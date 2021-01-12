افتتاح دائرة جديدة للشرطة في سيدي يحيى الغرب

افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين، المقر الجديد للدائرة الأمنية الثانية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة سيدي يحيى الغرب، وذلك في إطار تنزيل مخططها الرامي لتطوير وعصرنة البنية التحتية للمنشآت الشرطية.

وقد تم تدشين المقر الجديد لدائرة الشرطة الثانية بحي “الوحدة” بمدينة سيدي يحيى الغرب، وذلك لضمان تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، حيث يتميز المقر الجديد بقربه المجالي من الساكنة وبتجهيزاته اللوجستيكية والخدماتية الحديثة.

وتتوفر البناية الجديدة للدائرة الأمنية المحدثة على مجموعة من الولوجيات ومرافق الاستقبال التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا في ما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية، وذلك وفق معايير عالية الجودة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.