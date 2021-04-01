اكتشاف سلالة جديدة من "كورونا" في تنزانيا

اكتشاف سلالة جديدة من "كورونا" في تنزانيا
صورة: أ.ف.ب
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:44

اكتشفت سلطات الأمراض الإفريقية سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنغولا.

وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض إن السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة.

وذكر رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن “هذا نوع مختلف من القلق”.

ومن المحتمل أن يكون تتبع السلالة الجديدة مستحيلا، لأن تنزانيا لا تكشف أي بيانات حول الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا.

السلالة الجديدة الوضعية الوبائية تنزانيا فيروس كورونا

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