اكتشاف سلالة جديدة من "كورونا" في تنزانيا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:44
اكتشفت سلطات الأمراض الإفريقية سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنغولا.
وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض إن السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة.
وذكر رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن “هذا نوع مختلف من القلق”.
ومن المحتمل أن يكون تتبع السلالة الجديدة مستحيلا، لأن تنزانيا لا تكشف أي بيانات حول الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا.
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