الآلاف من أنصار الحراك الشعبي يحتشدون في شوارع العاصمة الجزائرية

احتشد الآلاف من أنصار الحراك في العاصمة الجزائرية، الجمعة، بعد عام على توقف التظاهرات جرّاء تدابير احتواء كوفيد-19، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام.
ورغم منع التجمّعات رسميا بسبب الأزمة الصحية، تم تنظيم عدة مسيرات منذ بعد الظهر في عدة أحياء، وسار المشاركون فيها في اتّجاه وسط المدينة، وفق شهادات جمعتها فرانس برس.
وقال أحد المحتجين إن التعبئة أشبه بتلك التي كانت تشهدها البلاد خلال تظاهرات كان الحراك ينظّمها كل يوم جمعة قبل أن تتوقّف في 13 مارس 2020 جراء كوفيد.
واستخدمت قوات الأمن الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة بعدما حاول المحتجون تخطي عوائق وضعتها الشرطة للتوجّه إلى مقر البريد المركزي، الذي تحوّل إلى نقطة تجمّع للتظاهرات المناهضة للنظام، وفق مشاهد من فيديو تم بثه على موقع “إنترليني”.
وهتف المتظاهرون بشعار الحركة الاحتجاجية “دولة مدنية ماشي (لا) عسكرية”، كما رفعوا لافتات تؤكد أنهم نشطاء في الحراك، وليسوا إسلاميين ولا علمانيين.
وانتشرت شاحنات تابعة للشرطة على مقربة من الساحات الرئيسية وسط المدينة، كما أقيمت حواجز تفتيش عند محاور عدة تؤدي إلى العاصمة.
في العاصمة، تجمّع حشد يضاهي تجمعا أقيم الإثنين الماضي حين تظاهر الآلاف إحياء للذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك، وفق شهود.
وتنظّم تجمّعات في مناطق جزائرية عدة، خصوصا في بجاية ومنطقة القبائل (شمال-شرق) ووهران (شمال-غرب)، حيث اعتُقل الناشط الحقوقي البارز قدور شويشة، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
يجب على المغرب دعم احتجاجات الحراك الشعبي في الجزائر ضد العصابة الحاكمة
الذين يخرجون في احتجاجات مدينة الفنيدق. أضعاف مضاعفة بالمقارنة مع الذين خرجوا اليوم ببعض مدن الجزائر
قوة و سلمية مسيرات اليوم في العاصمة و مختلف ولايات الجزائر، يؤكد ان تبون انتهي سياسيا و ان امره قد حسم بالتوفيق لإخواننا الجزائريين
نهاية النظام الجزائري على الابواب
عاق بهم الشعب الجزائري
على المملكة المغربية الشريفة بحكم دورها المحوري في المنطقة ان تدعم اخواننا الجزاءريين في حراكهم ضد الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزاءر…
كل التضامن مع الإخوة و الاشقاء بالجزائر لإزاحة حكم العسكر المستبد المجرم. استقلال الشعب الجزائري الشقيق. صلواتنا وتمنياتنا لجيراننا بالجزائر باستقلالهم عن النظام الشمولي الدكتاتوري الدموي التوسعي في الجزائر
اقصد بدلك مساعدة دولية من أجل التزكية و تحقيق الديموقراطية المنشودة؛ ؛؛؛؛؛حراك يحتاج إلى تقويته من طرف أمريكا بايدن التي تساند حقوق الإنسان وأوروبا العريقة في نشر الديموقراطية عبر العالم ::::: ولكن ما يطرح التساؤل لمادا يتخادل الاتحاد الأفريقي مع حكام الجزائر لطمس الحقيقة والحراك معا ؟؟؟؟؟؟؟؟
on a hâte qu on voie ça chez nous pour faire bouger les choses
الفشل الذريع للنظام الجزائري في حماية مرتزقته البوليساريو، وانهياره عند كل مناسبة سانحة أمام حنكة ورزانة المغرب الذي يدافع عن أرضه وتاريخه بكل احترافية وأريحية.
يحمل النظام الجزائري من صفات الكلب الشيء الكثير، إلا أن الفرق بينهما إضافة إلى صفة الوفاء المستشرية في الكلاب، هو أن الجزائر حتى لو كانت تعدو لنفسها، ما كانت لتذوق طعم النصر أو تنعم بنشوة الانتصار ولو بعد ألف عام، فالنظام الذي قتل ثلاثمائة ألف من مواطنيه العزل في ما سمي “العشرية السوداء”، لا يمكن إلا أن يكون نظاما وحشيا ودمويا أقرب إلى نظام يحكمه قانون الغاب منه إلى نظام راقي وحضاري، والنظام الذي طرد من أراضيه ليلة العيد 75 ألف مغربي، فهدم بذلك الأسر وشتت العائلات وفرق بين المرء وزوجه وأولاده، بلا رادع ديني أو أخلاقي أو إنساني، من المحال أن يقدم للمغرب دروسا في مناصرة المستضعفين والمقهورين.
أتمنى للحراك المبارك الجزائري أن يتحدى العسكر المحتل للجزائر مند 1830ميلادية حتى الاستقلال من هده العصابة المحتلة والناهبة لخيرات الجزائر…لدا ندعوا للحراك الثبات حتى النصر و ٱستقلال الجزائر إنشاء الرحمان.
على الشعب الجزائري الشقيق الصمود والنزول للشارع لكي يتخلص من العصابة العسكرية الإجرامية التي تحكمه وتنهب ثرواته وتتاجر في جماعة البوليساريو الانفصالية وهذه العصابة اخر مخلفات الحرب الباردة التي انتهت بسقوط جدار برلين منذ اكثر من ثلاثين سنة
انا فهمت حتى عييت ما فهمت العقلية ديال عصابة المرادية و عسكرها. عوض ما تقرروا مصير شعب الجزائر المغلوب على امره. ما عندكم شغل غير المغرب و مسرحية تقرير مصير رباعة من قطاع الطرق. و الله حتى شمايت .
شوفو غيرنا راه البلدان عطا الله.
اللهم ارفع الغبن عن شعب الجزائر… وانصرهم على طغمة العساكر… ناهبي الأموال.. و ناكري جميل الجيران…
حنا ماسوقناش في الجزائر شوفو الناس لي في المغرب الوضعية الكارتية ديالهم راعيو الله فيهم الناس ولات عايشة ميتة .راه مستحيل تبقاو إلى الأبد طحنوا في الشعب وتسرقو تروات وتقمعوه را ضروري غايجي نهار الفرج للشعب
يجب على المغرب أن يدعم الشعب الجزائري إعلاميا حتى ينال إستقلاله وتقرير مصيره، الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم بدون رئيس، نحن في القرن 21 ومازال العسكر الجزائري هو الأمروالناهي في الجزائر،
فاليطناطحو في ما بينهم ذالك شأنهم.
الحديث عنهم مجرد مضيعه للوقت.
الشعب الجزاءري يريد الدموقراطية…يربد الحرية الكاملة….يريد العيش الكربم يريد تروات بلده…تنفق في اصلاح المعيشة اليومية…للشعب الجزاءري بدل النهب ةالاحتبال. من طرف جنرالات خلاف بوتفليقة…..اموال الشعب ضاعت في جلب مرتزقة من اجل تضيق الخناق على الشعب الجزاءري…في معيشته… نحن نعيش مهمشين من استعمار العسكر نريد حكم مدني…200/200 نريد رءيس الجمهورية مدني…منخب عليه من طرف الشعب…العسكر يروح للتكنات السياسة ممنوعة للعسكر دوال الجوار ..لهم حكم مدني.. 200/300 الى الامام باشباب الجزاءر
الشعب الجزائري يتضاهر من اجل حقوقه و كرامته و لتكريس مفهوم دولة الحق و القانون الى واقع حيث يحاسب المسؤول و ليكون الجميع سواسية امام القانون اما بلد سيدنا و مولاي و لالة حيث يقدس الاشخاص و الشعب عبارة على قطيع يتوارثه حكامه جيل بعد جيل شعب الف اللذل و الخنوع و تقبيل الايدي و لعق الاحذية فتجده يسدي النصائح لاسياده دون حياء او خجل
بارك الله لكم في حراككم لازاحة هذا النظام المستبد
بسم الله الرحمن الرحيم (أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)صدق الله العظيم لماذا تتدخلون في شؤون غيركم أترضون أحد بالتدخل في شؤونكم أنا لا أفهم مدى التطفل والتدخل اتقوا الله وانتبهوا بشؤونكم اوووووووف أعوذ بالله منكم كبشر
نتمنى السداد للشعب الجزائري الشقيق الرافض لحكم العسكر والساعي لتأسيس دولة ديموقراطية فيها هو سيّد نفسه و إيقاف نزيف نهب المال العام وسرقته وتهريبه وكذا الحدّ من تبديد الثروة الجزائرية فيما لا يعني الشعب وتمريرها لعصابات ( البوليساريو )
تحية لأحرار الجزائر
هيا ياشعب الجزاير ، أخرجوا في مظاهرات ومسيرات كل يوم جمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، حتى أن تطردوا ماتبقى من العصابة وزعيمهم تبون وشنقريحة إلى قاع البحر ، وستصبحون أحرارا لايحكمونكم العسكر الفاسد وبناء جزائر جديدة مدنية وليس عسكرية.
قيام الديموقراطية في الجزائر يعود يالخير على الدول المجاورة: النصر للاحرار
اتذكر عنذما بدأ حراك المواطنين الاحرار في الجزائر كيف ان عصابة البوليزاريو كانت تساند بوتفليقة…ثم بعد ان ازاحه العسكر لإسكات الشارع خرج قطاع الطرق في تيندوف يهللون و يباركون في مسرحية سخيفة و سمجة من اخراج جنرالات العار.
الآن كذلك رأينا بالأمس كيف استقبل تبون حاشاكوم رئيس قطاع الطرق و تبادلا معا اسمى عبارات النفاق و الاتفاق على سبل امتصاص المزيد من ثروات الشعب الجزائري..الذي يرى العالم كله انه يستحق ان يعيش كالمواطن السعودي والاماراتي و القطري و الكويتي..وانه من المفروض ان يكون مستوى عيشه مرتفعا جدا و يعامل بكرامة اينما حل و ارتحل…وليس كما هو عليه الآن..فهو مع احترامي له اصبح مسخرة كوكب الارض كله.
سيعيش الشعب الجزائري في رفاهية عنذما يتخلص من النظام العسكري المتهالك الذي ضيع الوطن و المواطن ويتخلص ايضا من بق اسمه عصابة البوليزاريو و مهنتها قطاع الطرق و مرتزقة.
عنذما سيلج الشعب الجزائري لمستندات العشرية السوداء سيجد ان البوليزاريو شاركت في قتل خيرة ابناءه تحت اوامر عصابة العسكر الحاكمة.
لا يجب انتضار الكتير من شعب لا يستطيع حتي انتاج شعارات في سنة و اكتر من 120 خرجة يرددون خمس او سته جمل. شعب مفلس تقافيا لن ينتج نخب ولا بدائل ممكن ان يزيح يعض الرؤوس لكن بغياب بدائل و مشروع كل ما سيفعلونه هو تغيير الوجوه