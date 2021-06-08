حادثة صفع الرئيس ماكرون توقف شخصين بفرنسا

حادثة صفع الرئيس ماكرون توقف شخصين بفرنسا
صورة: يوتيوب
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 14:46

تمكنت الشرطة الفرنسية من إيقاف شخصين على خلفية حادثة صفع أحدهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء.

وكان مقطع فيديو قد أظهر الرئيس الفرنسي وهو يصافح أحد الجماهير خلال حملته الانتخابية، قبل أن يقوم هذا الأخير بالإمساك بيده بيسراه محاولا صفعه بيمينه، ليتدخل الحرس الخاص بعدها ويقوم بإبعاد ماكرون.

إيمانويل ماكرون الشرطة الفرنسية حملة انتخابية صفعة

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‫تعليقات الزوار

8
  • مغربي حر
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 14:54

    ما أجملها من لقطة.
    ليتها تتكرر كل يوم وتكون أكثر قوة ونستمتع بها كلما رأيناها

    51
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  • هجهول
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 14:54

    هههههه ماكرون كلا واحد المسمنة تراجعلو حساباتو

    43
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  • farid
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 14:54

    ولله هتا ها فرنسيين مستين واش شاف مول ترمواي بغا هتهوا يدير بوز

    -24
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  • wind city
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 14:58

    وما بالك بتبون لو قام بمصافحة المواطنين أكيد غادي إشتفو عليه برجليهم

    35
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  • وايلي
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 14:59

    ااااااا هاهاهاهاها انا يحساب لي تعبير مجازي قلت ماعرت مالهم معانا هاد العام ساعة صدقات بصح ههههههه

    9
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  • زعيم ومعارض للنظام المغربي
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 15:00

    تحية خالصة لهذا الشخص الذي وجه صفعة قوية لبشر ضعيف الذي سم نفسه رئيس لفرنسا .

    19
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  • ميمون
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 15:01

    والله إلا يستاهل، ما عندوش لوجه اللي يحشم.إوا دابا إبان واش كيآمن بحرية التعبير ولا غير كان كايكذب.
    بالصحة والراحة أسيهوم ماكرون.

    25
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  • N.H
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 15:02

    يجب عدم إعتقال من صفعه إحتراما للحرية و الديمقراطية لأنه عبر عن غظبه من إنجازاته بصفعه

    27
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