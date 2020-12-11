اكتساح "نون النسوة" للناجحين في "مباراة التعاقد" يثير جدلا تربويا

مُسترعيا انتباه متتبعي الشأن التربوي بالمغرب، لم يمر الإعلان عن أسماء الناجحين في مباريات “أطر الأكاديميات” دون أن يفتح سجال التفوق بين “الإناث والذكور”؛ فقد اكتسحت نون النسوة نسبة النجاح بـ83 في المائة، مقابل 17 في المائة فقط للذكور، وهو ما اعتبره البعض بحثا عن كسر شوكة “تنسيقية المتعاقدين”.
هذه القراءة، ترى فيها فاعلات نسويات استمرارا لفكرة الذكورية والاستهانة بقدرات المرأة، لكنهن لا يعارضن فتح نقاش حول إمكانية حصول تزوير، خصوصا أمام ارتفاع النسبة، وانتشار قراءات تفيد اعتقاد الوزارة بأن المرأة مصنفة مع من لا يهتمون بالاحتجاج، معتبرة ذلك خاطئا، والدليل يقرأ من الميدان.
سؤال ثانوي
خديجة الرياضي، فاعلة نسائية رئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، قالت إن “السؤال الحقيقي هو: هل تم التزوير؟ هذا هو ما يجب البحث ضمنه”، مضيفة أن “من نجح لا يهم، التزوير هو الجريمة في هذا الباب، أما التفاصيل فهي ثانوية”، معتبرة القفز على هذا السؤال لمهاجمة جنس معين، نوعا من الذكورية.
وأوضحت الرياضي، في تصريح لهسبريس، أن طرح هذه المقاربة التي تتحدث عن كسر الاحتجاجات ثانوية أمام سؤال التزوير، مسجلة أن “الدولة قد تعتقد بهذا فعلا، لكن قياس الميدان يكشف التحاق النساء بكافة مواقع التنديد والاضراب، في جميع المجالات، وذلك رغم عراقيل النظرة الذكورية والاستهزائية”.
وطالبت الرئيسة السابقة لأكبر هيئة حقوقية مغربية بالعودة عاجلا للسؤال الأول، والبحث مليا في مسألة التزوير، مشددة على أن “النساء حاضرات بقوة داخل ميادين الاحتجاج، ولا يمكن القفز على هذا المعطى”، وزادت أن “التدخل في النتائج دائما هو الفكرة التي تطرح كل موسم، وليس من نجح”.
أمر غير عادي
عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات، قال: “لا جدال هنا بشأن عمل المرأة، بل المطلوب هو التمييز الإيجابي لفائدتها”، مقرا بالتوفق الملموس للإناث على الذكور في كافة المستويات الدراسية، والبداية من الابتدائي مرورا بالباكالوريا، ثم الجامعات المغربية.
لكن نسبة 83 في المائة، ووفق السحيمي، “مرتفعة جدا وتثير الشكوك بشأن نوايا الوزارة”، معتبرا الأمر محاولة لضرب احتجاجات الأساتذة المتعاقدين؛ “فالوزارة تعتقد أن التأنيث سيكسر الشوكة، خصوصا على المستوى التنظيمي، فنحن بدورنا نعاني جراء رفض الأستاذات الالتحاق بتنظيم ندوات واحتجاجات لأسباب متداخلة”، وفق المتحدث.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الوزارة أقصت العديد من الأساتذة بسبب ميولهم السياسية، وهذا ملف مطروح للنقاش أمام سعيد أمزازي، مستغربا التحول السوسيولوجي الكبير الذي وسم المجتمع المغربي”، متسائلا: “هل في ظرف أشهر ستقفز النسبة من 55 في المائة إلى ما يقرب من 90 في المائة، أي الأغلبية الساحقة؟”
وأشار السحيمي إلى أن الوضع بالنسبة إليه غير عادي، والبداية كانت برفع سن التوظيف بالعقدة إلى 50 سنة، معتبرا أن “هذا لا يعني سوى الاستثمار في من تعب ولا رغبة له في خوض معركة كبرى ترتبط بالإدماج”، مؤكدا أن “هذا لا يعني رفض توظيف النساء، بل على العكس قياس لنوايا الوزارة الوصية”.
فعلا هذا ظلم كبييير في حق الأعضاء الأخرى التي تنتظر قبولها لاكتساح مجال التعليم
البنات راه كي خدموا من نيتهم و باغيين ياكلوا طريف ديال الخبز بالحلال، أما الدراري باغيين يترسموا و يتجوجوا على حساب التلاميذ و كايديروا الإضرابات و يقطعوا الدراسة على ولاد الشعب.
اللهم ارحم الغماري وجميع موتى المسلمين بارب… اعتقد ان النساء بطبعهن و في جميع الوظائف وفي اغلب الاحيان طائعات ولا يضربن ولا يتمردن بعكس الرجال ..والدولة تستفيد من عائدات التقاعد بعد وفاتهن مباشرة… (مسألة مادية وأمنية)
83% نسبة مرتفعة جدا، و لكن فعلا الذكور متخاذلون و الأغلبية لا تبالي بالتحصيل العلمي
أعتقد و الله أعلم أن وراء هاته النتائج ما وراءها (…). لأنه لا يقبل عقل ان تكون نسب نجاح الذكور و الإناث شبه متقاربة في نسب النجاح في الإبتدائي و الإعدادي و الثانوي و الجامعي، بينما يختل هذا الميزان بشكل يثبر الشك في مسابقة الأساتذة المتعاقدين! و كل من ناقش هذه الفرضية يتهمومه ب "الذكورية" للأسف! المعروف أن الجنس اللطيف يميل للمهادنة و عدم التصعيد في الإحتجاجات إن فعلها أصلا. لا يمكن ان اكون ضد المرأة لأنها أمي و أختي و قد تكون ابنتي في المستقبل، لكن بعض المطلقات الداعيات لما يسمى زورا ب "المساواة" يهدفن لأشياء أخرى بعيدا عما يعتبرنه "نصرة" لقضايا المرأة
السلام عليكم
نسبة النجاح بـ83 في المائة، مقابل 17 في المائة فقط للذكور
نحن نطالب فقط بجعل النسبة 50%
مثل هذه السياسات هِيَ التي تُنتِج لنا نساء عوانس…وْالفاهم يفهم!
الحكومة والشركات بصفة عامة عندهم الربح ف توظيف النساء على الذكور وهادي ظاهرة خطيرة على المجتمع حيت غادي تزاد نسبة البطالة فصفوف الذكور وهادي غادي تنعاكس بدورها سلبا على المجتمع وغادي تولد الجريمة والسرقة والفساد وازدياد نسبة العنوسة عند النساء حيت الرجال اللي باغيين يتزوجوا مالاقيينش خدمة النساء مخلاو ليهم واولوا غايبقاو ينشوا الدبان فالدروبة راه خاص الدولة تعيد النظر فهاد المسألة النساء يحتاكرو كاع الوظائف ايوا والرجال شنو يبقاو يديرو ؟ ماشي عدل وماشي معقول هادشي
ملاحظة ياك كاع شفنا النقيل وتسريب الامتحانات التحليل المنطقي الوحيد هو ان نون النسوة كينقلو حسن من الذكور و الاناث عندهم حظوظ اكثر فشفوي لان اللجنة كتكون غير من ذكور
هو التعاقد يا أهل التعليم لا العلم جريمة بشعة في حق رجال ونساء التعليم ،كاد المعلم ان يكون رسولا،ٱنظروا الى الشارع العام والتصعيد القاءم بين اهل التعليم والوزارة؟؟؟ انكم فاشلون في التنازل عن حقوقكم الكونية و المقننة دستوريا.
نعم هناك تزوير ومحابات بين المترشحين، اما مسألة التأنيت فهي سياسة كسر شوكة المتعاقدين، لان الانات يعملون باجور بخسة. انا كمتظرر من مباراة التعاقد الاخيرة لن أسكت عن حقي إذا لم تحرك الوزارة ساكناً
شغلو الذكور فهم سيتزوجون بالإناث وسيحمىون هم الوالدة والإخوة وسيصرف على بناته وأخته إذا تطلقت فهو المسؤول عنها .
من طبيعة الحال سيقولون يريدون كسر شوكة تنسيقية التعاقد لأنهم لم يستسيغوا نجاح الأنثى وتفوقها.من يكسر شوكة تنسيقية التعاقد هو الذكر اللذي يفشل في كل الشيء في الدراسة في الامتحانات ولا يريد أن يجتهد وليست الأنثى التي تتفوق في كل شيء
صحيح شهدنا في السنوات الاخيرة ارتفاع المعدلات وكدالك نسبة النجاح لدا الانات حيت اصبحن يحتكرن المراكز الاولى ولاكن بفارق طفيف اما هذه الاحصاءات فعلا تدعو الى الشك . سنة 2006 في القسم الدي كنت ادرس فيه حصل جميع الفتيات على اعلى معدل في التربية البدنية م وكالك سنة 2002 في الاعدادي مع العلم ان الذكور لديهم قوة جسمانية وصلابة حلل وناقش
الرجال هم القوامون على النساء شرعيا و قانونيا، و هذا المعطى من شأنه تكريس الاختلالات الاجتماعية الحاصلة و خاصة على مستوى الزواج و سوق الشغل. تهميش الرجال بهذا الشكل سيجعلهم عالة على النساء، و هذا وضع لا يسر.
هذا يشكل صدمة قوية في نفوس الشباب خصوصا العاطلين منهم , مساكين سنوات ينتظرون فرصة عمل من أجل اعانة عائلتة وأبنائه , وفي الاخير تأتي فتاة لم تبلغ بعد سن العشرين وتأخذ منصبه بدعوى أنها أنثى… حسبنا الله ونعم الوكيل .هذه من علامات الساعة العيلات اخدموا والرجال مساكن لعلهوم المسؤولية ميخدموشش …هذا ظلم وهذا هو العنف الحقيقي ضد الرجل المسكين الذي لم يعد يضرب له أي حساب …حسبنا الله ونعم الوكيل.ز
السلام عليكم لا اتفق مع ما جاء في هذا التقرير .لان في الآونة الاخيرة بدأت المس جدية الإناث على الذكور في المسار الدراسي بحكم عملي في الحقل التربوي .وبذلك ارى ان النتيجة عادية و عادلة.والنتيجة تثبت نجاعة الإناث
ما فعلته شركات الحي الصناعي بتقديم توظيف الإناث على الذكور لقلة مطالبة الصنف الأول بالحقوق والصبر على الظلم والقهر…هو نفسه ما تسعى وزارة التعليم لفعله.
انا رجل تعليم
بالاستقراء والممارسة ،
العنصر النسوي في المسارات الدراسية اكثر حرصا ومعقولا وعملا من العنصر الدكوري
وهذا حتى في مجال الهندسة والطب والاقتصاد
فلا غرابة في ذلك
حتى في المدارس العليا تجد الاناث اكثر تتويجا
لسبب وحيد هو ان الاناث اكثر اجتهادا من الذكور
Je ne suis pas surpris pour autant, le niveau d’Eudes voire d’intelligence a changé de camps depuis au moins une décennie, je suis chef d’entreprise et les filles sont compétentes, organisées solidaire entre elles et qui aide au développement de l’entrepris.
Il faut voir au niveau des métiers techniques elles sont extraordinaires
BRAVO mes dames
اتسائل هل نسبة نجاح الإناث في البكالوريا هي82% مقابل الذكور؟
نفس السؤال في الإجازة..
و في مباريات التوظيف الأخرى هل نسبة نجاح الإناث تصل ل82% ؟
غي فمبارة التعليم (التعاقد ) ؟ علاش زعما ؟ واش مابكونش تدخل من الدولة لكبح اضرابات هذه الفذة؟
83 فالمىة ليست مرتفعة جدا لأن الذكر عوض أن يجلس في المنزل لي يراجع دروسه كي ينجح في الامتحانات مثله مثل الانثى يتجول في الشوارع وطيلة النهار في المقاهي من مقهى لمقهى ليس كالانثى التي تجلس في المنزل حتى تنتهي من مهامها سواء شغل المنزل أو الحفض لدروسها وبعدها تخرج أم أن الذكر يريد أن ينجح دون حفض أو بذل مجهود.اتركوا لهم المقاهي التي يتسكعون فيها ليل نهار تنجحهم
حسبنا الله ونعم الوكيل ماهذا الحيف الذي يمارس ضد الشباب الذكور
الجميع يعلم على أن مباريات التعليم يشوبها الغش في الإمتحانات. الأغلبية الساحقة تغش.
ضعف كبير جدا في قدرات الأغلبية من الناجحين لي التعليم، تجد الواحد منهم والله لا يستطيع أن يتحدث ولو دقيقة باللغة الفرنسية، والمضحك أنه نجح ويدير المستويين الخامس والسادس فرنسي.
هزلت حقا، والأخطر من كل هذا وذاك، مباشرة بعد خروجهم من مراكز التكوين يفكرون في مواعيد الإضرابات كي ينظموا لها. وفي نظر الحكومة فالنساء يعتبرن الأسهل من أجل السيطرة عليهن.
السبب في ارتفاع نسبة نجاح الإنات في مباراة التعليم يعود لتفوق واجتهاد ومتابرة الإنات في الإعداد للمباراة. وحتى لو افترضنا أن هناك رغبة في كسر شوكة الإضرابات فأنا أتفق مع هذا الطرح. من الأفضل توظيف أستاذات يكرسن جل وقتهن لتدريس التلاميذ عوض توظيف ذكور لا يهمهم سوى التكاسل والاحتجاج.
أقسم باللذي لا اله إلا هو القضية ليست لها علاقة بالكفاءة ، هناك تعليمات لتوظيف الاناث أكثر ، ومن يقول غير هذا فليحمل وزر المظلومين وعند الله تجتمع الخصوم .
عرفتو شنو ديرو خليو الإناث يخرجو يخدمو و الرجال ييركو في الدار و يتسناو الإناث يجيو يخطبوهم….لا حول و لا قوة إلا بالله هدشي ولا كيخلع لقد إقتربت الساعة
الجد و المثابرة و الرغبة و الإرادة وراء هذه النتائج أما ما دون ذاك فهو……؟
أقسم بالذي لا إله إلا هو ، أن هناك تزوير وليس هناك تكافؤ فرص ، أمضيت سنة في المراجعة وشرح جميع الدروس والمراجع للمتبارين والمتباريات في مجموعات واتساب للمراجعة ، واجتزت الكتابي بنجاح ونقطة مرتفعة ، واجتزت الشفوي مجيب عن كل الأسئلة بمديرية الرباط ، لأتفاجأ في الأخير بعدم وجود اسمي واللائحة بها فقط الإناث ومعضمهم انا من شرحت لهم كل المجالات المتعلقة بالمباراة.
للأسف هذا يفقد تقتنا بوزارة امزازي وتخاذلهم ،اين المنطق ؟!
صراحة كان خاص على الاقل تساوي نسب النجاح بين الجنسين. و فعلا توظيف الاناث اكثر من الذكور سيخلخل توازن المجتمع. الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. والدولة مطالبة بالعدل في التوظيف …على هاد الحساب خاص النسا هوما اللي يمشيو يخطبو ويصرفو على ازواجهن و الرجال يربيو الدراري في الديور !!!
انا كانثى لا ارضاها لبنات و اولاد بلدي …
بغض النظر عن من يهيمن من الجنسين إلا أن المباراة شهدت حالات فاضحة من الغش والمحسوبية والزبونية.
يجب نزع الإمتحانات من يد الأكاديميات لأنها أصبحت سلعة تباع وتشترى ويجب على الوزارة تحمل مسؤولياتها وعدم التملص وجعل مصير آلاف الشباب في يد سماسرة النيابات.
والنتيجة المستقبلية ارتفاع العنوسة وعزوف الشباب العاطل عن الزواج
لو افترضنا أن هذه النسبة الكبيرة من النساء ولدن في نفس الفترة وأخذن عطلة الولادة (ثلاثة أشهر) من سيقوم مقامهن. هناك خلل في منظومة التربية والتكوين أصلا، وسيزيد إن شاء الله بهذه السياسات العشوائية.
كل شيء فيه السياسة لا تتعبوا انفسكم
Le féminisme de l
enseiseignement ménera probablement une entrave du système éducatif.
Due a la particularité du sexe feminin caractérisé par la non continuité de la longue haleine.
La pertinente propriété du métier corvéable : l enseignement
En dépit la cota du sexe s impose
Enseignant
نسبة النجاح الانثوي تفوق نسبة الذكورية وذلك من اجل ترسيخ سياسة التعاقد في المجال التربوي بالاضافة إلى افساد المنظومة ككل، فالمراة حين تتزوج يقل مردودها أكثر من 50 في المائة، هناك جانب اجتماعي، يردن من وراء هذا التزوير نشر العنوسة وعدم انجاب الاطفال، كذلك نشر ما يسمى عشق التلميذ بمعلمته أو أستاذته كما هو الشان لرئيس فرنسا حين عشق استاذته، إنها عملية مدبرة الغرض منها رمي الرجال في الشارع أو جعلهم عبيد في النجتمع ولله في خلقه شؤون….
سيتدهور التعليم.بسبب توظيف النساء.
تعريب+ نساء= تعليم في ذمة الله…نسبة نجاح القوارير تشبه نسبة التصويت على الدستور ..سياسة عرجاء تنتهي بكوارث..سياسة ترقيعية..يجب ربط الوظاىف بالمردودية والسلام..اصبحنا اضحوكة .سياسة تضحك حتى العنصر النسوي
لا والو…غير كنتأمل في نفاق بعض الذكور…لو كان العكس لقام نشطاء و سياسيون و تربويون وقالوا هذا ظلم واقصاء للمرأة، لكن ارى ان هذه ضرورة أمنية و مادية…فالنساء اغلبهن تابعات وخاضعات للسلطة حتى وان انتهكت حقوقهن شريطة ان تكون الجهة عبارة عن مؤسسة وليس شخص وبذلك لن يصدر عنهم أنين لضعفهم و اذعانهن أمام ذلك.
السلام عليكم
بصفتي رجل تعليم أرى أن هذه النتائج جد طبيعية. لأن تفوق التلميذات والطالبات أصبح أمرا واقعيا.
السؤال الحقيقي، لماذا فقد الذكور الرغبة في التحصيل والتفوق. وهنا الأسئلة الاجتماعية والسياسيو وغيرها تطرح.
شهادتي في كلمة. حق رغم اني مواطنه مغربيه موظفه مند 10سنوات انتمي لحزب السيد المحترم بنكران ويشرفني ان انتمي لحزب العداله وتنميه والجناح دعوى توحيد والإصلاح َارجو من جميع لمغاربه تصويط لحزبنا نظيف طاهر متوازن المشكل في مناصب نساء هي كترت شوهد لمرض او عند عطله لولادات تتعطل مصالح لمواطن تتعطل دراسه تلاميذ ومن يشكك في تعلقي يزور آلاف مدارس لعموميه الادارات المغربيه زد عن ذالك مند نتشار كرونا تقريبا جميع الادارات أصبحت فارغه من نساء بقاو فيه غير رجال عدي حقيقه لاغبار عليها مني أن وسير الله يسمح لينا خلصنا نحلو فلوسنا ال كن نطالب بالمساوات في كل شي نعرقو ونيبوه بدراعنا والله ولي توفيق
ستنعكس الآية يجب على الذكور البحث عن المناصفة وانتظار الخاطبات
حتى تفوق الأنثى في الابتدائي حتى قبل أن تصل المراحل الجامعية مرده كسر شوكة المتعاقدين.قولوا شي حاجة منطقية وباركا ما تقلبا على تبريرات واهية باش تلصقوهم في الآخرين وعطيو التيساع الدوران فالزناقي والمقاهي واجتهدوا إلا بغيتوا تفوقوا بحال الإنات أما كل مرة تبرروا الفشل ديالكم على الغير بهاد الشكل راه عمركم ما توصلوا لفين
كي تكون الصورة أوضح.
هل تعرف نسبة المشاركة بالنسبة للذكور و بالنسبة للإناث، و إن أمكن حسب الجهات.
نفس المعطيات يجب أن تعرف بما يخص النجاح
أمام إحتكار العنصر النسوي للمناصب، بإسم الرجال أطالب بالكوطا ـ فيفتي فيفتي
المرجو من أصحاب القرار جعل هذه النسبة يعني 83٪ في مقاعد البرلمان وكذلك 83 ٪ من أعضاء الحكومة. ولكم ..
حكى لي ابني بحسرة ماوقع فقلت في نفسي وانا اتذكر احدى سكيتشات يقول الفتاة مقابلة قرايتها فرد الاخر والشاب؟فقال الشاب مقبلها
اذا ظهر السبب، بطل العجب.. كل ما في الأمر أن البنات يتنافسون ويحرصن على ارضاء عائلاتهن، و يتنافسون أشد التنافس، وأحيانا نرى بعض التلميذات لما لا تحصل على معدل مرتفع تبكي، وحين يعاتبها استاذها على عدم الانتباه ويهددها بخصم نقطتين تبكي وتسارع إلى الاعتذار، بينما أصحاب الحلاقة الشواء والسراويل الممزقة يقابلون النقط الضعيفة بكثير من الاستخفاف، بل وأحيانا بالضحك الابله. كما أن بعض الأمهات وبعض الآباء اسهموا في إفساد سلوك أبنائهم من الذكور حين انحازوا إليهم على حساب الاناث، وعاملو هم معاملة محاباة فظة
بالنسبة لنجاح الإناث في المباريات امر عادي لكن النسبة هي المبالغ فيها وأقول لكم بصريح العبارة أنه خلال تجربتي في ميدان العمل فالرجال أفضل هذا ليس تحقيرا للمرأة ولا نقصا من إمكانياتها خصوصا بالنسبة للنساء المتزوجات
يجب نشر نتائج الإختبار الكتابي لنرى نسبة نجاح كل جنس ثم نأتي للاختبار الشفوي، هذا الأخير يعتبر سلاح توجيهي في بعض الحالات
en tant que ex enseignant sup,je confirme qu"en classe les 2/3 des étudiants admis étaient des filles dont la plus part travaillent bien,le résultat de ce concours n"est pas surprenant,mais il y a un mais:on devait séparer les deux :au concours d"entrée moitié filles et moitié garcons,car demain les filles de rang élevé auront des difficultés à trouver un mari de leurs niveaux,aux sociologues de se pencher sur ce probleme qui se pose aujourd"hui
العنصر النسوي في جميع المراحل الدراسية يكون متوفقا و بكثير من العنصر الدكوري و خصوصا في المراحل الجامعية وهدا واقع لا مفر منه .واللدين يشكون في دلك يقومون بلمحة في نتائج الجامعات و المدارس العليا.
أقسم باللذي لا اله إلا هو القضية ليست لها علاقة بالكفاءة ، هناك تعليمات لتوظيف الاناث أكثر ، ومن يقول غير هذا فليحمل وزر المظلومين وعند الله تجتمع الخصوم .
بصفتي اعمل في مجال التدريس اؤكد ان هذه النسبة عادية و منتظرة. لانه في القسم الواحد مثلا من الاقسام التي ادرس لمادة ع ح أ ثانوي، و بالرغم من وجود نفس العدد من الاناث و الذكور، ألاحظ أنه في كل فرض أغلبية الحاصلين على المعدل و النقط المرتفعة من الاناث، و أغلب من يقوم بالواجبات المنزلية من الاناث، و تجد دفاتر التلميذات منظمة و الخط جميل مع المشاركة في القسم. بينما أغلب التلاميذ إن لم أقل الكل في بعض الأحيان لا يهمهم تتبع الدرس أو فهمه، بل و كتابته. لا يأبه للمشاركة او إنجاز الواجبات، للأسف. الانثي اصبحت واعية أنها لكي تكون مستقلة بذاتها و ألا تتعرض للإهانة من طرف الذكور (الزوج في المستقبل مثلا)، فالدراسة هي الحل الوحيد لكي تضمن العيش الكريم بدون الحاجة إلى شفقة من أحد. هذا رايي.
la rentabilité des enseignantes à long terme est a discuter..au début elle sont sages obéissanttes et travailleuses mis après 40 ans le rendement des enseignants homme est supérieur certe..on est plus dans l'égalité des chances c'est un envaissement de de la femme dans plusieurs métiers ( enseignante, infirmière, secrétaire, caisse,…) les jeuns hommes diplômés sont perdus.. l' état a intérêt à revoir ça politique au moins 50% femmes 50% hommes..juste un point de vue
توظيف النساء واقصاء الرجال في البلدان العربية والاسلامية هو سياسة عالمية مفروضة و وراءها ايادي وقوة نسوية خفية والهدف سحق الرجل الشرقي واذلاله بالبطالة وقلة ذات اليد وكسر أنفته وعرقلته كي لا يفكر في الزواج وتأسيس أسرة فيشكل تهديدا لمصالح هذه القوى الشيطانية التي تسعى لافساد الاسر والمجتمعات واكثار العنوسة واخراج المرأة للعمل والهائها عن مهمتها وتعريضها للضغوط والاكراهات الجنسية في سوق العمل فالرجل حين يتوظف فأول شيء يقوم به هو الزواج..هذه السياسة المعادية للرجال ليست مفروضة في الغرب ولا في فرنسا ولا حتى في امريكا التي لا يفسح المجال للنساء فيها بالتغول على الرجال
شئ عادي حتى في الإمتحانات المهنية للوزارة نسبة النجاح العنصر النسوي تكون مرتفعة
لوكانت بين 60% و70% لك ان الامر عادي نوعا ما وقبلنا ان الاناث تفوقن ….لكن 83% كبيرة جدا وتبعث على الشك في مصداقية المباراة
ليس لدي ما اعلق به فقط اثار انتباعي تعليق sami الذي قال انه ضحية امتحانات هاتن الستة. بالله عليكم اخطاء املائية بالجملة في تعليقه و يريد ان يصبح رحل تعليم.
هدا مفهوم وواضح وضوح الشمس فالمرأة اليوم مقبولة في جميع المجالات وفي جميع المهن لأنها تقبل بأجر بخيس ولان أرباب العمل لا يردون الا النساء وانتم تعرفون لمادا فأنا شخصيا لا اعترف بزواج رجل بامرأة تعمل لان ذالك الزواج لم ولان يكون عن حب او عن عشق بل عن طمع (نتعونو على الزمان) أين الحب في هدا وبالنسبة للعمل فا80٪ من النساء يعملن مع الرجال وانا لا أرضا ان تخرج زوجتي من المنزل وهي ساعة في البيت تزين وجهها اما العطور لا حديت ولا حرج لكي تذهب إلى العمل مع رجل غريب ياسلام ويقول لها عطر جميل يا سلام على راءحة فنظري من يرضا بهدا فانه ليس برجل فيشبه للرجال فقط ولا غيرة له فمايهمه هو ماقلته لكم نتعونو على الزمان وفي المساء تأتي الزوجية شبعانة جماعة مع الرجال وتقول للزوج العشا خارج البيت ياسلام تجد رجلا لم يأكل وجبة من يد زوجته ولا يتكلم وعندما يتكلم تقول له لست وحدك من كنت في العمل ههههه ياله من زواج هاهو يتقاضا أجرا من فكرته الأولى قبل الزواج وعندا المساء داك العطر وسباغة الوجه قد ازالات في العمل فلا يجب تجديدها عند النوم ههههه
إلى بشار اللذي يقول أن الرجال قوامون على النساء.الذكر اللذي يقصده الله في الآية أنه قوام على النساء هو اللذي يتقي الله ويعرف ما له وما عليه ولا يدخن ولا يقوم بالمتكرات وليس الذكر اللذي يتسكع طيبة النهار في الشوارع ويكذب وينافق وبعد دخوله إلى المنزل يتفرعن على أهله وحتى والديه لا يطيع اوامرهم ويفعل ما يحلوا له وهذا الصنف الثاني اللذي ذكرته هو ما نراه الآن بيننا وبكثرة فارجوك لا تفسر الدين على هواك أو على الأقل لا تتكلم عنه إن لم تفهم تفسيره
نعم صحيح القتاة تدرس جيدا وتنجح في مباريات التوظيف ( وخصوصا الوظائف السهلة كالتعليم ) ، لكن عندما تصبح موظفة يبدأ مسلسل التغيب عن العمل ، والبحث عن ساعات العمل أقل و يبانو فيها التلاميذ خايبين امامربيينش و……
وابحثوا عن الاحصائيات من الأكثر مواظبة هل الإناث ام الذكور؟ وستجدون عكس نسب النجاح، والوظيفة في التعليم مستقبلا يصدق عليها المثل الشعبي " المزوق من برا آش خبارك من لداخل "
لقد دخل المغرب النظام العالمي بكل ايجابياته و سلبياته و ما على الشعب إلا اتباع الأوامر حتى يفتح الله من عنده. أو الفتنة كما يحدث لباقي الشعوب المتمردة. أي حياة الذل أو ميتة الكلاب.
يريدون انهاء الرجال قوامون عن النساء.
حتى يصبح الرجل مثل المرأة. و هذا يعني زواج الرجل بالرجل. و الباقي الجميع يعلمه.
لنجد أن المال هو سبب جميع الفتن
أنا كى لبرالي أنادي مايكون لا تمييز لا quota لا حتى حاجة، لعندو شي حاجة يجي ياخدها. أي حاجة غير الاستحقاق غباء وتدمير للوطن. إلى كانت النتيجة 50/50 أو كلها رجال أو كلها اناث مكيهمنش. هؤلاء الجمعيات اساتذة في النفاق، إكتساح الرجال عندهم دكورية وسلطوية، أما إكتساح النساء فهو إستحقاق ويجب على المجتمع كامل يفتخر به، تباً للمنطق. أما من يقول بتفوق النساء على الرجال في التحصيل العلمي خصوصاً بعد البكالوريا، جميع مدارس الهندسة والأقسام التحضيرية 80 في المئة دكور والاحصائيات موجودة للعموم.
هذه النتيجة طبيعية يكفي الرجوع قبل المباراة إلى سنتي البكالوريا و بشهادة الجميع البنات أكثر جدية و اجتهادا و إلتزاما من الأولاد و أنا لي تجربة في التعليم أشهد بذلك. الذكور ولاو عاطيينها غير للهو و الشغب داخل الأقسام و التسكع و الفهامات الخاوية و لإدمان الهواتف ولا يسمعون لا لوالديهم و لا للأطر التربوية.
بعض النظر عن: هل وقع التزوير ام لا؟ فإن الإناث لهن كفاءة عالية بالمقارنة مع الذكور في مجال التدريس، إضافة إلى ذلك كل من عرفته أنا شخصيا يستحق ان ينجح حالفه النجاح.
اغلب الناجحات حاصلات على الاجازة هذه السنة .في حين ان اصحاب التجربة تم اقصائهم ظلما . انا اجتزت المباراة عدة مرات في شقها الشفوي ولم انجح . اعرف اصدقاء متكنين وكفاءة ولم ينجحوا .تم اقصاء الشباب الذين لهم حس وطني ويريدون خدمة الوطن وابنائه . كل سنة اجتاز ومتأكد من أجوباتي وفي الاخير صدمة لي ولأسرة الصغيرة .على اعتبار اني المعيل الوحيد لهم .لا حول ولا قوة الا بالله .
الأرزاق بيد الله. الله إعوض من تم إقصاؤه دون سبب.
مع كامل احترامي وتقديري لنساء التعليم صاحبات الضمير المهني الحي و هن معروفات عند زملاءهن في المهنة وعند اولياء التلاميذ. وبحكم تجربتي المهنية في التدريس(35سنة) لاحظت ان بعض الاستاذات لا يقمن بواجبهن بتاتا خاصة في المدارس العمومية. ولا تسمع اصواتهن في الاقسام الا حين يحضر المفتش الذي بيده نقطة الامتياز التي تعني رتبة جديدة وراتب جديد. ولا حول ولا قوة الا بالله
السلام عليكم.سبب رسوب الذكور بالنسبة للصغار هو هوسهم بلعبة فاير فري التي يلعبون بها طيلة النهار حتى أنتم اعترفتم بعظمة لسانكم بذلك حيت قلتم أن هذه اللعبة لم تعد تتركهم يلتفتون لدروسهم وطلبتم من الدولة أن تحذفها لهذا السبب هذا بالنسبة للصغار أما الكبار كثرة تواجدهم في الشوارع والمقاهي ولا يدخلون إلى المنزل إلا وقت النوم والأكل
ادو السكار بش اخطبو الرجال المعطلون … ما مصير خريجي البرنامج الحكومي 25 الف اطار سيظل هدا الملف في رقبة pjd الانتخابات على الأبواب و ستخرج للشارع للتعريف بقضيتنا … و سنعتصم امام الولايات في كل الجهات … الشباب فقد التقة في العداالة و التنمية … حسبي الله و نعم الوكيل … حتى في التعاقد تم اقصاءنا عمدا … السبب لا أعرف… هل هناك توصيات من الوزير باقصاءنا ….
كلنا درسنا من الابتدائي إلى الجامعي والتفوق للذكور على الإناث يكون بنسب جد متقاربة. وحتى الآن ابني في الابتدائي الذكور هم المتفوقون وليس الإناث ودائما النسب جد متقاربة. المسألة لها أبعاد أخرى والإجابة عند الأكاديميات المنظمة للمباراة
هنا على ما يبدو ومن المسلمات أن الذكور انثوها وتانثت والاناث ذكروها أنها القيامة يا ناس والذكر مستهدف بالجمعيات النسائية والأموات اصبحن يخترقن كل مجال حتى تخريب البيوت الزوجية.
نون النسوة ظهرت ايضا في لائحة المرشحين لاجتياز االامتحان الشفوي للحصول على الماستر في شعبة CCA بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بالمحمدية بنسبة اكثر من 90 في المائة. اليست هذه صدفة ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاعلاقة للامر بكون النساء اذكى من الرجال فهذا الأمر مفروغ منه حيث أن الذكر منذ القدم هو من أسس اركان جميع العلوم التي تدرسها الانثى اليوم وتتبها بكونها مجتهدة فيها والأمر في غاية البساطة الجمعيات النسوية لها دور فعال هنا والوزارة ستستفيد من ذلك الان الانثى تعمل وتصمت المهم أن يكون لها ما تلطخ به وجهها من مستحضرات التجميل، شركة ليوني في بوزنيقة تنهج نفس السياسة هل يمكن القول انها ايضا تعمل وفق نسق الانثى اذكى من الذكر مع العلم أن هناك شباب حاملي الاجازات غيرها يتم اقصاءهم لمجرد أنهم ذكور فقط، واظن أن الدكتور جوردن بيترسون فسر سبب الهوس الذي اعترى التسويات حتى دفعهن للتضييق على الحكومات بجعل الانثى افضل من الذكر لا لشيء لمجرد أنها انثى ….
بشكل عام ادا قمنا بدراسة النتاىج المحصل عليها وفي جميع الشعب تقريبا ، سواء بمنظومة مسار او النتاىج للدراسة الجامعية ،فسنجد ان الاناث متفوقين على الدكور وبشكل واضح جدا ، الاناث يعطون وقتا اكثر للدراسة مند المرحلة الإعدادية ، اما الدكور بالرغم من توفرهم على نسبة جد مهمة من الدكاء ، يتم توظيفها وبكل أسف في اشياء سلبية …
سنسمع قريبا وزير كلنا أبطال يقول : إنه من إيجابيات التوظيف الجهوي (التعاقد).
و الله لم أعد أفهم شيئا من سياسات هذه الوزارة.
20000*83% تعني أن الدولة ستوظف 16600 أستاذة مقابل 3400 أستاذ. لو افترضنا أن كل الأساتذة الذكور تزوجوا (على اعتبار أن أن الإناث لن يتزوجوا بعاطلين) فبهذا نكون من 20000 فرصة عمل حققنا فقط 3400 أسرة. في حين أنه في الماضي القريب كانت 20000 فرصة عمل تفتح 19000 بيت و تنقد 19000 بنت من العنوسة و إنجاب 38000 طفل (بمعدل طفلين لكل أسرة). لكن هيهات هيهات، فمسؤولي هذه الدولة يفكرون في ترشيد النفقات على حساب بناء الأجيال و لو كان الأمر بيد هذه الفتيات لكان زوج و طفلين خير لهم من وظيفة.
تكافئ فرص مراءة توظف في تعليم ورجل في الامن
هذا يتزامن والدعوة إلى الحد من عنف النسأء الراجل غير يقرأها عليه يس رحمة الله وعليه العنصر النسوي رجعت الإدارات مطلية بهم يا سادة استعدوا للنظام العالمي الجديد بسيطرة المرأة على الرجل والأنظمة والجمعيات تحميها ،بالزج الرجل في السجون يجب توسيع السجون.
طبيعي لأن التحول الديمغرافي حاليا يسير في منحى غير مسبوق لولادات الاناث مقابل تراجع نسبة المواليد الذكور
مزيان مزيان
وفي القطاع الخاص بلا ما نهضرو راكوم عارفين
اهربت لامريكا وبمجرد وصولي لامريكا جاتني فرصة نعمل تجربة عمل بانجلترا لنيل شهادة تجربة عمل تحت اشراف جامعة كيمبردج وطلبو مني نرجع للمغرب ندفع فيزا نمشي لندن نعمل شغلي وارجعت للمغرب ودفعت الفيزا ورفضوهالي القنصلية مرتين ولاحظت انهم كيقبلو الاناث فقط اما الذكور فيقابلونهم بالرفض.
ارجعت بحالي لامريكا وخليت المغرب للعيالات يخدمو باش يديرو دار وطوموبيل ويعيشو احياتهم بلا راجل
التعليم في المغرب الى الهاوية…انا لله وانا اليه راجعون.
عندما كانوا يقولون المرأة ناقصة عقل ودين كان كايعجبكم الحال وفرحانين به وحتى واحد ماكان كايتستانكر هاد الكلام ويقول حشومة وعيب نقولوا عليها هاكا راها أمي واختي وابنتي والآن عندما قالوا الأنثى متفوقة لم تستسيغوا الامر.مجتمع ذكوري غريب بكل المقاييس يحب الخير لنفسه فقط أما للأنثى فلا
البنات كيقراو مزيان وكيخدموا بالمعقول الدراري الله يهدي وصافي والناس لي عندهم دراري وبنات اولادهم كيقراو ره غا يعرفوا علاش….اتمنى تتولى النساء الشان العام برمته ..كما قال اوباما يوما
ما على الذكور إلّا التحوّل إلى إناث و سيكون العالم بخير.
و تبقى الإناث عموما أفضل من الذكور و اندفاعهم المتهوّر. يريدون ليّ ذراع الدولة.
المهم الإناث جديات صراحة!
في رايي المتواضع وكما قلت سابقا على الدولة ان تخرج من الاشكالية وذلك بتكليف شركات متخصصة للسهر على جميع الامتحانات في المغرب لتجنب الغش والتدليس والمحسوبية والزبونية والرشوة. شركات بمستوى عال في الميدان وبشروط معينة يمنع معها كل تدخل مهما كان نوعه الى حين الاعلان عن النتائج وتسليم النتائج الى الوزارة المعنية والمعنيين بالامر في وقت واحد . وما دامت الوزارات المعنية هي التي تقوم بالمباريات وهي التي تعطي النتائج فشبهة التزوير والتدليس ستبقى قائمة ولو كانت الامتحانات نزيهة مليون في ال100. انه المغرب وكل شيء وارد وقد يكون لكل ما قيل فيه جانب كبير من الصحة.
طرح فكرة التزوير يعتبر قدحا ونقصا في كفاءة المرأة،واكتساحهن أي ميدان حق مستحق بكونهن أكثر مواضبة والتزاما في الدراسة.وأكثر الذكور كذكور النحل لا دور لهم الا في التلقيح.
مما لاشك فيه ،كل تخطيط تنموي أوغيره ينبني قبل أية مقاربة على الجانب الأمني،وهذا بالطبع ما تهدف إليه وزارة التربية والتعليم بشكل لاغبار عليه،فهي تسعى بهذا الخيار القضاء على الاحتجاج(احتجاج موظفي أكاديميات التربية)،فرفعت من نسبة الإناث المقبولات(حوالي83/100)، كما أن الدولة في النهاية(أم الوزارات)،تكون قد قلصت من احتجاج التنسيقيات الممثلة لهؤلاء المدرسين،وهذا من شأنه أن يفاقم أزمة التعليم بل القضاء عليه بشكل ممنهج
لذلك ستبقى بلادنا رهينة للتخلف و التبعية ،
وخلاصة القول ،فهذه التخريجة مشتركة بين مختلف المكونات الحكومية ،وخاصة الوزراء التقنوقراط ،(الداخلية،التربية والتعليم،الأوقاف،،،).
نسبة النساء في المغرب اكثر من الرجال.
( انث تسود) لعلى هذه هي الاستراتيجية الجديدة للسادة الساهرين على حقل التعليم . و يروم هذا الديداكتيك الاعتماد على الجنس الطيف السهل لتحيق الاستراتيجية البعيدة المدى من اجل توفير الموارد البشرية السهلة المروضة…/
إلى المعلق زيد لأن الذكور في ذلك العهد اللذي ذكرته في تعليقك ماكانوش كايخليو الأنثى تقرأ وماكانوش كايسجلوها كاع فالمدرسة نهائيا باش تقرأ إذن كيفاش بغيتيها تأسس حتى هي وأنتما ابسط حقوق لها وهي الدراسة حرمتوها منها فذاك الوقت وماكنتوش كاتخليوها تمشي ليها.سول غير ماماك أولا جدتك واش الذكور كانوا كايخليو الأنثى تمشي المدرسة في العهد ديالهم أولا لا..اوا بلا ما تفوح تقول راه الذكور هما لي أسسوا حيت أنتما لي ماخليتوا الأنثى تقرأ باش تأسس بحالكم
Les femmes et toutes les options sont plus intelligentes, donc cela le mérite, mais le problème doit accepter même les inconvénients de ce choix ,,(+ou bien ——)
Smart move, the regime is expecting a war. Females teach and males are drafted to be cannons fodder.
بحكم اشتغالي في مجال التعليم بالمدارس الحرة ارى ان جل المعلمات هن نساء مما اكسبهم تجربة و حنكة في هذا المجال و جعلهم يجتازون الامتحان بسهولة بحكم انهم يعرفون كيفية القاء الدرس و تحضيره مسبقا و كذلك المنهجية التعليمية و التعلمية مما زاد من حظوظهم في النجاح
إلى أب يعتز ببناته في حين لو كانوا يقولون أن الذكور هم لي ناقصي العقل والدين لوكان قلبوا الدنيا على فمها وما يتقبلوش تقال عليهم ولكن ملي كانت كاتقال غير على الأنثى جاتهم عسل على سمن.شوف غير دابا ملي قالوا بلي فشلوا في الدراسة قدام الإنات وشوف آش داروا.شداتهم الهيستيرية وما رضاوش إتقال عليهم هاكاك حساك كون كانوا هو لي كايقولوا عليه بلي لي ناقص دين وعقل وكمل من عندك آش غايوقع.أحييك على اعتزازك ببناتك حيت حنا أنا عندي جوج بنات متفوقات فدراستهم أما الولد عليها غير الدوران.مابغاش إقرا مابغاش إدخل لتكوين المهني
كل من يقول الإإيناث يعملون بشكل أحسن من الذكور فهو مرفوع عليه القلم، كل ما في الأمر أن الإينآث عندهم عقلية احفظ احفظ احفظ و يعتمدون على الكمية بلا فهامة و للأسف امتحان التعليم مبني على الحفظ بواحد 90% ، الذكور تايتميزو باستخدام العقل أكثر بكثييير من الإيناث لكنهم معكآزين فيما يخص الحفظ و كل من يشكك فليقي ننظرة على الدراسات العلمية المعقدة و التي لا ينفعك الحفظ الحرفي فيها شيء مثل الإختراعات و الإبتكارات و جوائز نوبل و فيلد و غيرها سيجد أن هناك احتكار شبه كلي للذكوور و نسبة النساء شبه منعدمة، لو كان امتحان التعليم مبني على العقل و الحفظ بدل الحفظ وحده لرأينا النتيجة معكوسة هذا إن سلمنا أن النتائج شفافة و ليس هناك مخطط لجعل الإيناث تكتسح الوظائف لأنهم لا يطالبون بالحقوق و لا يحتجون و يقبلون كل شيء و ليس لديهم أي نزعة ثورية، جنس لطيف بحال الخريف و هذا تماما ما يريده الباطرونا و المسيرين
لوائح الانتضار يجب ان تنشر لا يعقل في المباريات الاخرى تنشر لوائح الانتضار الى في التعليم. نريد مزيدا من الشفافية الحق الوصول الى المعلومة هو حق لكل مترشح.
إلى 7 كمال المنصوري
لا وجود لكلمة عانس سوى عند المتخلفين فكريا من الرجال
هذه الكلمة لا تزعج سوى البائسآت فكريا من الفتيات.
ان تشتغل الفتاة أو المرأة ولا تحتاج لأحد ماديا خير من أن تتزوج رجلا يهينها ولا يصرف عليها وقد تتطلق وتظطر للاشتغال في أصعب المهن كالتنظيف لأجل أطفالها.
لاحظت ان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021/2020 سلك التعليم الاتدائي
افيي مدينتي بالشمال فيها بعض الاسماء لايستحقون النجاح لانهم لا يعرفون
الفرنسية ولا الرياضيات بشكل مقبول بل ان بعضهم له اجازة في الدراساات
الاسلامية لا يعرف بتاتا المصطلحات في الرياضيات ولا يستطيع
التعبيرباالفرنسية
اذن نجاحهم فيه شكوك و أن هناك تزوير وليس هناك تكافؤ فرص
المحسوبية والزببونيية فيي انجااح ببعض المرشحين المستفيدين محرمة شرعا
وقا نونا واخلاقيا
لذا نطالب بلجنة من وزارة التربية الوطنية لاعادة مراقبة اوراق الامتحانات
واعادة الامتحانات الشفويية وضبط الخروقات والتاكد من النقط المحصل عليها
وعلى المرشحين ان يطالبوا وزير التعليم بالغاء هذه المباراة
أظن أن العنصر النسوي يستحق أكتر من 83 في المائة لأن الرجال يفكرون في المصلحة الخاصة أكتر من مصلحة التلميذ .. لماذا لا تقام المظاهرات والاحتجاجات في أيام السبت والأحد وأيام العطل لتجنب ضياع أولادنا
صحيح الاناث اكثر عزما ومثابرة من الذكور.
je crois que c'est tout à fait raisonnable vue que le nombre des candidats était plus féminin.j'ai surveillé les examens et j'ai remarqué qu'il y avait plus que fille que jeune homme.parfois c'est flagrant.dans chaque classe le nombre de filles est le triple de celui des hommes,donc le résultat est logique.
اكتساح الجنس اللطيف سجل في ميادين أخرى.الملاحظ أن هدا الاكتساح سجل مند سنوات ابتداء من البكالوريا ثم مباريات المدارس العليا مما يضحض فكرة التآمر على المتعاقدين الدكور
على حسب تحليلي المتواضع يريدون كسر اضرابات غير المتبررة للمتعاقدين وربما النساء يلتزمون بالقوانين أكثر من الرجال وإذا قلنا التزوير فهو موجود في العالم الثالث بدون شك وهذا درس للمتبارين الرجال ان يحترموا قوانين اللعبة في المستقبل من يمضي على التعاقد فهو تعاقد ليس ترسيم وشكرا لهسبريس
العديد من التعليقات تثبت أن الشهادة الجامعية تعني فقط أن حاملها ليس أميا ، لأن العقلية المتحجرة و الافكار البالية المترسخة في ذهن البعض تحتاج لسنوات ضوئية لبلوغ مرحلة الوعي و النضج الفكري، من العبث الحديث عن وجود محاباة و من السخيف كذلك الحديث عن أن مثل هذه النتائج ستكون سببا في ارتفاع نسبة العنوسة
هناك العديد من المباريات نجد فيها نسبة الذكور عالية و مع ذلك لا أحد ينتقد !
ارتقوا ، فالأمر يتعلق بمباراة فتحت في وجه الجميع و اجتهدوا بدل تبرير فشلكم و بحجج واهية !
إستيقظ باكرا في السابعة صباحا واذهب إلى الحي الصناعي في مراكش وستعلم لمذا تفضل الشركات تشغيل النساء . سيلفت انتباهك جماعات النساء تهبطن من الحافلات للذهاب للعمل و هن مطأطئات رؤوسهن . هذا ما تعدكم به الحركة النسوية . خضوع وطاعة لرب العمل لكن بالمقابل حرب ضروس على الزوج رب الأسرة . قل سيرو في أوروبا لترو ماذا فعلت الحركات النسوية في المجتمع ….
لا أحد منكم تساءل عن نسبة مشاركة الإناث و نسبة مشاركة الذكور !
أنا مشارك في الامتحان وكنت أتوقع نجاح الإناث بنسبة 100% .اجتزت الامتحان بإقليم نتغير جهة درعة تافيلالت اعدادية الموحدين ببومالن دادس 14 قاعة تصفحت جميع اللوائح و كان عدد الذكور لكل لائحة لايتعدى 6 ذكور
من الواضح جدا أن أصحاب القرار في الوزارة عملوا على إيجاد الحل المناسب لترسيخ قانون التعليم بالتعاقد وذلك انطلاقا من التقارير التي تأتي من وزارة الداخلية حول عدد المطالبين من الجنسين بإسقاط هذا القانون في الاحتجاجات السابقة، نعلم جميعا أن الأمن يجد صعوبة مع الذكور. أما فيما يخص الاستاذات المتزوجات فهناك احتمال غيابهن عن صفوف الدراسة عند حملهن لمدة طويلة، وبهذا القرار ستزيد شهور الغياب مما سيؤدي لتدهور أكبر للتعليم أكثر مما هو عليه الآن.
يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ، أععتقد أننا البلاد مقبلة على تحول قيمي و مجتمعي له تداعيات خطيرة على المدى المتوسط إذا لم يتدارك العقلاء و الحكماء المألات لهذه السياسات العوراء ، الغد لناظره قريب .
إلى أحمد اللذي يريد تغطية عدم تفوق الذكور بي ويمكرون والله يمكر والله خير الماكرين.سير بعد حتى تفهم في الدين عاد أجي هضر.غير لي ماعجباتوش شي حاجة كا يجي إلوي فعنق الآيات باش إقادهم مع مصلحتوا.باز والله.مؤمنين حتى هاد الدرجة كلها.كايمهكم الدين زعما.كاذكروا الآيات وما عرفتوا حتى علاياش نزلوا هاد الآيات ولا أشنوا السبب
إخفاء السماعات تحت الحجاب هو الفرق
انا كممارسة في القسم ومنذ سنوات وانا الاحظ ان الكفة تميل في اتجاه الاناث فهن متميزات جدا عن الذكور حتى انني في كل مرة اقول للذكور اعملوا اكثر لانني اريد رجالا اكفاء لمن ازوج بناتي .وبالتالي اذا حصلت الاناث على نسبة عالية فانا لم استغرب لان الامر جد طبيعي بل سوف يحدث اكثر من هذا لان لاناث يعملن بجد ونتيجة اخر السنة وعدد الحاصلات على المراتب العليا اكبر دليل على ذلك.ارى ان هذا انصاف للمراة وعكس ما تروجون له من شاءعات.واذا كانت هناك محطات نضالية فسترون ان سيف المراة ابلغ من سيف الرجل والزمن يحكم بيننا.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. رواه البخاري، ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم.
صراحة أنا كطالب جامعي يحز في نفسي أني عندما كنت أجتاز امتحامات نهاية الاسدس أشاهد نسبة من الطالبات ليست بالهينة تتفنن في استعمال طرق ابداعية من أجل النقل واخرها اني كلما التفت جهة اليمين أو الشمال إلا وأشاهد طالبات يضعن أيديهن على أذانهن ويقهقهن كل مرة عرفت حينها أننا لسوء حضنا ليس لنا الحق في ارتداء الحجاب الذي يستر كل شيء…
أنتم من تجعلون صف البنات هو السباق دائما لدخول حجرة الدرس في المؤسسات التعليمية، ثم يأتي بعده صف الأولاد ، وهذا يحطم معنويات الذكور . أنا أيضا اشتغلت في القسم سابقا .
احد المعلقين كتب محابات والانات والسليم هو محاباة والاناث .ومعلق اخر كتب الدي ولاكن والسليم هو الذي ولكن.ويتسألون عن سبب تفوق الاناث مع ان السبب واضح وهو ضعف مستوى المترشحين الذكور .وخلاصة القول لا يجب تعليق شماعة فشلنا على الاخرين فقد تعلمنا قديما في المدرسة الابتدائية اقوال وحكم من قبيل من جد وجد ومن زرع حصد
احد المعلقين كتب محابات والانات والسليم هو محاباة والاناث .ومعلق اخر كتب الدي ولاكن والسليم هو الذي ولكن.ويتسألون عن سبب تفوق الاناث مع ان السبب واضح وهو ضعف مستوى المترشحين الذكور .وخلاصة القول لا يجب تعليق شماعة فشلنا على الاخرين فقد تعلمنا قديما في المدرسة الابتدائية اقوال وحكم من قبيل من جد وجد ومن زرع حصد
إلى اللذي رد على 112.هل أنت متأكد أنك اشتغلت في القسم كما قلت.ما هذا الأسلوب.طفل صغير لن يتكلم بهذه الطريقة.بمجرد أنهم وضعوا البنات في الصف الأمامي للدخول لحجرة الدرس تحطمت نفسيتك.والله العظيم غريب.لم يبقى لك إلا أن تقل يأخذون مني لعبتي التي اشتراها لي أبي ويعطونها للبنت في القسم.هل تريد أن تبرر عدم تفوق الذكور بأنهم كانوا يضعون البنات في الصف الامامي عند الدخول إلى القسم.الان تيقنت لماذا الذكر لا يتفوق.انظروا فقط لطريقة هذا الأخ في الكتابة.عوض أن ينافسها في العلم كي يتفوق مثلها هو جاءته الغيرة لماذا وضعوها أمامه اثناء دخولهم للقسم ويقولون لماذا تتفوق البنات وليس الذكور.ها هو الجواب هنا
إلى كمال هههه ربما يريد أن يضعوها ورائه وتمشي ورائه مثل العبدة أو الجارية ومطأطأة الرأس كما ألفوا ان يفعلوا من قبل.الناس تغار من العلم وهو يغار لماذا وضعوا البنات أمامه عند الدخول إلى الأقسام هههه
112 – مواطنة
ماتبقاوش تضحكو علينا بحالا ماعمرنا ماشفنا المدرسة،الذكور يتعرضون لمختلف أشكال المضايقات والترهيب بهدف دفعهم إلى الانقطاع عن الدراسة،فالذكور مستهدفون دون غيرهم بكل أشكال التعذيب النفسي والجسدي الممنهج من سب وشتم وإهانات وتحقير وتعيير لتحطيم معنوياتهم ناهيك عن الضرب المبرح لأتفه الأسباب ومنها الصفح والنتف والضرب على اليدين وجلد المؤخرة والفلقة فيما يتم إعفاء الإناث من العقاب حتى ولو قصرن في القيام بواجباتهن، زيادة عن سياسة الاحتجاز والإنهاك الذي تنهجه المؤسسات الخاصة وهي منع التلميذ تعسفا من الذهاب إلى منزله في وقت الغذاء (من 11:30 إلى 14:30) واحتجازه في المؤسسة في الفترة المسائية التي تكون عطلة ليتم بذلك احتجازه من الساعة (08:30 صباحا ويتم منعه من المغادرة في الساعة 11:30 ظهرا ويتم تركه محتجزا في المدرسة الفارغة حتى الساعة 06:00 مساء)،ناهيك عن الوشايات الكاذبة التي يتعرض لها التلاميذ الذكور من طرف زميلاتهن الإناث ليجدوا أنفسهم في مكتب المدير يواجهون بتهم ثقيلة كالتلصص على الفتيات في المرحاض وغيرها ليجدوا أنفسهم في الساحة يتعرضون للفلقة أمام كل تلاميذ المدرسة في مشهد رهيب.
في الحقيقة لا أظن أن هناك تزوير، ومجرد الحديث عن التزوير يستدعي المتابعة القضائية لأنه يعد تهجما على النساء وتنقيصا منهن. غير بالعقل، إلى بغات الوزارة تزور النتائج گاعما غادي تنشر لوائح الناجحين، وغادي تكتفي بمراسلة من اختارته عبر البريد الالكتروني.
امتحان نيل شهادة دروس السلك الثالث إعدادي أحرار لسنة 2014-2015 أكادير-إيداوتنان
بلغ عدد المترشحين الأحرار على مستوى الإقليم 115 وعملت النيابة بعد انتهاء الدور الثاني من الامتحان في شهر يونيو على نشر لائحة الناجحين والذي بلغ عددهم 6 أشخاص وكلهم إناث. وعندما تستفسر موظفي النيابة يطأطأون رؤوسهم ويرفضون الحديث، وبالمناسبة يرفضون حتى منح نتيجة الدورة الثانية بدون مبرر وقد سبق لهم أن منحوا نتائج الدورة الأولى.
لو اكتسح الذكور للناجحين في هذا الامتحان لقامت القيامة ولتم التحدث عن مؤامرة ضد العنصر النسوي تحاك في الخفاء ضدهن ومادامت الأمور لصالحهن يقلن أنهن نجحن بكفاءة واستحقاق وأنهن محسودات من المرضى النفسيين الذين يستكثرون عليهن النجاح وإلى ماغير ذلك من الهضرة المسمومة.
حلل وناقش.