاص بعدها ويقوم بإبعاد ماكرون.
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ما أجملها من لقطة.
ليتها تتكرر كل يوم وتكون أكثر قوة ونستمتع بها كلما رأيناها
هههههه ماكرون كلا واحد المسمنة تراجعلو حساباتو
ولله هتا ها فرنسيين مستين واش شاف مول ترمواي بغا هتهوا يدير بوز
وما بالك بتبون لو قام بمصافحة المواطنين أكيد غادي إشتفو عليه برجليهم
ااااااا هاهاهاهاها انا يحساب لي تعبير مجازي قلت ماعرت مالهم معانا هاد العام ساعة صدقات بصح ههههههه
تحية خالصة لهذا الشخص الذي وجه صفعة قوية لبشر ضعيف الذي سم نفسه رئيس لفرنسا .
والله إلا يستاهل، ما عندوش لوجه اللي يحشم.إوا دابا إبان واش كيآمن بحرية التعبير ولا غير كان كايكذب.
بالصحة والراحة أسيهوم ماكرون.
يجب عدم إعتقال من صفعه إحتراما للحرية و الديمقراطية لأنه عبر عن غظبه من إنجازاته بصفعه