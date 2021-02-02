"افتعال الحرائق" يقض مضجع سكان واحة كلميمة‬

"افتعال الحرائق" يقض مضجع سكان واحة كلميمة‬
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 06:43

قلق من تزايد الحرائق التي تلتهم محاصيل المزارعين البسطاء بواحة كلميمة التابعة لإقليم الرشيدية، وسط استياء الأسر المحلية التي تعتمد على الفلاحة لكسب لقمة العيش،، في ظل التداعيات الاجتماعية الوخيمة لفيروس “كورونا” المستجد.

ونشبت مجموعة من الحرائق بالقرب من منازل حي “أوعثمان” طيلة الأسبوع الماضي، ما تسبّب في استنفار كبير للسلطات المحلية التي كثّفت من تحرياتها، بعدما تأكد أن الحرائق ناجمة عن سلوكيات بشرية “عمدية”، ولا يتعلق الأمر بدوافع طبيعية قد ترتبط بارتفاع درجة الحرارة.

وأفادت مصادر جمعوية بأن الظاهرة تتكرر كل سنة، فيما يظل الفاعل مجهولا إلى حدود الساعة، إذ التهمت النيران الكثير من محاصيل الزيتون والنخيل بواحة كلميمة سنة 2019، ما تسبّب في خسائر فادحة للمزارعين، لاسيما أنها تزامنت مع رياح قوية أجّجت الحرائق آنذاك.

وتوقفت الحرائق منذ مارس من السنة الماضية، وفق شهادات محلية، ثم عادت من جديد بحر الأسبوع المنصرم، ما أدى إلى استنفار كبير للساكنة، التي توجهت صوب السلطات الأمنية من أجل تكثيف المراقبة القبلية للحقول، ما من شأنه القبض على الفاعل.

وأشارت المصادر عينها إلى أن مريضا عقليا، ينحدر من دوار “تلوين”، كان متهما بإضرام النيران في حقول المواطنين، وتم القبض عليه من طرف المصالح المعنية قبل أن يتم إطلاق سراحه، مرجحة أن تكون تلك السلوكيات “عمدية” من طرف “شبكات” معينة، نظرا لاستعمال مواد مخصصة لإشعال الحرائق، التي تندلع بمناطق مختلفة في آن واحد.

وفيما تواصل السلطات المحلية تحرياتها لإيجاد المسؤول عن تلك الأفعال، باتت الأسر متخوفة من احتراق منازلها المجاورة للحقول الزراعية، إذ تكاد تصل النيران إلى البيوت في بعض الأحيان لولا تدخل مصالح الوقاية المدنية.

وتقدمت كثير من الجمعيات والهيئات المدنية ببعض الشكايات إلى الجهات المسؤولة قصد إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة التي أصبحت تؤرق السكان، الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد، منبهة، أيضا، إلى الانعكاسات البيئية “الخطيرة” المترتبة عن الإحراق المتكرر لإحدى الواحات التاريخية بجهة درعة تافيلالت.

التداعيات الاجتماعية الحرائق محاصيل المزارعين واحة كلميمة‬

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مشاريع فلاحية بخنيفرة
الإثنين 1 فبراير 2021 - 22:58

مشاريع فلاحية بخنيفرة

صوت وصورة
رغبة مغاربة في التلقيح
الإثنين 1 فبراير 2021 - 20:27

رغبة مغاربة في التلقيح

صوت وصورة
حرمان ممرضين من منحة كوفيد
الإثنين 1 فبراير 2021 - 18:50

حرمان ممرضين من منحة كوفيد

صوت وصورة
تلقيح الأطر التربوية بالبيضاء
الإثنين 1 فبراير 2021 - 17:41

تلقيح الأطر التربوية بالبيضاء

صوت وصورة
أمن الجديدة يحقق حلم طفل
الإثنين 1 فبراير 2021 - 15:56

أمن الجديدة يحقق حلم طفل

صوت وصورة
دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة
الأحد 31 يناير 2021 - 21:22

دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة