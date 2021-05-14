اعتماد "التوقيت الصيفي" يثير الجدل وسط مطالب بإلغاء الساعة الإضافية

يستعد المغرب للرّجوع إلى الساعة الإضافية يوم الأحد القادم في ظلّ تجدّد دعوات إلغائها من طرف المواطنين، نظرا لما يعتبره البعض “تسببها في أضرار نفسية”، ما يدفع الكثير من الهيئات المدنية إلى المطالبة بالإبقاء على “توقيت غرينيتش” طيلة الموسم.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، بجدل “الساعة الإضافية” التي يتم إقرارها بعد انقضاء عيد الفطر كل السنة، حيث تنادي الفعاليات المدافعة عن توجه حذف هذه الساعة بإعداد دراسة قانونية معاكسة لتلك التي أنجزتها الحكومة، قصد تبيان “الاختلالات” المترتبة عنها.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الحكومة ينبغي أن تبحث عن الوسائل التي من شأنها توفير الراحة للمواطنين الذين ظلوا يعانون من ارتفاع مصاريف العيش خلال فترة الحجر الصحي، فيما تخلق هذه الساعة الإضافية نوعا من التشاؤم لدى المغاربة”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات العمومية تبرّر الساعة الإضافية بالرغبة في مطابقة التوقيت المغربي مع نظيره الأوروبي، حتى يتم تفادي ضياع الوقت وربح الموارد الاقتصادية؛ لكن تلك المبررات تستوجب تحيينها من خلال إعداد دراسة جديدة حول منافعها الاقتصادية”.
وأوضح الفاعل المدني أن “المغاربة يجدون مشاكل كثيرة مع الساعة الإضافية، إذ تُسبب الارتباك للتلاميذ والموظفين في الأيام الأولى، بالإضافة إلى تأثيرها النفسي على المواطن”، موردا أنها “مجرد تمويه للواقع المعاش بالمملكة”.
ودعا المتحدث عينه إلى “إعداد دراسة قانونية معاكسة لتلك التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة، لكي يتم التأكد من التأثيرات السلبية للساعة الإضافية على سيكولوجية الفرد”، ليخلص إلى أن “أطفال المدارس هم الفئة المتضررة أكثر منها”.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى “التوقيت الصيفي”، وذلك بزيادة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021.
ويأتي هذا الإجراء عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.
علاقة غريبة هاته التي تجمع الشعب بحكومته. مابغيناش هاد الساعة يعني مابغيناهاش. الرسالة واضحة لكن التجاهل مستمر.
العيب في صمتنا شأن كل شيء لاحول ولا قوة إلا بالله !!!
أنا في الإنتخابات سوف أصوات فقط على الحزب الذي سيلعب هذه الساعة المشؤومة
خلينا نكملوا 6 ايام صيام شوال الله ياخد فيكم الحق
سياسة لإلهاء الشعب.بزز منا فرضوها واخا كولشي تقريبا رفضها.لن ألوم الحكومة لأنه ليست بيدها اقرار مثل هذه الامور.
الله يخد فيه الحق الي دار هد الساعة
هاته الساعة المشؤومة تدل على ان المغرب ليس سيادي في جميع قراراته بل بيد مافيا صناعة السيارات الفرنسية فلا تضيعوا الكلام هباءا ولن يستمع لكم العثماني لانه ليس بيده شيء وليست له الشجاعة لذلك .
أدعو جميع المتضررين، وهم كثر، أن يسلكوا جميع السبل للحفاظ على توقيت المغرب القانوني، الذي يوافق توقيت كرينيتش. ومن هذه السبل، ابقاء ساعاتهم على التوقيت القانوني وعدم زيادة الساعة، مع العمل بهذا التوقيت ولو غيرته الحكومة. لابد من اسماع صوت الشعب وتلبية طلبه البسيط، وهو احترام اختياره في أمر لا يكلف الدولة سنتيما واحدا… آمين.
واش عندنا حكومة له اذنين كحكومات العالم تسمع صوتها شعبها ربما لو حكومة من الموزمبيق لسمعت ولكن لنا حكومة خردة والله بحال المثل المغربي لعرس بوقيوع كل واحد كيلغي بلغاه
افضل قرار اتخذته هذه الحكومة هو اعتماد هذا التوقيت.
لانه يتيح الاستيقاظ مبكرا شكرا جزيلا العثماني
نعاودو نقولو بلي هاد الساعة ماطلع لينا منها غير المرض والكريساج ووووووووو ….حكومة عرجة وعورة وراكبها لحماق برد زيد فالساعة رد زيد رد زيد .
شريحة عريضة من الشعب تفضل الساعة الإضافية طول السنة وليس من حق الدين ضد التوقيت الصيفي أن يتكلموا بإسم عامة الشعب
كون غير سمعو لينا او خلوها و الله. راه في حقيقة راها ساعة القانونية للبلاد
انا معرفتش علاش كيحدوها. او كيرجعوها او……….
# خليو لينا ساعة على توقيت غرينتش #
الله يخد فيه الحق في دنيا والاخيرة انشأ الله لزاد هده الساعة لا قانونية انا كندع عليه صباح ومساء وطول العام حسبنا الله ونعم الوكيل فيه انشري هسبريس وشكرا
زيدو ساعة نقصو ساعة زيو فطحين زيدو فالبوطا زيدو فالضريبة زيدو زيدو مماتساليوش
(الرغبة في مطابقة التوقيت المغربي مع نظيره الأوربي)هنا تفتقت عبقرية المسؤول المغربي فلماذا لم تفكر عبقريته في مطابقة المغرب اوربا في كل شيء في الحقوق في الانسانية في الراتب في الدواء في المستشفيات في التنمية في المسؤولية في دولة الحق والقانون والله المغرب كالغراب الذي حول تقليد مشية الحمامة لا هو حافظ على مشيته ولا هو استطاع ان يتقن مشية الحمامة
حكومة الويل ، لكن العزاء الوحيد هو انهم مسؤولون أمام رب العالمين
يخ حتى ولينا نشبعو نعاس واخا نعسو غي ساعة
وشكون أصلا يستمع للشعب….وهما في جهة ونحن في جهة….آذان صماء……كل شيء بالمقلوب….الله يقلبهم في هذا الأيام المباركة……نحن فآران تجارب بنسب ليهم…..علاه هوما تيفيقوا مع 06h00…الخدمة…ولا معى 07h00..المدرسة…..حسابي الله ونعم الوكيل………..
لا نريد إضافة +الساعة بل نريد زيادة في الأجور ومحاربت الفقر والبطالة والهاشاشة هذا هو الأهم لهذا لشعب المسكين دعو الساعة الساعة للخالق وليس المخلوق الله ياخد الحق لكان سبب فيها
واش زيادة 60 دقيقة عن التوقيت القانوني للدولة حتى هو داخل في معاهدة إكس لبيان
زادو أو نقصو ساعة،أش تيتبدل فينا كبنادم؟والو،حنا هوما حنا،لا نظام لا إحترام عايشين كهمج وسط الفراشة والكرارس والسعاية والزحام والنفاق والإجرام تحت تسلط الحكام
لو انهم يعتمدونها فقط في الصيف لكانت احسن اما أن تعتمد حتى في الشتاء فهدا يسمى عبث
لو كانت هاته الحكومة منتخبة من طرف الشعب فعلا لكان لها نفس توجهاته و نفس مطالبه.الساعة الاقانونية تعذيب نفسي للمواطن.فاللهم إرفعها عنا و ارفع عنا هذا الوباء.وعيد سعيد لكل المغاربة الذين يعانون إقتصاديا إجتماعيا ….
الصراحه مايغيتاش هاد الساعه . خليو غي اغرينتش…
لايسعني إلا أن أقول “حسبنا الله هو نعمى المولى ونعم الوكيل”. الله يخود فيهم الحق
نعم لإلغاء الساعة نعم لإلغاء المرسوم
وكلنا الله على لي دارها نهار الاول وصادق عليها
شوفوا الله يرحم الوالدين هاذ المناقشات البيزنطية ما عندنا ما انديروا بيها ساعة زائدة ساعة نا قصة ما شي موشكيل وا اهضر لينا اسي اعلى الإجراءات اللي غادي اتواكب هاذ الإضافة انتاع الساعة واش غادي اتمددوا ساعات العمل واش غادي اتفتحوا الحدود واش غادي اتطلقوا الطريق .أشنوا هما الخطط انتاعكم خلال الأيام القادمة .الدول راها امخططة ل 100 عام واكثر او قالوا للشعوب انتاعهم ها الطريق باش انخرجوا من الأزمة أو ها الوقت امتا غادي انرجعوا للحياة الطبيعية واتحداو هاداك الوقت او حققوا انجاز اقبل من هاداك الوقت .مشكلة هاذي. الوعي الجماعي للشعب المغربي اصبح يتجاوز الوعي الحكومي .والناس اميين في الزنقة او عارفين الدول الأوروبية فين وصلات في عمليت التخفيف من الحجر الصحي والمخططات انتاعهم واحنا قاليك الشعب عندوا مشكل امع الساعة والشعب راه عندو مشكل امع هاذ الحكومة وامع المعيشة و امع الزمان و امع الماء و امع الضو امع لكراء اما الساعة فراه الأغلبية خدامة ابلا ساعة.
معرفتش هاد الحكومة تفعل كل ما ينغص حياة المواطن…يا رب يا رحمان يا رحيم كل من ساهم في القرار (الساعة الغير قانونية) يا رب أبعد عن عينه النوم و الراحة حتى يحسون بالمأساة التي تسببوا بها للمطحونين..إرضاءا لأسيادهم في فرنسا
لا ولا ثم لا حياة لمن تنادي!!!!
هذه حكومة انا عكسنا جل قراراتها ضد ارادة الشعب ،لو خرج الشعب وطالب بترسيم هذه الساعة المشؤومة الى الابد غدا ستجد الحكومة تقوم بالغائها،الحكومة التي تدعي حرصها على صحة المواطن هاهي تدمر حالته النفسية بكل قراراتها الامفهومة.انا كموطن لا اريد هذه الساعة لا صيفا ولا شتاءا وانتهى الكلام
منتخبون
السلام عليكم
يجب عدم التصويت على المنتخبون الحاليين في الغرفتين معا النواب والمستشارين لانهم بكل بساطة هم من اذالونا و صادقو على مشروع قانون الساعة الاضافية و اعطو الحق للحكومة باخراجه حيز الوجود وهم :
حزب الحمامة
حزب المصباح
حزب العود البرتقالي
حزب بنعبد الله كمالت العطية
حزب السنبلة
والسلام عليكم
مهزلة بكل المقاييس.لم نغير توقيت المغرب حتى في عهد الاستعمار.حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من كان سببا في هذه الساعة المشؤومة، خرجتو على وليداتنا كيفيقوا مع الستة القديمة باش يمشيووا للمدرسة، اكاين لكيفيق قبل، الكسايد تزادو،السكتات القلبية كذلك،امراض الضغط…زيد الݣريساج خاصة في وقيتت البرد، الضلمة في الصباح وغياب الامن. راه الشعب كامل عارف ان الحكومة ليست وراء قرار تغيير الساعة…
اتمنى ان يتدخل جلالة الملك ويلغي هده الساعة المشؤومة
أنا سأصوت على الحزب الذي يخلصنا من هاذه الساعة المشؤومة
بلادة الحكومة كي فيقوا الاحمق بالضرب بالحجر لمادا ذل سمة زيادة ساعة ونقصها عند وصول رمضان يصبح الدخول للعمل عند العاشرة بدل التاسعة وفي الايام العادية الرجول للتاسعة
لا ثم لا
التوقيت المناسب للمغرب هو توقيت غرينتش
الرجاء من السلطات العليا للبلاد التدخل لمنع زيادة هاد الساعه الملعونه
عندما قررت السلطات العمل بهذه الساعة قبل سنوات قيل آنذاك ان الإجراء يهدف الى اقتصاد الطاقة وأعطيت ارقام وكم سنوفر من هذه المادة.ومع السنوات لم يعد أحد يتكلم عن هذا بل دخل على الخط التوقيت الاوروبي وغير الاوروبي وهذا يجعلنا نطرح عدة أسئلة من قبيل ما الغرض بالضبط من هذه الزيادة المشؤومة.
الصراحة هاد الساعة ضررها اكبر من نفعها بالنسبة للأغلبية تتسبب في اضطرابات في النوم وخصوصا لدى التلاميذ من هاد المنبر نطلب من الحكومة ان تعيد التفكير في هدا الموضوع رغم انها تتجاهل آراء المواطنين والمواطنات
أهل العقول يبحثون عن السير بمجتمعاتهم إلى الإمام وفي المغرب يناقشون الساعة الإضافية و كأن كل المشاكل قد حلت .لكن ما دمت في المغرب فلا ترهق نفسك بالتفكير ووجودك من عدمه سيان فأنت حاضر للواجبات ( الضراءب …. )وغاءب الحقوق
من المفروض ان الحكومة منبثقة من ارادة الشعب بناء على نتائج الانتخابات و تبعا لهذا يجب على الحكومة ان تكون في خدمة الشعب و تيسر معيشه و تعمل على تبسيط حياته و حل مشاكله لكن في بلدنا الحبيب خصوصا في ولايتي حكومتي البيجيدي (بنزيدان و البكماني ) تعمل الحكومة على معاقبة الشعب بتنكرها لوعودها الانتخابية و قلبها للفيستة و اتخاذ القرارات الظالمة النكوصية الضربة للمكتسبات
و ما هذه الساعة المشؤومة الا احد تجليات تحدي الحكومة لارادة الشعب و ما تبريرايها الواهية الا كذب في كذب و هي لم تتسبث بها الا ضدا على الشعب و ارادته و الدليل على ذلك انها و برلمانييها الابرار اذا ارادوا تمرير قانون او مرسوم لا يخدم الشعب فانهم يجتكعون بسرعة و لا يحترمون حتى الاجال القانونية لنشر مراسيمهم في الجريدة الرسمة .في حين اذا تعلق الامر بقانون يهم فئة من الشعب فالامانة العامة للحكومة او ما يعرف بثلاجة القوانين تكون لها بالمرصاد و تجمدها لسنوات او تجمدها للابد
و لكن الذنب ليس ذنب الحكومة و لا البرلمان بل هو ذنب المواطنين الذين يثقون بطبقة سياسية ابانت عن فسادها و استخفافها بالوطن و المواطنين فحسبنا الله و نعم الوكيل.