اعتقال مدير يستنفر مسؤولي التعليم بالحاجب

قالت المديرية الإقليمية للتعليم بالحاجب إنها فور علمها بتداول خبر اعتقال مدير مؤسسة تعليمية بالمدينة، بتهمة التغرير وهتك عرض تلميذ قاصر، بادرت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية والتربوية الكفيلة بصون حقوق كل المتدخلين وضمان سير الدراسة بشكل عادي.

وأكدت المديرية ذاتها، في بلاغ أصدرته في الموضوع، الجمعة، أنه تم، من جهة أخرى، تسطير برنامج يتضمن أنشطة مواكبة من أجل التتبع والدعم التربوي والنفسي بالمؤسسة المعنية.

وشددت المديرية الإقليمية للتعليم بالحاجب على أنها تتابع تطورات هذه القضية بتنسيق مع السلطات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس كان قد أمر على خلفية هذه القضية، الخميس، بوضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي؛ وذلك بعد توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة الحاجب ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، إثر تقدم أسرة التلميذ القاصر بشكاية ضده في الموضوع.