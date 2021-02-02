اقتطاعات "المساهمة التضامنية" تصل إلى جيوب كبار الموظفين والأجراء

مع وُصول أجرة شهر يناير إلى جيوب الموظفين والأجراء، جرى تطبيق أول اقتطاع في إطار المساهمة التضامنية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2021، التي تهم كل من يتجاوز أجره الشهري 20 ألف درهم.
وستُطبق هذه الضريبة على أجور الموظفين والأجراء وأرباح الشركات، وتسعى من خلالها الحكومة إلى تحصيل 5 مليارات درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، لتمويل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة.
وبالنسبة للموظفين والأجراء، سيتم اقتطاع هذه الضريبة شهرياً من المنبع، كما يتم الأمر بالنسبة للضريبة على الدخل، وذلك بنسبة 1.5 في المائة من صافي الدخل الذي يساوي أو يزيد عن 240 ألف درهم سنوياً.
ولن تطبق هذه الضريبة على نسبة كبيرة من الأجراء في القطاع الخاص، إذ تُشير الأرقام إلى أن أكثر من 92 في المائة منهم غير معنيين بها، لأن غالبيتهم يتلقون أجراً لا يصل إلى المستوى المطلوب لتطبيق الضريبة.
وبالنسبة للموظفين العموميين، يتجلى من تحليل معطيات الموارد البشرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نسبة المعنيين بضريبة التضامن لا تتجاوز 1.75 في المائة، وهي النسبة التي تتلقى أجوراً صافية شهرياً تفوق 20 ألف درهم.
وبالإضافة إلى الموظفين والأجراء وأصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية والمهنية، فإن الضريبة التضامنية تشمل أرباح الشركات، إذ ستطبق المساهمة بنسبة 1.5 في المائة على الأرباح التي تتراوح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2.5 في المائة على الأرباح ما بين 5 و40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق ربحاً يفوق 40 مليون درهم.
جدير بالذكر أن فرض الضريبة التضامنية جاء بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الموارد المالية للدولة، وبررتها الحكومة بضرورة توطيد قيم التضامن في الأزمات تجسيداً لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.
وينص الفصل سالف الذكر على تحمل الجميع بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
ها من يتقاضى 3000درهم موظف أو حتى 6000درهم؟…فقط شخص يواجه عملاقا يدعى الفقر بصدر عار ….في انتظار أن يقضي نحبه
يجب تعميم المساهمة على جميع الموظفين والذين يتجاوز أجرهم 4500درهم شهريا ولمدة لا تقل عن سنتين وبنسبة لا تقل عن 10%.
واغلب الظن أن المنتمين إلى التعليم ستجدهم مرحبين بالفكرة.
ولماذا كل هته القرارات, والامر سهل جدا ولايتطلب سوى الشجاعة والوطنية وهو اعدام ناهبي المال العام والمرتشون الكبار في الساحات العمومية للمملكة ,وبهذا سنزدهر و نتقدم الى الامام.
صافي غير لي تايشد 20.000 درهم راه لاباس عليه؟ ماعندو كريديات ماعندو مصاريف دراري، حرام إشيط شي حاجا لدواير زمان؟ فوقما تاتحفا لهاد الحكومة تاترجع للشعب. الله إعفو علينا منهم يا ربي.
موظف أو أجير يربح 240000 درهم تطبق في حقه نسبة 1,5% وآخر يربح ما بين مليون و 5 مليون تطبق في حقه نفس النسبة 1،5 ٪. أي منطق هذا وأية عدالة جبائية هذه؟
المبادرة جيدة و نتقبلها رغم صعوبتها، لكن بالمقابل لا بد من مراجعة رواتب الوزراء و البرلمانيين و علاواتهم الضخمة و كذا الأموال الطاءلة التي تصرف على كرة القدم و كذا لابد من استرجاع الأموال المهربة للخارج ولايجوز للموظف البسيط ان يتضامن وحده في هذه الظروف الصعبة. وشكرا على النشر
المقال لم يتطرق للمتقاعدين !! هذا الصنف الذي كان يطمع في الإعفاء من الضريبة على الدخل هو الآخر معني بالمساهمة التضامنية.
كم مدة تطبيق هذه الضريبة؟ هده السنة فقط؟
الله يبارك ويكمل على خير؛ كلشي يعيش ويربي الريش بخير وعلى خير ماشي عيب التضامن مع كل محتاج ، ولما لا تغطية اجتماعية وصحية لكل المواطنين والمواطنات بمساهمة أثرياء الوطن الله يزيدهم من فضله ؛ وبالأخص أصحاب الكسب الحلال؛ أما الناهبين وأبناء الناهبين ورثة الإستعمار وكل المفسدين فلن نسمح لهم في قرش واحد سواء في الدنيا أو في الآخرة.
لو الدولة اضافت على هذا الاقتطاع الذي لا يهم الموظف البسيط..والحمد لله لاول مرة نرى هذا ..لانه هو الحائط القصير دائما في كل اقتطاع…لو اضافت الدول الضريبة على الثروة و الغنى …والرفاهية…. لامتلات صناديق الدولة وليس صندوق واحد..لاننا نجد عند الكثير من مواطنينا غنى فاحشا مصدره مجهول..لا يعرفه الا هو وعائلته الصغيرة ( الزوجة زالابناء ) التي يتقاسم معها هذا الرزق (الحرام )….لكي يستتر ولا يظهر الاثر الكبير لثروته…عند المحاسبة..( والحقيقة ليست لدينا محاسبة ..فالنهب مباح والخيانة مفعول بها ..والسرقة نحن اصحابها ..لا خجل..) ..فالضريبة على الثروة واجبة في حق الاثرياء ..لان لهم الكثير …وقادرون على اداء هذه الضريبة دون ان ينقص من غناهم شئا …ويرجع خيرها على البلاد وفقراءها..ان فعلا طبقت كما ارادوا لها….
الاقتطاعات تقفز من الجيوب عوض الوصول إليها.أو لنقل ترفض او تُلزَم بعدم الدخول إلى حيوب اصحابها ..