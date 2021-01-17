اعتقلت الشرطة المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الأحد، بُعيد وصوله إلى مطار شيريميتييفو في موسكو وفيما كان يستعد لختم جواز سفره.

وأكدت سلطات السجون الروسية في بيان اعتقال نافالني (44 عاما) بحجة أنه انتهك خلال إقامته في ألمانيا في الأشهر الأخيرة شروط عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه العام 2014.

وأوضحت السلطات أن نافالني “مدرج على لائحة أشخاص مطلوبين منذ 29 دجنبر 2020 بتهمة انتهاكات متكررة للفترة الانتقالية”، مؤكدة أنه “سيبقى معتقلا إلى أن تتخذ المحكمة قرارا” في شأنه من دون أن تحدد موعد حصول هذا الأمر.

وكانت السلطات الروسية هددت الخميس باعتقال نافالني ما أن يصل إلى روسيا، وحجتها في ذلك أنه لم يمثل أمامها مرتين كل شهر كما تقتضي شروط حكم بالسجن خمسة أعوام مع وقف التنفيذ صدر بحقه في 2014.