الأئمة المغاربة ببلدان اسكندنافيا يدينون "الشروق"

أعربت الرابطة المغربية الإسكندنافية للأئمة والقيمين الدينيين عن استنكارها للإساءة للملك محمد السادس، رمز المملكة المغربية، من طرف قناة “الشروق” الجزائرية.

وقالت الرابطة في بيان تنديد واستنكار إن “الشعب الجزائري سيبقى للشعب المغربي أخا وشقيقا، أخوة جمعتنا قبل حقبة الاستعمار وأثناءه وبعده، وهي اليوم تتجسد في أواصر البنوة والخؤولة والعمومة بين عشرات الآلاف من الأسر المشتركة، وكذا علاقات التعاون ومشاعر التآزر بين الملايين من أبناء الجاليتين المغربية والجزائرية المقيمين بالديار الأوروبية مما لا تستطيع طغمة جنرالات المرادية فهمه ولا استيعابه”.

وأشادت الرابطة بردود الفعل الرافضة لهذا الإسفاف المسمى تجاوزا “إعلاما” من كثير من أبناء الشعب الجزائري الشقيق، داعية الجميع إلى تفويت الفرصة على جنرالات العشرية السوداء كي يوقعوا الفتنة بين الشعبين الشقيقين.

وثمنت الرابطة أيضا الإجماع الوطني للشعب المغربي حول مؤسسته الملكية ودفاعه المستميت عن ملكه، الذي هو رمز وحدته وضامن أمنه واستقراره، ودعت جنرالات “قصرالمرادية” إلى “الانشغال بقضاياهم الداخلية، فعار على دولة عضو في منظمة أوبيك النفطية وضمن أوائل الدول المصدرة للغاز على مستوى العالم أن يركب أبناؤها أمواج البحر إلى جانب أفارقة معدمين ليصلوا إلى الضفة الأخرى، وقد لا يصلوها”.

وأضافت الرابطة أنه إذا كان الإرهاب لا دين له ولا وطن، “فإن (الصهينة) بدورها سلوك يستهدف أذية الغير، وتشتيت لحمة الشعوب، وتفتيت وحدة الأوطان، وتلك مهمة برع فيها جنرالات المرادية تحت ذرائع واهية وشعارات فارغة من قبيل (تقرير المصير)، مع العلم أنهم لم يبدوا نفس الحماسة في دعم إرادة العديد من الشعوب الحقيقية المطالبة بهذا الحق في مناطق من العالم، ولم تبرز (شهامتهم ونخوتهم) إلا مع الجار المغربي الذي شاطرهم بندقيته وفتح لهم داره”، بتعبير البيان.

كما حيت الرابطة في الأخير “جنودنا البواسل المرابطين على الثغور وحماية الحدود”، معتبرة أن “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، فالدفاع عن حمى الوطن من أجل الطاعات وأعظم القربات إلى الله تعالى، كما أن الموت في سبيله شهادة؛ إذ هو الدار والشرف والعرض”، يختم البيان.