حادثة صفع الرئيس ماكرون توقف شخصين بفرنسا

تمكنت الشرطة الفرنسية من إيقاف شخصين على خلفية حادثة صفع أحدهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء.

وكان مقطع فيديو قد أظهر الرئيس الفرنسي وهو يصافح أحد الجماهير خلال حملته الانتخابية، قبل أن يقوم هذا الأخير بالإمساك بيده بيسراه محاولا صفعه بيمينه، ليتدخل الحرس الخاص بعدها ويقوم بإبعاد ماكرون.