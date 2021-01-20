اكتشاف تقنية للتعرف على التوجه السياسي لكل فرد

طور فريق من الباحثين في جامعة ستانفورد خوارزمية ذكاء اصطناعي، بينت القدرة على التنبؤ بميولات الأفراد السياسية، وانتماءاتهم بدقة زادت عن 70 في المائة.

وتم تطبيق خوارزمية التعرف على الوجه من خلال صور طبيعية لـ1085795 فردا للتنبؤ بتوجهاتهم السياسية، من خلال مقارنة تشابُههم مع وجوه الآخرين من الليبراليين والمحافظين.

وحسب ما نشره موقع “نيتشر”، فقد تم تصنيف التوجه السياسي بشكل صحيح بين المحافظين والليبراليين بنسبة 72 في المائة، عبر دول الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

كما وصلت نسبة دقة تحديد العمر والجنس والعرق إلى 69 في المائة، ليخلق هذا الاكتشاف جدلا فيما يتعلق بحماية الخصوصيات والحريات المدنية.