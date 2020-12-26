افتتاح أكبر "ضريح دائري" في العالم بعد هجره لقرون

تولى “أغسطس سيزار”، أول إمبراطور روماني، الحكم بعد “غايوس خوليوس سيزار”، وبنى إمبراطورية امتدت في النهاية من المملكة المتحدة إلى مصر، وتوفي على فراشه مفتخرا بجعل روما مبنية من الرخام بعدما كانت مجرد صخور.

وكان قبر أغسطس الأضخم في مدينة روما عندما تم بناؤه، قبل التخلي عنه لعدة قرون عديدة، ليسقط سقفه وتنمو الأشجار المزروعة حوله بشكل عشوائي، بسبب إهماله الكبير من طرف المسؤولين المحافظين على الآثار والتراث.

وحسب ما نشرته صحيفة “سي إن إن” الأمريكية، فإنه على مدار 80 عاما الماضية، تم إغلاق الضريح الدائري أمام الزوار، مع فتحه من حين إلى آخر لوقت وجيز عام 2000 للاحتفال بعام اليوبيل في المدينة، ثم قبل إغلاقه عام 2007 لإجراء التحقيقات الأثرية.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن ترميم هذا البناء اكتمل على مرحلتين بتكلفة 12 مليون دولار. كما مول من طرف شركة “تيليكوم إيطليا” ومؤسسة “فوندازيوني تيم”، لترميم فضاءات الدفن وتزيين المناظر الطبيعية حول الضريح، وإعادة بناء درج حلزوني يؤدي إلى سقف النصب التذكاري.

وكان من المفترض إعادة فتح الضريح عام 2014، بمناسبة مرور 2000 سنة على وفاة أغسطس. لكن استمرار أعمال الترميم، التي دامت 13 عاما، حال دون ذلك. ومن المقرر افتتاحه للجمهور في مارس 2021.