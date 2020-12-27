اكتشافات جديدة تعزز قطاع المحروقات بالسعودية

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن شركة “أرامكو السعودية” تمكنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المسؤول قوله إنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 2 بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوباً بـ3,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.

ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، وقد وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3 إلى 2745 برميلاً يومياً من نوعية الزيت نفسها، مصحوبا بثلاثة ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

كما جرى اكتشاف الغاز غير التقليدي بمكمن الصّارة، في بئر المنحّز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه. وقد تدفق الغاز من بئر المنحّز بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً. بينما تدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وفي بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، جرى كذلك اكتشاف النفط؛ فقد أسفر اختبار هذه البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم.

وأفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بأن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش يكتسي أهمية خاصة؛ لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق.

وأشار الوزير إلى أن شركة “أرامكو” السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها.