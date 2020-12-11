اكتساح "نون النسوة" للناجحين في "مباراة التعاقد" يثير جدلا تربويا

اكتساح "نون النسوة" للناجحين في "مباراة التعاقد" يثير جدلا تربويا
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:00

مُسترعيا انتباه متتبعي الشأن التربوي بالمغرب، لم يمر الإعلان عن أسماء الناجحين في مباريات “أطر الأكاديميات” دون أن يفتح سجال التفوق بين “الإناث والذكور”؛ فقد اكتسحت نون النسوة نسبة النجاح بـ83 في المائة، مقابل 17 في المائة فقط للذكور، وهو ما اعتبره البعض بحثا عن كسر شوكة “تنسيقية المتعاقدين”.

هذه القراءة، ترى فيها فاعلات نسويات استمرارا لفكرة الذكورية والاستهانة بقدرات المرأة، لكنهن لا يعارضن فتح نقاش حول إمكانية حصول تزوير، خصوصا أمام ارتفاع النسبة، وانتشار قراءات تفيد اعتقاد الوزارة بأن المرأة مصنفة مع من لا يهتمون بالاحتجاج، معتبرة ذلك خاطئا، والدليل يقرأ من الميدان.

سؤال ثانوي

خديجة الرياضي، فاعلة نسائية رئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، قالت إن “السؤال الحقيقي هو: هل تم التزوير؟ هذا هو ما يجب البحث ضمنه”، مضيفة أن “من نجح لا يهم، التزوير هو الجريمة في هذا الباب، أما التفاصيل فهي ثانوية”، معتبرة القفز على هذا السؤال لمهاجمة جنس معين، نوعا من الذكورية.

وأوضحت الرياضي، في تصريح لهسبريس، أن طرح هذه المقاربة التي تتحدث عن كسر الاحتجاجات ثانوية أمام سؤال التزوير، مسجلة أن “الدولة قد تعتقد بهذا فعلا، لكن قياس الميدان يكشف التحاق النساء بكافة مواقع التنديد والاضراب، في جميع المجالات، وذلك رغم عراقيل النظرة الذكورية والاستهزائية”.

وطالبت الرئيسة السابقة لأكبر هيئة حقوقية مغربية بالعودة عاجلا للسؤال الأول، والبحث مليا في مسألة التزوير، مشددة على أن “النساء حاضرات بقوة داخل ميادين الاحتجاج، ولا يمكن القفز على هذا المعطى”، وزادت أن “التدخل في النتائج دائما هو الفكرة التي تطرح كل موسم، وليس من نجح”.

أمر غير عادي

عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات، قال: “لا جدال هنا بشأن عمل المرأة، بل المطلوب هو التمييز الإيجابي لفائدتها”، مقرا بالتوفق الملموس للإناث على الذكور في كافة المستويات الدراسية، والبداية من الابتدائي مرورا بالباكالوريا، ثم الجامعات المغربية.

لكن نسبة 83 في المائة، ووفق السحيمي، “مرتفعة جدا وتثير الشكوك بشأن نوايا الوزارة”، معتبرا الأمر محاولة لضرب احتجاجات الأساتذة المتعاقدين؛ “فالوزارة تعتقد أن التأنيث سيكسر الشوكة، خصوصا على المستوى التنظيمي، فنحن بدورنا نعاني جراء رفض الأستاذات الالتحاق بتنظيم ندوات واحتجاجات لأسباب متداخلة”، وفق المتحدث.

وأضاف الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الوزارة أقصت العديد من الأساتذة بسبب ميولهم السياسية، وهذا ملف مطروح للنقاش أمام سعيد أمزازي، مستغربا التحول السوسيولوجي الكبير الذي وسم المجتمع المغربي”، متسائلا: “هل في ظرف أشهر ستقفز النسبة من 55 في المائة إلى ما يقرب من 90 في المائة، أي الأغلبية الساحقة؟”

وأشار السحيمي إلى أن الوضع بالنسبة إليه غير عادي، والبداية كانت برفع سن التوظيف بالعقدة إلى 50 سنة، معتبرا أن “هذا لا يعني سوى الاستثمار في من تعب ولا رغبة له في خوض معركة كبرى ترتبط بالإدماج”، مؤكدا أن “هذا لا يعني رفض توظيف النساء، بل على العكس قياس لنوايا الوزارة الوصية”.

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‫تعليقات الزوار

122
  • amal
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    فعلا هذا ظلم كبييير في حق الأعضاء الأخرى التي تنتظر قبولها لاكتساح مجال التعليم

    -37
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  • سميرة
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    البنات راه كي خدموا من نيتهم و باغيين ياكلوا طريف ديال الخبز بالحلال، أما الدراري باغيين يترسموا و يتجوجوا على حساب التلاميذ و كايديروا الإضرابات و يقطعوا الدراسة على ولاد الشعب.

    -224
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  • عزوز
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    اللهم ارحم الغماري وجميع موتى المسلمين بارب… اعتقد ان النساء بطبعهن و في جميع الوظائف وفي اغلب الاحيان طائعات ولا يضربن ولا يتمردن بعكس الرجال ..والدولة تستفيد من عائدات التقاعد بعد وفاتهن مباشرة… (مسألة مادية وأمنية)

    171
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  • ostad
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    83% نسبة مرتفعة جدا، و لكن فعلا الذكور متخاذلون و الأغلبية لا تبالي بالتحصيل العلمي

    85
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  • Younes Yo
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    أعتقد و الله أعلم أن وراء هاته النتائج ما وراءها (…). لأنه لا يقبل عقل ان تكون نسب نجاح الذكور و الإناث شبه متقاربة في نسب النجاح في الإبتدائي و الإعدادي و الثانوي و الجامعي، بينما يختل هذا الميزان بشكل يثبر الشك في مسابقة الأساتذة المتعاقدين! و كل من ناقش هذه الفرضية يتهمومه ب "الذكورية" للأسف! المعروف أن الجنس اللطيف يميل للمهادنة و عدم التصعيد في الإحتجاجات إن فعلها أصلا. لا يمكن ان اكون ضد المرأة لأنها أمي و أختي و قد تكون ابنتي في المستقبل، لكن بعض المطلقات الداعيات لما يسمى زورا ب "المساواة" يهدفن لأشياء أخرى بعيدا عما يعتبرنه "نصرة" لقضايا المرأة

    126
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  • علي كريم
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    السلام عليكم
    نسبة النجاح بـ83 في المائة، مقابل 17 في المائة فقط للذكور

    نحن نطالب فقط بجعل النسبة 50%

    42
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  • كمال المنصوري
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    مثل هذه السياسات هِيَ التي تُنتِج لنا نساء عوانس…وْالفاهم يفهم!

    154
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  • التازي
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الحكومة والشركات بصفة عامة عندهم الربح ف توظيف النساء على الذكور وهادي ظاهرة خطيرة على المجتمع حيت غادي تزاد نسبة البطالة فصفوف الذكور وهادي غادي تنعاكس بدورها سلبا على المجتمع وغادي تولد الجريمة والسرقة والفساد وازدياد نسبة العنوسة عند النساء حيت الرجال اللي باغيين يتزوجوا مالاقيينش خدمة النساء مخلاو ليهم واولوا غايبقاو ينشوا الدبان فالدروبة راه خاص الدولة تعيد النظر فهاد المسألة النساء يحتاكرو كاع الوظائف ايوا والرجال شنو يبقاو يديرو ؟ ماشي عدل وماشي معقول هادشي

    130
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  • med nador
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    ملاحظة ياك كاع شفنا النقيل وتسريب الامتحانات التحليل المنطقي الوحيد هو ان نون النسوة كينقلو حسن من الذكور و الاناث عندهم حظوظ اكثر فشفوي لان اللجنة كتكون غير من ذكور

    101
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  • FENANE
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    هو التعاقد يا أهل التعليم لا العلم جريمة بشعة في حق رجال ونساء التعليم ،كاد المعلم ان يكون رسولا،ٱنظروا الى الشارع العام والتصعيد القاءم بين اهل التعليم والوزارة؟؟؟ انكم فاشلون في التنازل عن حقوقكم الكونية و المقننة دستوريا.

    -10
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  • Sami
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    نعم هناك تزوير ومحابات بين المترشحين، اما مسألة التأنيت فهي سياسة كسر شوكة المتعاقدين، لان الانات يعملون باجور بخسة. انا كمتظرر من مباراة التعاقد الاخيرة لن أسكت عن حقي إذا لم تحرك الوزارة ساكناً

    27
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  • الدكالي العمامني
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    شغلو الذكور فهم سيتزوجون بالإناث وسيحمىون هم الوالدة والإخوة وسيصرف على بناته وأخته إذا تطلقت فهو المسؤول عنها .

    25
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  • خالد اف
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    من طبيعة الحال سيقولون يريدون كسر شوكة تنسيقية التعاقد لأنهم لم يستسيغوا نجاح الأنثى وتفوقها.من يكسر شوكة تنسيقية التعاقد هو الذكر اللذي يفشل في كل الشيء في الدراسة في الامتحانات ولا يريد أن يجتهد وليست الأنثى التي تتفوق في كل شيء

    -35
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  • marjane
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    صحيح شهدنا في السنوات الاخيرة ارتفاع المعدلات وكدالك نسبة النجاح لدا الانات حيت اصبحن يحتكرن المراكز الاولى ولاكن بفارق طفيف اما هذه الاحصاءات فعلا تدعو الى الشك . سنة 2006 في القسم الدي كنت ادرس فيه حصل جميع الفتيات على اعلى معدل في التربية البدنية م وكالك سنة 2002 في الاعدادي مع العلم ان الذكور لديهم قوة جسمانية وصلابة حلل وناقش

    20
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  • بشار
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الرجال هم القوامون على النساء شرعيا و قانونيا، و هذا المعطى من شأنه تكريس الاختلالات الاجتماعية الحاصلة و خاصة على مستوى الزواج و سوق الشغل. تهميش الرجال بهذا الشكل سيجعلهم عالة على النساء، و هذا وضع لا يسر.

    15
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  • LAHCEN2020
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    هذا يشكل صدمة قوية في نفوس الشباب خصوصا العاطلين منهم , مساكين سنوات ينتظرون فرصة عمل من أجل اعانة عائلتة وأبنائه , وفي الاخير تأتي فتاة لم تبلغ بعد سن العشرين وتأخذ منصبه بدعوى أنها أنثى… حسبنا الله ونعم الوكيل .هذه من علامات الساعة العيلات اخدموا والرجال مساكن لعلهوم المسؤولية ميخدموشش …هذا ظلم وهذا هو العنف الحقيقي ضد الرجل المسكين الذي لم يعد يضرب له أي حساب …حسبنا الله ونعم الوكيل.ز

    19
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  • khalid
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    السلام عليكم لا اتفق مع ما جاء في هذا التقرير .لان في الآونة الاخيرة بدأت المس جدية الإناث على الذكور في المسار الدراسي بحكم عملي في الحقل التربوي .وبذلك ارى ان النتيجة عادية و عادلة.والنتيجة تثبت نجاعة الإناث

    9
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  • عجيب
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    ما فعلته شركات الحي الصناعي بتقديم توظيف الإناث على الذكور لقلة مطالبة الصنف الأول بالحقوق والصبر على الظلم والقهر…هو نفسه ما تسعى وزارة التعليم لفعله.

    42
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  • محمد
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    انا رجل تعليم
    بالاستقراء والممارسة ،
    العنصر النسوي في المسارات الدراسية اكثر حرصا ومعقولا وعملا من العنصر الدكوري
    وهذا حتى في مجال الهندسة والطب والاقتصاد
    فلا غرابة في ذلك

    15
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  • سعيد
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    حتى في المدارس العليا تجد الاناث اكثر تتويجا
    لسبب وحيد هو ان الاناث اكثر اجتهادا من الذكور

    21
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  • nasser
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    Je ne suis pas surpris pour autant, le niveau d’Eudes voire d’intelligence a changé de camps depuis au moins une décennie, je suis chef d’entreprise et les filles sont compétentes, organisées solidaire entre elles et qui aide au développement de l’entrepris.
    Il faut voir au niveau des métiers techniques elles sont extraordinaires
    BRAVO mes dames

    14
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  • محمد
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    اتسائل هل نسبة نجاح الإناث في البكالوريا هي82% مقابل الذكور؟
    نفس السؤال في الإجازة..
    و في مباريات التوظيف الأخرى هل نسبة نجاح الإناث تصل ل82% ؟
    غي فمبارة التعليم (التعاقد ) ؟ علاش زعما ؟ واش مابكونش تدخل من الدولة لكبح اضرابات هذه الفذة؟

    7
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  • الدوران في الشوارع سبب الرسوب
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    83 فالمىة ليست مرتفعة جدا لأن الذكر عوض أن يجلس في المنزل لي يراجع دروسه كي ينجح في الامتحانات مثله مثل الانثى يتجول في الشوارع وطيلة النهار في المقاهي من مقهى لمقهى ليس كالانثى التي تجلس في المنزل حتى تنتهي من مهامها سواء شغل المنزل أو الحفض لدروسها وبعدها تخرج أم أن الذكر يريد أن ينجح دون حفض أو بذل مجهود.اتركوا لهم المقاهي التي يتسكعون فيها ليل نهار تنجحهم

    24
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  • عبد الهادي
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    حسبنا الله ونعم الوكيل ماهذا الحيف الذي يمارس ضد الشباب الذكور

    -3
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  • منير
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الجميع يعلم على أن مباريات التعليم يشوبها الغش في الإمتحانات. الأغلبية الساحقة تغش.
    ضعف كبير جدا في قدرات الأغلبية من الناجحين لي التعليم، تجد الواحد منهم والله لا يستطيع أن يتحدث ولو دقيقة باللغة الفرنسية، والمضحك أنه نجح ويدير المستويين الخامس والسادس فرنسي.
    هزلت حقا، والأخطر من كل هذا وذاك، مباشرة بعد خروجهم من مراكز التكوين يفكرون في مواعيد الإضرابات كي ينظموا لها. وفي نظر الحكومة فالنساء يعتبرن الأسهل من أجل السيطرة عليهن.

    -3
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  • مغربي
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    السبب في ارتفاع نسبة نجاح الإنات في مباراة التعليم يعود لتفوق واجتهاد ومتابرة الإنات في الإعداد للمباراة. وحتى لو افترضنا أن هناك رغبة في كسر شوكة الإضرابات فأنا أتفق مع هذا الطرح. من الأفضل توظيف أستاذات يكرسن جل وقتهن لتدريس التلاميذ عوض توظيف ذكور لا يهمهم سوى التكاسل والاحتجاج.

    17
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  • ملاحظ
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    أقسم باللذي لا اله إلا هو القضية ليست لها علاقة بالكفاءة ، هناك تعليمات لتوظيف الاناث أكثر ، ومن يقول غير هذا فليحمل وزر المظلومين وعند الله تجتمع الخصوم .

    10
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  • N.H
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    عرفتو شنو ديرو خليو الإناث يخرجو يخدمو و الرجال ييركو في الدار و يتسناو الإناث يجيو يخطبوهم….لا حول و لا قوة إلا بالله هدشي ولا كيخلع لقد إقتربت الساعة

    14
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  • Abdoy
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الجد و المثابرة و الرغبة و الإرادة وراء هذه النتائج أما ما دون ذاك فهو……؟

    -6
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  • Ismail ismail
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    أقسم بالذي لا إله إلا هو ، أن هناك تزوير وليس هناك تكافؤ فرص ، أمضيت سنة في المراجعة وشرح جميع الدروس والمراجع للمتبارين والمتباريات في مجموعات واتساب للمراجعة ، واجتزت الكتابي بنجاح ونقطة مرتفعة ، واجتزت الشفوي مجيب عن كل الأسئلة بمديرية الرباط ، لأتفاجأ في الأخير بعدم وجود اسمي واللائحة بها فقط الإناث ومعضمهم انا من شرحت لهم كل المجالات المتعلقة بالمباراة.
    للأسف هذا يفقد تقتنا بوزارة امزازي وتخاذلهم ،اين المنطق ؟!

    44
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  • بنت الرباط
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    صراحة كان خاص على الاقل تساوي نسب النجاح بين الجنسين. و فعلا توظيف الاناث اكثر من الذكور سيخلخل توازن المجتمع. الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. والدولة مطالبة بالعدل في التوظيف …على هاد الحساب خاص النسا هوما اللي يمشيو يخطبو ويصرفو على ازواجهن و الرجال يربيو الدراري في الديور !!!
    انا كانثى لا ارضاها لبنات و اولاد بلدي …

    32
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  • بغض النظر
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    بغض النظر عن من يهيمن من الجنسين إلا أن المباراة شهدت حالات فاضحة من الغش والمحسوبية والزبونية.
    يجب نزع الإمتحانات من يد الأكاديميات لأنها أصبحت سلعة تباع وتشترى ويجب على الوزارة تحمل مسؤولياتها وعدم التملص وجعل مصير آلاف الشباب في يد سماسرة النيابات.

    25
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  • رأي خاص
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    والنتيجة المستقبلية ارتفاع العنوسة وعزوف الشباب العاطل عن الزواج

    12
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  • مجاز منذ 18 سنة
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    لو افترضنا أن هذه النسبة الكبيرة من النساء ولدن في نفس الفترة وأخذن عطلة الولادة (ثلاثة أشهر) من سيقوم مقامهن. هناك خلل في منظومة التربية والتكوين أصلا، وسيزيد إن شاء الله بهذه السياسات العشوائية.

    12
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  • ع الله
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    كل شيء فيه السياسة لا تتعبوا انفسكم

    10
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  • ابن البناء
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    Le féminisme de l
    enseiseignement ménera probablement une entrave du système éducatif.
    Due a la particularité du sexe feminin caractérisé par la non continuité de la longue haleine.
    La pertinente propriété du métier corvéable : l enseignement
    En dépit la cota du sexe s impose
    Enseignant

    3
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  • عبد الله
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    نسبة النجاح الانثوي تفوق نسبة الذكورية وذلك من اجل ترسيخ سياسة التعاقد في المجال التربوي بالاضافة إلى افساد المنظومة ككل، فالمراة حين تتزوج يقل مردودها أكثر من 50 في المائة، هناك جانب اجتماعي، يردن من وراء هذا التزوير نشر العنوسة وعدم انجاب الاطفال، كذلك نشر ما يسمى عشق التلميذ بمعلمته أو أستاذته كما هو الشان لرئيس فرنسا حين عشق استاذته، إنها عملية مدبرة الغرض منها رمي الرجال في الشارع أو جعلهم عبيد في النجتمع ولله في خلقه شؤون….

    -4
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  • لوسيور الامازبغي
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    سيتدهور التعليم.بسبب توظيف النساء.
    تعريب+ نساء= تعليم في ذمة الله…نسبة نجاح القوارير تشبه نسبة التصويت على الدستور ..سياسة عرجاء تنتهي بكوارث..سياسة ترقيعية..يجب ربط الوظاىف بالمردودية والسلام..اصبحنا اضحوكة .سياسة تضحك حتى العنصر النسوي

    -9
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  • أيمن
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    لا والو…غير كنتأمل في نفاق بعض الذكور…لو كان العكس لقام نشطاء و سياسيون و تربويون وقالوا هذا ظلم واقصاء للمرأة، لكن ارى ان هذه ضرورة أمنية و مادية…فالنساء اغلبهن تابعات وخاضعات للسلطة حتى وان انتهكت حقوقهن شريطة ان تكون الجهة عبارة عن مؤسسة وليس شخص وبذلك لن يصدر عنهم أنين لضعفهم و اذعانهن أمام ذلك.

    -4
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  • gch
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    السلام عليكم
    بصفتي رجل تعليم أرى أن هذه النتائج جد طبيعية. لأن تفوق التلميذات والطالبات أصبح أمرا واقعيا.
    السؤال الحقيقي، لماذا فقد الذكور الرغبة في التحصيل والتفوق. وهنا الأسئلة الاجتماعية والسياسيو وغيرها تطرح.

    -2
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  • اميمه نعيم سلا
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    شهادتي في كلمة. حق رغم اني مواطنه مغربيه موظفه مند 10سنوات انتمي لحزب السيد المحترم بنكران ويشرفني ان انتمي لحزب العداله وتنميه والجناح دعوى توحيد والإصلاح َارجو من جميع لمغاربه تصويط لحزبنا نظيف طاهر متوازن المشكل في مناصب نساء هي كترت شوهد لمرض او عند عطله لولادات تتعطل مصالح لمواطن تتعطل دراسه تلاميذ ومن يشكك في تعلقي يزور آلاف مدارس لعموميه الادارات المغربيه زد عن ذالك مند نتشار كرونا تقريبا جميع الادارات أصبحت فارغه من نساء بقاو فيه غير رجال عدي حقيقه لاغبار عليها مني أن وسير الله يسمح لينا خلصنا نحلو فلوسنا ال كن نطالب بالمساوات في كل شي نعرقو ونيبوه بدراعنا والله ولي توفيق

    -52
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  • Bihi
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    ستنعكس الآية يجب على الذكور البحث عن المناصفة وانتظار الخاطبات

    6
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  • ادريس
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    حتى تفوق الأنثى في الابتدائي حتى قبل أن تصل المراحل الجامعية مرده كسر شوكة المتعاقدين.قولوا شي حاجة منطقية وباركا ما تقلبا على تبريرات واهية باش تلصقوهم في الآخرين وعطيو التيساع الدوران فالزناقي والمقاهي واجتهدوا إلا بغيتوا تفوقوا بحال الإنات أما كل مرة تبرروا الفشل ديالكم على الغير بهاد الشكل راه عمركم ما توصلوا لفين

    -1
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  • Ali
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    كي تكون الصورة أوضح.
    هل تعرف نسبة المشاركة بالنسبة للذكور و بالنسبة للإناث، و إن أمكن حسب الجهات.
    نفس المعطيات يجب أن تعرف بما يخص النجاح

    4
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  • أشرف نوري
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    أمام إحتكار العنصر النسوي للمناصب، بإسم الرجال أطالب بالكوطا ـ فيفتي فيفتي

    0
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  • الحسين
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    المرجو من أصحاب القرار جعل هذه النسبة يعني 83٪ في مقاعد البرلمان وكذلك 83 ٪ من أعضاء الحكومة. ولكم ..

    5
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  • اب مجاز
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    حكى لي ابني بحسرة ماوقع فقلت في نفسي وانا اتذكر احدى سكيتشات يقول الفتاة مقابلة قرايتها فرد الاخر والشاب؟فقال الشاب مقبلها

    1
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  • Fathi
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    اذا ظهر السبب، بطل العجب.. كل ما في الأمر أن البنات يتنافسون ويحرصن على ارضاء عائلاتهن، و يتنافسون أشد التنافس، وأحيانا نرى بعض التلميذات لما لا تحصل على معدل مرتفع تبكي، وحين يعاتبها استاذها على عدم الانتباه ويهددها بخصم نقطتين تبكي وتسارع إلى الاعتذار، بينما أصحاب الحلاقة الشواء والسراويل الممزقة يقابلون النقط الضعيفة بكثير من الاستخفاف، بل وأحيانا بالضحك الابله. كما أن بعض الأمهات وبعض الآباء اسهموا في إفساد سلوك أبنائهم من الذكور حين انحازوا إليهم على حساب الاناث، وعاملو هم معاملة محاباة فظة

    11
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  • مصطفى
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    بالنسبة لنجاح الإناث في المباريات امر عادي لكن النسبة هي المبالغ فيها وأقول لكم بصريح العبارة أنه خلال تجربتي في ميدان العمل فالرجال أفضل هذا ليس تحقيرا للمرأة ولا نقصا من إمكانياتها خصوصا بالنسبة للنساء المتزوجات

    3
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  • لهويشري عبدالصادق
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    يجب نشر نتائج الإختبار الكتابي لنرى نسبة نجاح كل جنس ثم نأتي للاختبار الشفوي، هذا الأخير يعتبر سلاح توجيهي في بعض الحالات

    4
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  • sans surprise
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    en tant que ex enseignant sup,je confirme qu"en classe les 2/3 des étudiants admis étaient des filles dont la plus part travaillent bien,le résultat de ce concours n"est pas surprenant,mais il y a un mais:on devait séparer les deux :au concours d"entrée moitié filles et moitié garcons,car demain les filles de rang élevé auront des difficultés à trouver un mari de leurs niveaux,aux sociologues de se pencher sur ce probleme qui se pose aujourd"hui

    -4
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  • said
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    العنصر النسوي في جميع المراحل الدراسية يكون متوفقا و بكثير من العنصر الدكوري و خصوصا في المراحل الجامعية وهدا واقع لا مفر منه .واللدين يشكون في دلك يقومون بلمحة في نتائج الجامعات و المدارس العليا.

    4
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  • hamid
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    أقسم باللذي لا اله إلا هو القضية ليست لها علاقة بالكفاءة ، هناك تعليمات لتوظيف الاناث أكثر ، ومن يقول غير هذا فليحمل وزر المظلومين وعند الله تجتمع الخصوم .

    1
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  • استاذة
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    بصفتي اعمل في مجال التدريس اؤكد ان هذه النسبة عادية و منتظرة. لانه في القسم الواحد مثلا من الاقسام التي ادرس لمادة ع ح أ ثانوي، و بالرغم من وجود نفس العدد من الاناث و الذكور، ألاحظ أنه في كل فرض أغلبية الحاصلين على المعدل و النقط المرتفعة من الاناث، و أغلب من يقوم بالواجبات المنزلية من الاناث، و تجد دفاتر التلميذات منظمة و الخط جميل مع المشاركة في القسم. بينما أغلب التلاميذ إن لم أقل الكل في بعض الأحيان لا يهمهم تتبع الدرس أو فهمه، بل و كتابته. لا يأبه للمشاركة او إنجاز الواجبات، للأسف. الانثي اصبحت واعية أنها لكي تكون مستقلة بذاتها و ألا تتعرض للإهانة من طرف الذكور (الزوج في المستقبل مثلا)، فالدراسة هي الحل الوحيد لكي تضمن العيش الكريم بدون الحاجة إلى شفقة من أحد. هذا رايي.

    9
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  • frism
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    la rentabilité des enseignantes à long terme est a discuter..au début elle sont sages obéissanttes et travailleuses mis après 40 ans le rendement des enseignants homme est supérieur certe..on est plus dans l'égalité des chances c'est un envaissement de de la femme dans plusieurs métiers ( enseignante, infirmière, secrétaire, caisse,…) les jeuns hommes diplômés sont perdus.. l' état a intérêt à revoir ça politique au moins 50% femmes 50% hommes..juste un point de vue

    2
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  • كلافطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    توظيف النساء واقصاء الرجال في البلدان العربية والاسلامية هو سياسة عالمية مفروضة و وراءها ايادي وقوة نسوية خفية والهدف سحق الرجل الشرقي واذلاله بالبطالة وقلة ذات اليد وكسر أنفته وعرقلته كي لا يفكر في الزواج وتأسيس أسرة فيشكل تهديدا لمصالح هذه القوى الشيطانية التي تسعى لافساد الاسر والمجتمعات واكثار العنوسة واخراج المرأة للعمل والهائها عن مهمتها وتعريضها للضغوط والاكراهات الجنسية في سوق العمل فالرجل حين يتوظف فأول شيء يقوم به هو الزواج..هذه السياسة المعادية للرجال ليست مفروضة في الغرب ولا في فرنسا ولا حتى في امريكا التي لا يفسح المجال للنساء فيها بالتغول على الرجال

    0
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  • كبور
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    شئ عادي حتى في الإمتحانات المهنية للوزارة نسبة النجاح العنصر النسوي تكون مرتفعة

    7
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  • khalid
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    لوكانت بين 60% و70% لك ان الامر عادي نوعا ما وقبلنا ان الاناث تفوقن ….لكن 83% كبيرة جدا وتبعث على الشك في مصداقية المباراة

    -2
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  • عادل شو
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    ليس لدي ما اعلق به فقط اثار انتباعي تعليق sami الذي قال انه ضحية امتحانات هاتن الستة. بالله عليكم اخطاء املائية بالجملة في تعليقه و يريد ان يصبح رحل تعليم.

    8
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  • محمد
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هدا مفهوم وواضح وضوح الشمس فالمرأة اليوم مقبولة في جميع المجالات وفي جميع المهن لأنها تقبل بأجر بخيس ولان أرباب العمل لا يردون الا النساء وانتم تعرفون لمادا فأنا شخصيا لا اعترف بزواج رجل بامرأة تعمل لان ذالك الزواج لم ولان يكون عن حب او عن عشق بل عن طمع (نتعونو على الزمان) أين الحب في هدا وبالنسبة للعمل فا80٪ من النساء يعملن مع الرجال وانا لا أرضا ان تخرج زوجتي من المنزل وهي ساعة في البيت تزين وجهها اما العطور لا حديت ولا حرج لكي تذهب إلى العمل مع رجل غريب ياسلام ويقول لها عطر جميل يا سلام على راءحة فنظري من يرضا بهدا فانه ليس برجل فيشبه للرجال فقط ولا غيرة له فمايهمه هو ماقلته لكم نتعونو على الزمان وفي المساء تأتي الزوجية شبعانة جماعة مع الرجال وتقول للزوج العشا خارج البيت ياسلام تجد رجلا لم يأكل وجبة من يد زوجته ولا يتكلم وعندما يتكلم تقول له لست وحدك من كنت في العمل ههههه ياله من زواج هاهو يتقاضا أجرا من فكرته الأولى قبل الزواج وعندا المساء داك العطر وسباغة الوجه قد ازالات في العمل فلا يجب تجديدها عند النوم ههههه

    1
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  • إلى بشار
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    إلى بشار اللذي يقول أن الرجال قوامون على النساء.الذكر اللذي يقصده الله في الآية أنه قوام على النساء هو اللذي يتقي الله ويعرف ما له وما عليه ولا يدخن ولا يقوم بالمتكرات وليس الذكر اللذي يتسكع طيبة النهار في الشوارع ويكذب وينافق وبعد دخوله إلى المنزل يتفرعن على أهله وحتى والديه لا يطيع اوامرهم ويفعل ما يحلوا له وهذا الصنف الثاني اللذي ذكرته هو ما نراه الآن بيننا وبكثرة فارجوك لا تفسر الدين على هواك أو على الأقل لا تتكلم عنه إن لم تفهم تفسيره

    11
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  • محلل
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    نعم صحيح القتاة تدرس جيدا وتنجح في مباريات التوظيف ( وخصوصا الوظائف السهلة كالتعليم ) ، لكن عندما تصبح موظفة يبدأ مسلسل التغيب عن العمل ، والبحث عن ساعات العمل أقل و يبانو فيها التلاميذ خايبين امامربيينش و……
    وابحثوا عن الاحصائيات من الأكثر مواظبة هل الإناث ام الذكور؟ وستجدون عكس نسب النجاح، والوظيفة في التعليم مستقبلا يصدق عليها المثل الشعبي " المزوق من برا آش خبارك من لداخل "

    -3
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  • محمد جام
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    لقد دخل المغرب النظام العالمي بكل ايجابياته و سلبياته و ما على الشعب إلا اتباع الأوامر حتى يفتح الله من عنده. أو الفتنة كما يحدث لباقي الشعوب المتمردة. أي حياة الذل أو ميتة الكلاب.

    يريدون انهاء الرجال قوامون عن النساء.
    حتى يصبح الرجل مثل المرأة. و هذا يعني زواج الرجل بالرجل. و الباقي الجميع يعلمه.

    لنجد أن المال هو سبب جميع الفتن

    -5
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  • Réaliste
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    أنا كى لبرالي أنادي مايكون لا تمييز لا quota لا حتى حاجة، لعندو شي حاجة يجي ياخدها. أي حاجة غير الاستحقاق غباء وتدمير للوطن. إلى كانت النتيجة 50/50 أو كلها رجال أو كلها اناث مكيهمنش. هؤلاء الجمعيات اساتذة في النفاق، إكتساح الرجال عندهم دكورية وسلطوية، أما إكتساح النساء فهو إستحقاق ويجب على المجتمع كامل يفتخر به، تباً للمنطق. أما من يقول بتفوق النساء على الرجال في التحصيل العلمي خصوصاً بعد البكالوريا، جميع مدارس الهندسة والأقسام التحضيرية 80 في المئة دكور والاحصائيات موجودة للعموم.

    -1
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  • القصراوي
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هذه النتيجة طبيعية يكفي الرجوع قبل المباراة إلى سنتي البكالوريا و بشهادة الجميع البنات أكثر جدية و اجتهادا و إلتزاما من الأولاد و أنا لي تجربة في التعليم أشهد بذلك. الذكور ولاو عاطيينها غير للهو و الشغب داخل الأقسام و التسكع و الفهامات الخاوية و لإدمان الهواتف ولا يسمعون لا لوالديهم و لا للأطر التربوية.

    9
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  • محمد الوطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    بعض النظر عن: هل وقع التزوير ام لا؟ فإن الإناث لهن كفاءة عالية بالمقارنة مع الذكور في مجال التدريس، إضافة إلى ذلك كل من عرفته أنا شخصيا يستحق ان ينجح حالفه النجاح.

    9
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  • said
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    اغلب الناجحات حاصلات على الاجازة هذه السنة .في حين ان اصحاب التجربة تم اقصائهم ظلما . انا اجتزت المباراة عدة مرات في شقها الشفوي ولم انجح . اعرف اصدقاء متكنين وكفاءة ولم ينجحوا .تم اقصاء الشباب الذين لهم حس وطني ويريدون خدمة الوطن وابنائه . كل سنة اجتاز ومتأكد من أجوباتي وفي الاخير صدمة لي ولأسرة الصغيرة .على اعتبار اني المعيل الوحيد لهم .لا حول ولا قوة الا بالله .

    -4
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  • hicham
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الأرزاق بيد الله. الله إعوض من تم إقصاؤه دون سبب.

    9
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  • استاذ مستغرب
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    مع كامل احترامي وتقديري لنساء التعليم صاحبات الضمير المهني الحي و هن معروفات عند زملاءهن في المهنة وعند اولياء التلاميذ. وبحكم تجربتي المهنية في التدريس(35سنة) لاحظت ان بعض الاستاذات لا يقمن بواجبهن بتاتا خاصة في المدارس العمومية. ولا تسمع اصواتهن في الاقسام الا حين يحضر المفتش الذي بيده نقطة الامتياز التي تعني رتبة جديدة وراتب جديد. ولا حول ولا قوة الا بالله

    -1
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  • rachida
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    السلام عليكم.سبب رسوب الذكور بالنسبة للصغار هو هوسهم بلعبة فاير فري التي يلعبون بها طيلة النهار حتى أنتم اعترفتم بعظمة لسانكم بذلك حيت قلتم أن هذه اللعبة لم تعد تتركهم يلتفتون لدروسهم وطلبتم من الدولة أن تحذفها لهذا السبب هذا بالنسبة للصغار أما الكبار كثرة تواجدهم في الشوارع والمقاهي ولا يدخلون إلى المنزل إلا وقت النوم والأكل

    7
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  • مدبوح
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    ادو السكار بش اخطبو الرجال المعطلون … ما مصير خريجي البرنامج الحكومي 25 الف اطار سيظل هدا الملف في رقبة pjd الانتخابات على الأبواب و ستخرج للشارع للتعريف بقضيتنا … و سنعتصم امام الولايات في كل الجهات … الشباب فقد التقة في العداالة و التنمية … حسبي الله و نعم الوكيل … حتى في التعاقد تم اقصاءنا عمدا … السبب لا أعرف… هل هناك توصيات من الوزير باقصاءنا ….

    -10
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  • لحسن
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    كلنا درسنا من الابتدائي إلى الجامعي والتفوق للذكور على الإناث يكون بنسب جد متقاربة. وحتى الآن ابني في الابتدائي الذكور هم المتفوقون وليس الإناث ودائما النسب جد متقاربة. المسألة لها أبعاد أخرى والإجابة عند الأكاديميات المنظمة للمباراة

    -6
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  • نورالدين المعتدل
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هنا على ما يبدو ومن المسلمات أن الذكور انثوها وتانثت والاناث ذكروها أنها القيامة يا ناس والذكر مستهدف بالجمعيات النسائية والأموات اصبحن يخترقن كل مجال حتى تخريب البيوت الزوجية.

    -7
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  • bouadel1966niza
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    نون النسوة ظهرت ايضا في لائحة المرشحين لاجتياز االامتحان الشفوي للحصول على الماستر في شعبة CCA بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بالمحمدية بنسبة اكثر من 90 في المائة. اليست هذه صدفة ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    8
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  • زيد
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    لاعلاقة للامر بكون النساء اذكى من الرجال فهذا الأمر مفروغ منه حيث أن الذكر منذ القدم هو من أسس اركان جميع العلوم التي تدرسها الانثى اليوم وتتبها بكونها مجتهدة فيها والأمر في غاية البساطة الجمعيات النسوية لها دور فعال هنا والوزارة ستستفيد من ذلك الان الانثى تعمل وتصمت المهم أن يكون لها ما تلطخ به وجهها من مستحضرات التجميل، شركة ليوني في بوزنيقة تنهج نفس السياسة هل يمكن القول انها ايضا تعمل وفق نسق الانثى اذكى من الذكر مع العلم أن هناك شباب حاملي الاجازات غيرها يتم اقصاءهم لمجرد أنهم ذكور فقط، واظن أن الدكتور جوردن بيترسون فسر سبب الهوس الذي اعترى التسويات حتى دفعهن للتضييق على الحكومات بجعل الانثى افضل من الذكر لا لشيء لمجرد أنها انثى ….

    -3
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  • وجهة نظر :
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    بشكل عام ادا قمنا بدراسة النتاىج المحصل عليها وفي جميع الشعب تقريبا ، سواء بمنظومة مسار او النتاىج للدراسة الجامعية ،فسنجد ان الاناث متفوقين على الدكور وبشكل واضح جدا ، الاناث يعطون وقتا اكثر للدراسة مند المرحلة الإعدادية ، اما الدكور بالرغم من توفرهم على نسبة جد مهمة من الدكاء ، يتم توظيفها وبكل أسف في اشياء سلبية …

    8
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  • أستاذ متعاقد
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    سنسمع قريبا وزير كلنا أبطال يقول : إنه من إيجابيات التوظيف الجهوي (التعاقد).
    و الله لم أعد أفهم شيئا من سياسات هذه الوزارة.
    20000*83% تعني أن الدولة ستوظف 16600 أستاذة مقابل 3400 أستاذ. لو افترضنا أن كل الأساتذة الذكور تزوجوا (على اعتبار أن أن الإناث لن يتزوجوا بعاطلين) فبهذا نكون من 20000 فرصة عمل حققنا فقط 3400 أسرة. في حين أنه في الماضي القريب كانت 20000 فرصة عمل تفتح 19000 بيت و تنقد 19000 بنت من العنوسة و إنجاب 38000 طفل (بمعدل طفلين لكل أسرة). لكن هيهات هيهات، فمسؤولي هذه الدولة يفكرون في ترشيد النفقات على حساب بناء الأجيال و لو كان الأمر بيد هذه الفتيات لكان زوج و طفلين خير لهم من وظيفة.

    -7
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  • hadi
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    تكافئ فرص مراءة توظف في تعليم ورجل في الامن

    -5
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  • نورالدين المعتدل
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    هذا يتزامن والدعوة إلى الحد من عنف النسأء الراجل غير يقرأها عليه يس رحمة الله وعليه العنصر النسوي رجعت الإدارات مطلية بهم يا سادة استعدوا للنظام العالمي الجديد بسيطرة المرأة على الرجل والأنظمة والجمعيات تحميها ،بالزج الرجل في السجون يجب توسيع السجون.

    -2
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  • مواطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    طبيعي لأن التحول الديمغرافي حاليا يسير في منحى غير مسبوق لولادات الاناث مقابل تراجع نسبة المواليد الذكور

    -5
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  • تك فريد
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    مزيان مزيان
    وفي القطاع الخاص بلا ما نهضرو راكوم عارفين
    اهربت لامريكا وبمجرد وصولي لامريكا جاتني فرصة نعمل تجربة عمل بانجلترا لنيل شهادة تجربة عمل تحت اشراف جامعة كيمبردج وطلبو مني نرجع للمغرب ندفع فيزا نمشي لندن نعمل شغلي وارجعت للمغرب ودفعت الفيزا ورفضوهالي القنصلية مرتين ولاحظت انهم كيقبلو الاناث فقط اما الذكور فيقابلونهم بالرفض.
    ارجعت بحالي لامريكا وخليت المغرب للعيالات يخدمو باش يديرو دار وطوموبيل ويعيشو احياتهم بلا راجل

    2
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  • الى الهاوية
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    التعليم في المغرب الى الهاوية…انا لله وانا اليه راجعون.

    -10
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  • أب يعتز بتفوق بناته
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    عندما كانوا يقولون المرأة ناقصة عقل ودين كان كايعجبكم الحال وفرحانين به وحتى واحد ماكان كايتستانكر هاد الكلام ويقول حشومة وعيب نقولوا عليها هاكا راها أمي واختي وابنتي والآن عندما قالوا الأنثى متفوقة لم تستسيغوا الامر.مجتمع ذكوري غريب بكل المقاييس يحب الخير لنفسه فقط أما للأنثى فلا

    2
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  • ايت واعش
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    البنات كيقراو مزيان وكيخدموا بالمعقول الدراري الله يهدي وصافي والناس لي عندهم دراري وبنات اولادهم كيقراو ره غا يعرفوا علاش….اتمنى تتولى النساء الشان العام برمته ..كما قال اوباما يوما

    4
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  • فوّاز
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    ما على الذكور إلّا التحوّل إلى إناث و سيكون العالم بخير.
    و تبقى الإناث عموما أفضل من الذكور و اندفاعهم المتهوّر. يريدون ليّ ذراع الدولة.
    المهم الإناث جديات صراحة!

    -4
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  • مواطن2
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    في رايي المتواضع وكما قلت سابقا على الدولة ان تخرج من الاشكالية وذلك بتكليف شركات متخصصة للسهر على جميع الامتحانات في المغرب لتجنب الغش والتدليس والمحسوبية والزبونية والرشوة. شركات بمستوى عال في الميدان وبشروط معينة يمنع معها كل تدخل مهما كان نوعه الى حين الاعلان عن النتائج وتسليم النتائج الى الوزارة المعنية والمعنيين بالامر في وقت واحد . وما دامت الوزارات المعنية هي التي تقوم بالمباريات وهي التي تعطي النتائج فشبهة التزوير والتدليس ستبقى قائمة ولو كانت الامتحانات نزيهة مليون في ال100. انه المغرب وكل شيء وارد وقد يكون لكل ما قيل فيه جانب كبير من الصحة.

    -4
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  • Aziz
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    طرح فكرة التزوير يعتبر قدحا ونقصا في كفاءة المرأة،واكتساحهن أي ميدان حق مستحق بكونهن أكثر مواضبة والتزاما في الدراسة.وأكثر الذكور كذكور النحل لا دور لهم الا في التلقيح.

    0
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  • اليزيدي
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    مما لاشك فيه ،كل تخطيط تنموي أوغيره ينبني قبل أية مقاربة على الجانب الأمني،وهذا بالطبع ما تهدف إليه وزارة التربية والتعليم بشكل لاغبار عليه،فهي تسعى بهذا الخيار القضاء على الاحتجاج(احتجاج موظفي أكاديميات التربية)،فرفعت من نسبة الإناث المقبولات(حوالي83/100)، كما أن الدولة في النهاية(أم الوزارات)،تكون قد قلصت من احتجاج التنسيقيات الممثلة لهؤلاء المدرسين،وهذا من شأنه أن يفاقم أزمة التعليم بل القضاء عليه بشكل ممنهج
    لذلك ستبقى بلادنا رهينة للتخلف و التبعية ،
    وخلاصة القول ،فهذه التخريجة مشتركة بين مختلف المكونات الحكومية ،وخاصة الوزراء التقنوقراط ،(الداخلية،التربية والتعليم،الأوقاف،،،).

    -4
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  • Ameen
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    نسبة النساء في المغرب اكثر من الرجال.

    -7
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  • مواطن 3
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    ( انث تسود) لعلى هذه هي الاستراتيجية الجديدة للسادة الساهرين على حقل التعليم . و يروم هذا الديداكتيك الاعتماد على الجنس الطيف السهل لتحيق الاستراتيجية البعيدة المدى من اجل توفير الموارد البشرية السهلة المروضة…/

    1
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  • عزيز
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    إلى المعلق زيد لأن الذكور في ذلك العهد اللذي ذكرته في تعليقك ماكانوش كايخليو الأنثى تقرأ وماكانوش كايسجلوها كاع فالمدرسة نهائيا باش تقرأ إذن كيفاش بغيتيها تأسس حتى هي وأنتما ابسط حقوق لها وهي الدراسة حرمتوها منها فذاك الوقت وماكنتوش كاتخليوها تمشي ليها.سول غير ماماك أولا جدتك واش الذكور كانوا كايخليو الأنثى تمشي المدرسة في العهد ديالهم أولا لا..اوا بلا ما تفوح تقول راه الذكور هما لي أسسوا حيت أنتما لي ماخليتوا الأنثى تقرأ باش تأسس بحالكم

    4
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  • mouadbarhaila
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    Les femmes et toutes les options sont plus intelligentes, donc cela le mérite, mais le problème doit accepter même les inconvénients de ce choix ,,(+ou bien ——)

    -4
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  • Khalid
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    Smart move, the regime is expecting a war. Females teach and males are drafted to be cannons fodder.

    -1
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  • مشاركة
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    بحكم اشتغالي في مجال التعليم بالمدارس الحرة ارى ان جل المعلمات هن نساء مما اكسبهم تجربة و حنكة في هذا المجال و جعلهم يجتازون الامتحان بسهولة بحكم انهم يعرفون كيفية القاء الدرس و تحضيره مسبقا و كذلك المنهجية التعليمية و التعلمية مما زاد من حظوظهم في النجاح

    -4
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  • خالد أف
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    إلى أب يعتز ببناته في حين لو كانوا يقولون أن الذكور هم لي ناقصي العقل والدين لوكان قلبوا الدنيا على فمها وما يتقبلوش تقال عليهم ولكن ملي كانت كاتقال غير على الأنثى جاتهم عسل على سمن.شوف غير دابا ملي قالوا بلي فشلوا في الدراسة قدام الإنات وشوف آش داروا.شداتهم الهيستيرية وما رضاوش إتقال عليهم هاكاك حساك كون كانوا هو لي كايقولوا عليه بلي لي ناقص دين وعقل وكمل من عندك آش غايوقع.أحييك على اعتزازك ببناتك حيت حنا أنا عندي جوج بنات متفوقات فدراستهم أما الولد عليها غير الدوران.مابغاش إقرا مابغاش إدخل لتكوين المهني

    4
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  • مواطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    كل من يقول الإإيناث يعملون بشكل أحسن من الذكور فهو مرفوع عليه القلم، كل ما في الأمر أن الإينآث عندهم عقلية احفظ احفظ احفظ و يعتمدون على الكمية بلا فهامة و للأسف امتحان التعليم مبني على الحفظ بواحد 90% ، الذكور تايتميزو باستخدام العقل أكثر بكثييير من الإيناث لكنهم معكآزين فيما يخص الحفظ و كل من يشكك فليقي ننظرة على الدراسات العلمية المعقدة و التي لا ينفعك الحفظ الحرفي فيها شيء مثل الإختراعات و الإبتكارات و جوائز نوبل و فيلد و غيرها سيجد أن هناك احتكار شبه كلي للذكوور و نسبة النساء شبه منعدمة، لو كان امتحان التعليم مبني على العقل و الحفظ بدل الحفظ وحده لرأينا النتيجة معكوسة هذا إن سلمنا أن النتائج شفافة و ليس هناك مخطط لجعل الإيناث تكتسح الوظائف لأنهم لا يطالبون بالحقوق و لا يحتجون و يقبلون كل شيء و ليس لديهم أي نزعة ثورية، جنس لطيف بحال الخريف و هذا تماما ما يريده الباطرونا و المسيرين

    4
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  • الحق في المعلومة
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    لوائح الانتضار يجب ان تنشر لا يعقل في المباريات الاخرى تنشر لوائح الانتضار الى في التعليم. نريد مزيدا من الشفافية الحق الوصول الى المعلومة هو حق لكل مترشح.

    -3
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  • امل
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    إلى 7 كمال المنصوري
    لا وجود لكلمة عانس سوى عند المتخلفين فكريا من الرجال
    هذه الكلمة لا تزعج سوى البائسآت فكريا من الفتيات.
    ان تشتغل الفتاة أو المرأة ولا تحتاج لأحد ماديا خير من أن تتزوج رجلا يهينها ولا يصرف عليها وقد تتطلق وتظطر للاشتغال في أصعب المهن كالتنظيف لأجل أطفالها.

    5
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  • ALHAK
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    لاحظت ان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021/2020 سلك التعليم الاتدائي

    افيي مدينتي بالشمال فيها بعض الاسماء لايستحقون النجاح لانهم لا يعرفون

    الفرنسية ولا الرياضيات بشكل مقبول بل ان بعضهم له اجازة في الدراساات

    الاسلامية لا يعرف بتاتا المصطلحات في الرياضيات ولا يستطيع

    التعبيرباالفرنسية

    اذن نجاحهم فيه شكوك و أن هناك تزوير وليس هناك تكافؤ فرص

    المحسوبية والزببونيية فيي انجااح ببعض المرشحين المستفيدين محرمة شرعا

    وقا نونا واخلاقيا

    لذا نطالب بلجنة من وزارة التربية الوطنية لاعادة مراقبة اوراق الامتحانات

    واعادة الامتحانات الشفويية وضبط الخروقات والتاكد من النقط المحصل عليها

    وعلى المرشحين ان يطالبوا وزير التعليم بالغاء هذه المباراة

    -1
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  • إلياس
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    أظن أن العنصر النسوي يستحق أكتر من 83 في المائة لأن الرجال يفكرون في المصلحة الخاصة أكتر من مصلحة التلميذ .. لماذا لا تقام المظاهرات والاحتجاجات في أيام السبت والأحد وأيام العطل لتجنب ضياع أولادنا

    -2
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  • smail
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    صحيح الاناث اكثر عزما ومثابرة من الذكور.

    -4
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  • hajji
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    je crois que c'est tout à fait raisonnable vue que le nombre des candidats était plus féminin.j'ai surveillé les examens et j'ai remarqué qu'il y avait plus que fille que jeune homme.parfois c'est flagrant.dans chaque classe le nombre de filles est le triple de celui des hommes,donc le résultat est logique.

    -2
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  • Mostafa
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اكتساح الجنس اللطيف سجل في ميادين أخرى.الملاحظ أن هدا الاكتساح سجل مند سنوات ابتداء من البكالوريا ثم مباريات المدارس العليا مما يضحض فكرة التآمر على المتعاقدين الدكور

    3
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  • باء امستردام
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    على حسب تحليلي المتواضع يريدون كسر اضرابات غير المتبررة للمتعاقدين وربما النساء يلتزمون بالقوانين أكثر من الرجال وإذا قلنا التزوير فهو موجود في العالم الثالث بدون شك وهذا درس للمتبارين الرجال ان يحترموا قوانين اللعبة في المستقبل من يمضي على التعاقد فهو تعاقد ليس ترسيم وشكرا لهسبريس

    -1
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  • هداية
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    العديد من التعليقات تثبت أن الشهادة الجامعية تعني فقط أن حاملها ليس أميا ، لأن العقلية المتحجرة و الافكار البالية المترسخة في ذهن البعض تحتاج لسنوات ضوئية لبلوغ مرحلة الوعي و النضج الفكري، من العبث الحديث عن وجود محاباة و من السخيف كذلك الحديث عن أن مثل هذه النتائج ستكون سببا في ارتفاع نسبة العنوسة
    هناك العديد من المباريات نجد فيها نسبة الذكور عالية و مع ذلك لا أحد ينتقد !
    ارتقوا ، فالأمر يتعلق بمباراة فتحت في وجه الجميع و اجتهدوا بدل تبرير فشلكم و بحجج واهية !

    -3
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  • تأنيث أم تخنيث
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    إستيقظ باكرا في السابعة صباحا واذهب إلى الحي الصناعي في مراكش وستعلم لمذا تفضل الشركات تشغيل النساء . سيلفت انتباهك جماعات النساء تهبطن من الحافلات للذهاب للعمل و هن مطأطئات رؤوسهن . هذا ما تعدكم به الحركة النسوية . خضوع وطاعة لرب العمل لكن بالمقابل حرب ضروس على الزوج رب الأسرة . قل سيرو في أوروبا لترو ماذا فعلت الحركات النسوية في المجتمع ….

    3
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  • محمد المسهلي
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    لا أحد منكم تساءل عن نسبة مشاركة الإناث و نسبة مشاركة الذكور !
    أنا مشارك في الامتحان وكنت أتوقع نجاح الإناث بنسبة 100% .اجتزت الامتحان بإقليم نتغير جهة درعة تافيلالت اعدادية الموحدين ببومالن دادس 14 قاعة تصفحت جميع اللوائح و كان عدد الذكور لكل لائحة لايتعدى 6 ذكور

    0
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  • مواطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    من الواضح جدا أن أصحاب القرار في الوزارة عملوا على إيجاد الحل المناسب لترسيخ قانون التعليم بالتعاقد وذلك انطلاقا من التقارير التي تأتي من وزارة الداخلية حول عدد المطالبين من الجنسين بإسقاط هذا القانون في الاحتجاجات السابقة، نعلم جميعا أن الأمن يجد صعوبة مع الذكور. أما فيما يخص الاستاذات المتزوجات فهناك احتمال غيابهن عن صفوف الدراسة عند حملهن لمدة طويلة، وبهذا القرار ستزيد شهور الغياب مما سيؤدي لتدهور أكبر للتعليم أكثر مما هو عليه الآن.

    0
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  • أحمد
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ، أععتقد أننا البلاد مقبلة على تحول قيمي و مجتمعي له تداعيات خطيرة على المدى المتوسط إذا لم يتدارك العقلاء و الحكماء المألات لهذه السياسات العوراء ، الغد لناظره قريب .

    -2
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  • مصطفى
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    إلى أحمد اللذي يريد تغطية عدم تفوق الذكور بي ويمكرون والله يمكر والله خير الماكرين.سير بعد حتى تفهم في الدين عاد أجي هضر.غير لي ماعجباتوش شي حاجة كا يجي إلوي فعنق الآيات باش إقادهم مع مصلحتوا.باز والله.مؤمنين حتى هاد الدرجة كلها.كايمهكم الدين زعما.كاذكروا الآيات وما عرفتوا حتى علاياش نزلوا هاد الآيات ولا أشنوا السبب

    6
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  • hassan
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    إخفاء السماعات تحت الحجاب هو الفرق

    0
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  • مواطنة
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    انا كممارسة في القسم ومنذ سنوات وانا الاحظ ان الكفة تميل في اتجاه الاناث فهن متميزات جدا عن الذكور حتى انني في كل مرة اقول للذكور اعملوا اكثر لانني اريد رجالا اكفاء لمن ازوج بناتي .وبالتالي اذا حصلت الاناث على نسبة عالية فانا لم استغرب لان الامر جد طبيعي بل سوف يحدث اكثر من هذا لان لاناث يعملن بجد ونتيجة اخر السنة وعدد الحاصلات على المراتب العليا اكبر دليل على ذلك.ارى ان هذا انصاف للمراة وعكس ما تروجون له من شاءعات.واذا كانت هناك محطات نضالية فسترون ان سيف المراة ابلغ من سيف الرجل والزمن يحكم بيننا.

    -6
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  • أستاذ
    11 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. رواه البخاري، ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم.

    -2
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  • [email protected]
    12 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    صراحة أنا كطالب جامعي يحز في نفسي أني عندما كنت أجتاز امتحامات نهاية الاسدس أشاهد نسبة من الطالبات ليست بالهينة تتفنن في استعمال طرق ابداعية من أجل النقل واخرها اني كلما التفت جهة اليمين أو الشمال إلا وأشاهد طالبات يضعن أيديهن على أذانهن ويقهقهن كل مرة عرفت حينها أننا لسوء حضنا ليس لنا الحق في ارتداء الحجاب الذي يستر كل شيء…

    0
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  • رد على 112
    12 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    أنتم من تجعلون صف البنات هو السباق دائما لدخول حجرة الدرس في المؤسسات التعليمية، ثم يأتي بعده صف الأولاد ، وهذا يحطم معنويات الذكور . أنا أيضا اشتغلت في القسم سابقا .

    2
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  • عبد اللطيف
    12 دجنبر 2020 الساعة 01:12

    احد المعلقين كتب محابات والانات والسليم هو محاباة والاناث .ومعلق اخر كتب الدي ولاكن والسليم هو الذي ولكن.ويتسألون عن سبب تفوق الاناث مع ان السبب واضح وهو ضعف مستوى المترشحين الذكور .وخلاصة القول لا يجب تعليق شماعة فشلنا على الاخرين فقد تعلمنا قديما في المدرسة الابتدائية اقوال وحكم من قبيل من جد وجد ومن زرع حصد

    -1
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  • عبد اللطيف
    12 دجنبر 2020 الساعة 01:12

    احد المعلقين كتب محابات والانات والسليم هو محاباة والاناث .ومعلق اخر كتب الدي ولاكن والسليم هو الذي ولكن.ويتسألون عن سبب تفوق الاناث مع ان السبب واضح وهو ضعف مستوى المترشحين الذكور .وخلاصة القول لا يجب تعليق شماعة فشلنا على الاخرين فقد تعلمنا قديما في المدرسة الابتدائية اقوال وحكم من قبيل من جد وجد ومن زرع حصد

    0
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  • كمال
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    إلى اللذي رد على 112.هل أنت متأكد أنك اشتغلت في القسم كما قلت.ما هذا الأسلوب.طفل صغير لن يتكلم بهذه الطريقة.بمجرد أنهم وضعوا البنات في الصف الأمامي للدخول لحجرة الدرس تحطمت نفسيتك.والله العظيم غريب.لم يبقى لك إلا أن تقل يأخذون مني لعبتي التي اشتراها لي أبي ويعطونها للبنت في القسم.هل تريد أن تبرر عدم تفوق الذكور بأنهم كانوا يضعون البنات في الصف الامامي عند الدخول إلى القسم.الان تيقنت لماذا الذكر لا يتفوق.انظروا فقط لطريقة هذا الأخ في الكتابة.عوض أن ينافسها في العلم كي يتفوق مثلها هو جاءته الغيرة لماذا وضعوها أمامه اثناء دخولهم للقسم ويقولون لماذا تتفوق البنات وليس الذكور.ها هو الجواب هنا

    0
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  • هارون الرشيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    إلى كمال هههه ربما يريد أن يضعوها ورائه وتمشي ورائه مثل العبدة أو الجارية ومطأطأة الرأس كما ألفوا ان يفعلوا من قبل.الناس تغار من العلم وهو يغار لماذا وضعوا البنات أمامه عند الدخول إلى الأقسام هههه

    -1
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  • المعذبون في الأرض
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    112 – مواطنة
    ماتبقاوش تضحكو علينا بحالا ماعمرنا ماشفنا المدرسة،الذكور يتعرضون لمختلف أشكال المضايقات والترهيب بهدف دفعهم إلى الانقطاع عن الدراسة،فالذكور مستهدفون دون غيرهم بكل أشكال التعذيب النفسي والجسدي الممنهج من سب وشتم وإهانات وتحقير وتعيير لتحطيم معنوياتهم ناهيك عن الضرب المبرح لأتفه الأسباب ومنها الصفح والنتف والضرب على اليدين وجلد المؤخرة والفلقة فيما يتم إعفاء الإناث من العقاب حتى ولو قصرن في القيام بواجباتهن، زيادة عن سياسة الاحتجاز والإنهاك الذي تنهجه المؤسسات الخاصة وهي منع التلميذ تعسفا من الذهاب إلى منزله في وقت الغذاء (من 11:30 إلى 14:30) واحتجازه في المؤسسة في الفترة المسائية التي تكون عطلة ليتم بذلك احتجازه من الساعة (08:30 صباحا ويتم منعه من المغادرة في الساعة 11:30 ظهرا ويتم تركه محتجزا في المدرسة الفارغة حتى الساعة 06:00 مساء)،ناهيك عن الوشايات الكاذبة التي يتعرض لها التلاميذ الذكور من طرف زميلاتهن الإناث ليجدوا أنفسهم في مكتب المدير يواجهون بتهم ثقيلة كالتلصص على الفتيات في المرحاض وغيرها ليجدوا أنفسهم في الساحة يتعرضون للفلقة أمام كل تلاميذ المدرسة في مشهد رهيب.

    2
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  • عبد الله
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    في الحقيقة لا أظن أن هناك تزوير، ومجرد الحديث عن التزوير يستدعي المتابعة القضائية لأنه يعد تهجما على النساء وتنقيصا منهن. غير بالعقل، إلى بغات الوزارة تزور النتائج گاعما غادي تنشر لوائح الناجحين، وغادي تكتفي بمراسلة من اختارته عبر البريد الالكتروني.

    -1
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  • الأكاديري
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    امتحان نيل شهادة دروس السلك الثالث إعدادي أحرار لسنة 2014-2015 أكادير-إيداوتنان

    بلغ عدد المترشحين الأحرار على مستوى الإقليم 115 وعملت النيابة بعد انتهاء الدور الثاني من الامتحان في شهر يونيو على نشر لائحة الناجحين والذي بلغ عددهم 6 أشخاص وكلهم إناث. وعندما تستفسر موظفي النيابة يطأطأون رؤوسهم ويرفضون الحديث، وبالمناسبة يرفضون حتى منح نتيجة الدورة الثانية بدون مبرر وقد سبق لهم أن منحوا نتائج الدورة الأولى.

    لو اكتسح الذكور للناجحين في هذا الامتحان لقامت القيامة ولتم التحدث عن مؤامرة ضد العنصر النسوي تحاك في الخفاء ضدهن ومادامت الأمور لصالحهن يقلن أنهن نجحن بكفاءة واستحقاق وأنهن محسودات من المرضى النفسيين الذين يستكثرون عليهن النجاح وإلى ماغير ذلك من الهضرة المسمومة.

    حلل وناقش.

    1
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