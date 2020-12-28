افتتاح مركز المواكبة لحماية الطفولة في أكادير

افتتحت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مركز المواكبة لحماية الطفولة CAPE بأمسرنات لعزيب بأكادير، الذي يقع على مساحة تصل إلى 297 مترا مربعا، ويتكون من قاعة للاستقبال وثلاث قاعات للمساعدة الاجتماعية وعدد من الفضاءات والمرافق الإدارية.

ويندرج هذا المركز في المرحلة الأولى من إنجاز برنامج “ولادنا” لإحداث الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، الذي يستهدف ثماني مدن نموذجية، وهي عمالات وأقاليم الرباط، سلا، الدار البيضاء-أنفا، طنجة، مكناس، مراكش، أكادير، العيون.

ويهدف برنامج “ولادنا” إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة على المستوى الإقليمي في مجال خدمات الرصد، والحماية القضائية، والرعاية الصحية والنفسية، والمساعدة الاجتماعية، وإعادة التأهيل والتربية والتكوين والتتبع والتقييم.

ويقدم مركز المواكبة لحماية الطفولة خدماته لجميع الأطفال أقل من 18 سنة، مع التركيز على فئات الأطفال ضحايا الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو الإهمال، والأطفال في وضعية خطر بسبب هشاشة أوضاعهم، لا سيما الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال المهملين والأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال من أسر معوزة والأطفال في وسط قروي معزول والأطفال في أسر مفككة، والأطفال في الشغل والأطفال في وضعية الشارع؛ كما يستهدف أيضا الأحداث الجانحين المودعين بمراكز حماية الطفولة ومراكز الإصلاح والتهذيب، والأطفال المهاجرين غير المرفقين.